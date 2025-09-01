Обикновена кръвна проба може да открие рак на яйчниците в ранните му стадии, показва ново проучване, което за първи път дава надежда за ранното диагностициране на онкологичното заболяване, което протича безсимптомно, съобщава Independent.

Ракът на яйчниците представлява сериозна заплаха за женското здраве в Европа. Като осмия най-разпространен рак сред жените на континента и петата водеща причина за смъртност от рак при представителките на нежния пол, заболяването засяга десетки хиляди жени годишно.

Снимка: Canva

През 2020 година в Европейския съюз са диагностицирани около 66 693 жени с рак на яйчниците, а около 44 053 са починали от това заболяване. Особено притеснителен е фактът, че Европа има най-високите равнища на заболеваемост и смъртност от рак на яйчниците в света, които са по-високи от тези в Централна и Източна Европа.

Технологичен пробив в диагностиката

Новият кръвен тест, разработен от компанията AOA Dx, представлява значителен напредък в ранната диагностика. Иновативната технология идентифицира два различни кръвни маркера при пациенти със симптоми като тазова болка и подуване, след което използва машинно обучение за разпознаване на сложни модели, които биха били незабележими за човешкия анализ.

„Чрез използване на машинно обучение за комбиниране на множество видове биомаркери, ние разработихме диагностичен инструмент, който открива рак на яйчниците в молекулярната сложност на заболяването в подтипове и стадии“, обяснява д-р Абигейл МакЕлхини, главен научен директор на AOA Dx.

Как работи новата технология

Новият подход за диагностика се основава на факта, че раковите клетки освобождават специфични фрагменти в кръвния поток. Тези фрагменти съдържат малки молекули, подобни на мазнини, известни като липиди, заедно с определени протеини. Според разработчиците, тази комбинация от липиди и протеини действа като биологичен отпечатък за рака на яйчниците.

Снимка: Canva

Тестът използва алгоритъм, обучен на хиляди проби от пациенти, който може да разпознава фините модели в тези биомаркери, сигнализиращи за наличието на заболяването дори в най-ранните му стадии.

Обещаващи резултати от изследването

Проучването, проведено от изследователи от университетите в Манчестър и Колорадо и публикувано в списанието Cancer Research Communications, тества 832 проби, използвайки новата платформа.

Резултатите са изключително обещаващи:

При пробите от Университета в Колорадо тестът постигна 93% точност при откриване на рак на яйчниците във всички стадии и 91% точност в ранните стадии.

При пробите от Манчестър точността е 92% за всички стадии и 88% за ранните стадии.

Предимства пред съществуващите методи

В момента диагнозата се поставя чрез комбинация от скенери, кръвни тестове и понякога биопсии. Основният проблем е, че заболяването често се открива твърде късно, когато лечението е значително по-сложно и по-малко ефективно.

Алекс Фишър, главен оперативен директор и съосновател на AOA Dx, подчертава, че новият тест може да открие заболяването в ранни стадии и с по-голяма точност от настоящите инструменти.

Симптомите, които не трябва да пренебрегваме

Една от причините за късното диагностициране е, че симптомите на рака на яйчниците често не са очевидни. Подуването на корема може да бъде лесно пренебрегнато или приписано на други причини. Важно е жените да обърнат внимание на следните признаци:

Постоянна болка в корема или таза.

Бързо усещане за ситост след хранене.

Често уриниране.

Необичайно подуване на корема.

Бъдещи перспективи за диагностициране на рака на яйчниците

Експертите са оптимисти относно интегрирането на новия тест в здравните системи след получаване на необходимото регулаторно одобрение. Проф. Ема Кросби от Университета в Манчестър и почетен консултант по гинекологична онкология коментира, че латформата на AOA Dx има потенциал да подобри значително грижите за пациентите и резултатите за жените, диагностицирани с рак на яйчниците.

Снимка: Canva

Тя добавя, че екипът е готов да продължи развитието на изследването чрез допълнителни проспективни проучвания, за да потвърди и разшири разбирането как новата технология може да бъде интегрирана в здравеопазването.

Разработването на този иновативен кръвен тест представлява значителна стъпка напред в борбата срещу рака на яйчниците. С потенциала си за ранно и точно откриване на заболяването, новата технология може да спаси хиляди животи и да подобри качеството на живот на безброй жени в цяла Европа и по света.

--------------------------------------

Често задавани въпроси за рака на яйчниците

1. Какво представлява ракът на яйчниците?

Ракът на яйчниците е злокачествено заболяване, което се развива от клетките на яйчниците, органите в женската полова система, които произвеждат яйцеклетки и хормони като естроген и прогестерон. Това е едно от най-трудните за диагностициране заболявания в ранните си стадии, тъй като симптомите често са неспецифични и могат лесно да се сбъркат с други състояния.

2. Кои са основните симптоми на рака на яйчниците?

Симптомите често се появяват в по-напреднал стадий и могат да включват:

Подуване на корема или усещане за тежест.

Болка в таза или корема.

Проблеми с храненето – бързо засищане или загуба на апетит.

Чести позиви за уриниране.

Промени в навиците на червата – запек или диария.

Необяснима умора.

Важно е да се отбележи, че тези симптоми не винаги означават рак, но ако се проявят и продължават повече от две седмици, е добре да се консултираш с лекар.

3. Кои са рисковите фактори за рак на яйчниците?

Някои от най-честите рискови фактори включват:

Възраст – рискът се увеличава след менопаузата.

Фамилна анамнеза – наличие на рак на яйчниците, гърдата или дебелото черво в семейството.

Генетични мутации – мутации в гените BRCA1 и BRCA2 , които също повишават риска от рак на гърдата.

Някои състояния – ендометриоза или синдром на поликистозни яйчници.

Липса на бременност или ранно начало на менструацията и късна менопауза.

4. Как се диагностицира ракът на яйчниците?

Диагнозата обикновено включва комбинация от методи:

Физикален преглед и тазов преглед.

Кръвен тест за туморен маркер CA-125 . Повишените нива могат да са индикация, но не са окончателна диагноза.

Образни изследвания – ултразвук, компютърна томография (КТ) или ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), които помагат да се види дали има тумор.

Биопсия – единственият начин за потвърждаване на диагнозата е вземането на тъканна проба, която се изследва под микроскоп.

5. Какво е лечението на рак на яйчниците?

Лечението зависи от стадия на заболяването, общото здравословно състояние на пациентката и вида на рака. Най-често се прилага комбинация от:

Хирургия – отстраняване на тумора, яйчниците, матката и близките лимфни възли.

Химиотерапия – използване на медикаменти, които унищожават раковите клетки.

Таргетна терапия – по-нови лекарства, които атакуват специфични характеристики на раковите клетки.

Имунотерапия – лечение, което помага на имунната система да се бори с рака.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.