Тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова поставя фокус върху две от най-големите теми на съвременната медицина: полиморбидността, или натрупването на няколко хронични заболявания в един организъм, и ранния рак на гърдата, който все по-често се разглежда не като присъда, а като начало на нов живот.

Когато болестите се натрупват, как да спрем ефекта „домино“

В събота, 13 декември, разглеждаме феномен, който експертите вече определят като „пандемия след пандемията“, а именно полиморбидността. Все повече хора на възраст 40–50 години живеят не с една, а с няколко диагнози едновременно – хормонални, сърдечносъдови, метаболитни, автоимунни.

По данни, представени в предаването, всеки втори човек над 50 години има поне две хронични заболявания, а тревожната тенденция при хората под 50 показва, че полиморбидността вече засяга около 38% от тях.

В епизода ще видин личната история на Ема, жена, при която няколко заболявания се преплитат и създават сложен медицински и житейски казус. Историята ѝ става отправна точка за задълбочен разговор със специалисти от различни области, които търсят отговор на въпроса: Как и защо съвременният човек се превръща в „конгломерат от диагнози“.

В студиото гостуват:

акад. Ивона Даскалова , ендокринолог с международен опит и автор на редица проучвания за инсулиновата резистентност и затлъстяването;

д-р Александър Носиков , кардиолог с над 20 години практика в България и Великобритания;

д-р Янчо Делчев , началник на Клиника по обща и онкологична гинекология във ВМА.

Разговорът разглежда биологията зад полиморбидността, ролята на хормоналния и метаболитния дисбаланс, хроничния стрес, начина на живот и възможностите за ранна превенция и персонализиран подход, който да прекъсне „домино ефекта“ на болестите.

Ракът на гърдата, от диагноза към живот

В неделя, 14 декември, разговаряме за ранния рак на гърдата и новата философия в онкологията, лечение което не се изчерпва с терапевтични протоколи, а поставя човека в центъра на грижата.

Всяка година в България близо 3500 жени чуват диагнозата „рак на гърдата“, но едва 36% от жените се подлагат на редовна профилактична мамография. Това означава, че при много от тях заболяването се открива късно, когато лечението е по-тежко и по-несигурно.

В рамките на проекта „Живот без рак“ д-р Неделя Щонова разговаря с д-р Росица Кръстева, председател на Българското онкологично общество, за значението на ранното откриване, съвременните възможности за лечение и ролята на хормоналната терапия при хормонално чувствителните тумори.

Епизодът разглежда и най-честите въпроси, които жените си задават:

Какви са ранните симптоми и защо често липсват?

Как се прави правилен самопреглед?

Колко дълго продължава хормоналното лечение и как се понася?

Каква е ролята на храненето, движението и психичната подкрепа?

Във втората част на предаването ше видим нов епизод на сегмента „По стъпките на Хипократ“, посветен на младите лекари и ценностите, които носят в професията, знание, състрадание и мисия.

Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.

Всички епизоди са достъпни в обновената платформа bTV Plus, където можете да гледате и пълните епизоди на „Подкаст за здраве“.