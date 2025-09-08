Липсата на сън и как влияе на концентрацията на децата в училище

Добрият сън е жизненоважен за децата и юношите, които преминават през значително развитие на мозъка в тази възраст. За съжаление, значителен брой ученици в началните, средните и гимназиални класове не получават достатъчно нощен сън.

Липсата на сън води до проблеми с вниманието и паметта. Може да допринесе за емоционални и поведенчески проблеми, които да повлияят негативно на поведението и успехите в училище.

Сънят трябва да бъде приоритет за родителите, които искат децата им да успеят в училище. Разбирането на причините и последствията от лошия сън и знанието как да се справят с него може да позволи на родителите да помогнат на децата си в техните учебни занимания.

Как липсата на сън влияе в час?

Сред експертите липсата на сън намалява когнитивните способности и може да навреди на училищното представяне при деца и тийнейджъри.

Съществуващите доказателства показват, че лошият сън може да навреди на академичните постижения по няколко начина:

Намалено внимание – Способността за концентрация е жизненоважна за ученето, но недостатъчният сън намалява вниманието и фокуса.

Нарушена памет – Сънят осигурява време за кодиране на паметта, моментът, в който мозъкът съхранява и засилва спомена за образ или мисъл. Без адекватен сън спомените може да не се формират правилно и може да е по-трудно точното припомняне на съхранената информация.

Забавена обработка – Краткият недостатъчен сън или некачествен такъв може да забави времето за реакция и да възпрепятства способността за бързо възприемане и анализ на информация.

Влошено последователно мислене – Способността за запомняне на поредица от стъпки, например в научен експеримент или при свирене на музикален инструмент, се намалява, когато сънят е ограничен.

Намалена креативност – Творческото мислене разчита на способността да се правят връзки между различни идеи, а някои изследвания са установили, че този вид умствена дейност е вреден от лошия сън.

Липсата на сън и поведенческите проблеми в училище

Проблемите със съня са свързани с повишено отсъствие или закъснение в училище. Но и не само това. Поведенчески фактори могат да допринесат за пропускане на учебни часове, а лошият сън е свързан с физически проблеми като летаргия, главоболие и болка, които могат да допринесат за отсъствия поради заболяване. Липсата на сън има следните ефекти върху настроението и поведението:

Прекомерна сънливост – Сънливостта през деня, включително в училище, може да има значителни последици. Дрямка за секунди, известна като микросън, може да се случи в класната стая, карайки ученика да заспи на бюрото си. Освен че прекъсва ученето, това може да се разглежда от учителите като проблем с поведението.

Проблеми при вземане на решения – Ограниченият сън може да възпрепятства развитието на частите на мозъка, участващи във вземането на добри решения, увеличавайки вероятността от рискови или неразумни избори, които могат да доведат до дисциплинарни проблеми в училище.

Агресия – Някои изследвания при деца свързват проблемите със съня с повишен риск от агресивно поведение, което може да бъде особено тревожно, когато се комбинира с ефектите на лишаването от сън върху настроението.

Раздразнителност – Качественият сън е свързан със здравословна емоционална регулация, което може да направи децата и тийнейджърите, които не спят достатъчно, по-склонни да бъдат раздразнителни или разстроени.

Хиперактивност – Недостатъчният сън може да повлияе на вниманието и в едно проучване е бил свързан с нива на хиперактивно поведение, съобщени от учителите. Проблемите със съня могат да изострят симптомите на разстройство с дефицит на вниманието/хиперактивност (ADHD).

Депресия и тревожност – Както при възрастни, така и при деца, лишаването от сън е свързано с по-висок риск от депресия и тревожност и тези състояния могат пряко да повлияят на цялостното здраве на детето и училищните му постижения.

Практични съвети за родители

Естествено е родителите да искат да направят всичко възможно, за да помогнат на децата си. Има няколко начина за насърчаване на добрия сън.

Обсъждане на темата със съня заедно с децата

Опитите за подобряване на съня най-често започва с обсъждане заедно с децата относно навиците им и ползите от добрия сън. Разбира се, това се случва след една определена възраст, когато децата са доста по-осъзнати и разбират защо това може да е важно за тях. Достъпният език на родителите и даването на конкретни примери е особено важно за постигането на добри резултати.

Определяне на график за лягане

Различни проучвания установяват, че децата спят по-добре, когато родителите им определят време за лягане. Това време за лягане не само изяснява дневния график, но и предпазва от други дейности, дори полезни като учене, от постепенно намаляване на времето, предназначено за сън.

Създаване на приятни навици преди сън

Като продължение на фиксираното време за лягане, родителите могат да насърчат децата си да създадат релаксираща рутина, за да се приготвят за лягане. Установено е, че следването на същите стъпки всяка вечер, за да се отпуснат и подготвят за сън, е от полза за малките деца и често се препоръчва за хора от всички възрасти.

Без мобилни устройства преди лягане

Част от подготовката за лягане трябва да означава спиране на употребата на електронни устройства, включително мобилни телефони. Повечето експерти съветват както децата, така и възрастните да спрат да използват устройства за час или повече преди лягане и, ако е възможно, устройствата трябва да се държат извън обсега на ръка, когато са в леглото или извън спалнята напълно.

Осигуряване на по-добра среда за спане

Родителите могат също така да насърчат съня, като създадат релаксираща среда за сън на децата си. Подобно на възрастните, децата спят по-добре, когато имат поддържащ матрак, удобно спално бельо и спалня, която е тъмна и тиха.

Често задавани въпроси?

1.Колко сън е нужен на учениците?

Нуждите от сън варират в зависимост от възрастта. За деца в училищна възраст на възраст 6-12 години се препоръчва общо 9-11 часа сън на ден. За тийнейджъри препоръчителното количество сън е 8-10 часа на ден.

2.Пречи ли синята светлина на съня?

Синята светлина е вид светлина, която може да попречи на нормалния сън. Тя се излъчва от мобилни телефони, таблети и лаптопи.

3.Страдат ли децата от нарушения на съня?

Деца от различни възрасти могат да бъдат засегнати от нарушения на съня, включително безсъние, сънна апнея и други дихателни нарушения, синдром на неспокойните крака, кошмари и ходене насън.

4.Може ли детето да навакса със съня през уикенда?

Не е достатъчно. Докато някои деца могат да се възползват от наваксването на съня през уикенда, това може да попречи на способността им да поддържат стабилен график за сън през седмицата.

5.Какви са промени в съня с началото на пубертета?

Основен проблем, пред който са изправени юношите, е биологичната промяна във времето им на сън, която започва около началото на пубертета. Тази промяна измества вътрешния им часовник назад, често с около два часа, което прави тийнейджърите склонни да бъдат „нощни птици“. В резултат на това средният нощен сън намалява с 40 до 50 минути между 13 и 19 години.

