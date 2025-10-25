Най-новия проект на „Светът на здравето” е “Живея без алергия”, интерактивна платформа, в която обсъждаме рисковите фактори, причините, диагностиката и съвременното лечение на алергиите.

Споделяме лични истории, научни изследвания и практически съвети, за да помогнем на всички, засегнати от тази епидемия на съвременното общество.

Темата коментираме с проф. Мария Стаевска, началник на Клиниката по клинична алергология в Александровска болница и национален консултант по алергология.

Какво имунотерапия за алергии?

Това е един от най-ефективните методи за справяне с различни алергични реакции, например към полените през пролетния сезон. Имунотерапията е изключително специфична.

„Трябва със същия полен, точно към който си алергичен, да се направи един сравнително дълъг курс, да се започне поне от есента. Имунната система, срещайки се непрекъснато с този алерген, постепенно свиква и когато дойде сезонът няма особени проблеми“, обяснява в студиото на „Светът на здравето“ проф. Стаевска. Имунотерапията задължително се провежда от специалист алерголог.

Към какво са алергични българите?

„В България, когато говорим за поленова алергия, най-разпространена е тревната. Масово хората, в края на месеците май и юни, имат оплаквания. На второ място е алергията към дървесни видове“, казва проф. Стаевска. Към тези дървета спадат бреза, елша и леска. Тук пикът на алергията е около месец април.

„Случвало се е по спешност да приемаме пациенти с тежки пристъпи от астма заради алергията към брезови полени“, разкрива част от практическите си наблюдения проф. Стаевска.

На трето място по честота се нарежда плевелната алергия, оплакванията от която се проявяват през края на месец юли, а също и през август и септември. Към този тип алергени спадат амброзията, пелина и т.н.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!