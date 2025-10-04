Всяка година милиони хора по света се разболяват от обикновена настинка. Възрастните средно боледуват два до три пъти годишно. Въпреки че е широко разпространено мнението, че студеното време е причина за настинките, истината е по-сложна, обясняват експертите от Medical News Today.

Какво причинява настинката?

Обикновената настинка се причинява от вируси, а не от студеното време. Най-честият виновник са риновирусите, които отговарят за около половината от всички случаи на настинка и настинкоподобни заболявания.

Снимка: Canva

Риновирусите обикновено се разпространяват чрез директен контакт между хора или чрез вдишване на малки капчици във въздуха, известни като аерозоли. След като бъдат вдишани, вирусите се прикрепят към клетките в носните проходи и започват да се размножават.

Респираторни заболявания през студените месеци

През есенно-зимния сезон се наблюдава рязко увеличаване на респираторните заболявания. Освен обикновената настинка, студеното време благоприятства и разпространението на грипа и други инфекции на дихателните пътища.

При хора с отслабен имунитет риновирусите могат да причинят и по-тежки респираторни заболявания като бронхит и пневмония. Студеният и сух въздух дразни лигавиците на дихателните пътища, правейки ги по-уязвими към инфекции.

Типичните симптоми на респираторните инфекции включват болно гърло, хрема, кашлица, кихане, повишена температура, мускулни болки, главоболие и загуба на обоняние или вкус.

Как студеното време влияе на вирусите?

Изследванията показват няколко начина, по които студеното време може да благоприятства разпространението на вируси:

Снимка: Canva

Оптимална температура за размножаване: Риновирусите могат да се размножават по-ефективно при температури под 37°C. Температурата в носната кухина е приблизително 33°C, което я прави идеално място за развъждане на риновируси.

Повишен риск при ниски температури: Проучване установява, че намаляването на температурата и влажността в продължение на три дни увеличава риска от риновирусни инфекции. Повечето инфекции се случват при температури на нула градуса и под нула.

Улеснено разпространение на грипа: Студеният и сух въздух, характерен за зимата, може да подпомогне предаването на вируси на грипа.

Влияние върху имунната система

Студеното време може да отслаби имунния отговор на организма по няколко начина:

Намалени нива на витамин D : През зимата много хора получават по-малко витамин D поради ограничената слънчева светлина. Витамин D играе съществена роля в поддържането на имунната система.





Стеснени кръвоносни съдове : Вдишването на студен и сух въздух стеснява кръвоносните съдове в горните дихателни пътища, за да се запази топлина. Това може да попречи на белите кръвни клетки да достигнат до лигавицата и да се борят с микробите.





Повече време на закрито : През студените месеци хората прекарват повече време на закрито. Ако тези пространства нямат адекватна вентилация, рискът от вдишване на вирусни частици от други хора се увеличава.





Как да се предпазим от вирусите през студените месеци?

Експертите препоръчват следните мерки за предотвратяване на заболявания през студените месеци:

Снимка: Canva

Осигуряване на пълноценно хранене, включващо витамини и минерали от плодове и зеленчуци

Достатъчно спане

Поддържане на добра хидратация

Редовно миене на ръцете

Кихане и кашляне винаги в чисти кърпички

Избягване на споделяне на храни, напитки и прибори с хора, които са настинали

Макар студеното време само по себе си да не причинява настинка, то създава условия, които улесняват разпространението на вирусите и отслабват имунната защита на организма.

Разбирането на тази връзка помага за вземането на по-ефективни превантивни мерки през зимния сезон.

--------------------------------------

Често задавани въпроси за вирусите и настинките през студените месеци

1. Защо се разболяваме по-често през зимата?

Въпреки разпространеното схващане, студът сам по себе си не причинява настинка. Истинската причина е комбинация от фактори. През студените месеци прекарваме повече време на закрито, в близост до други хора, което улеснява разпространението на вирусите. Сухият въздух от отоплението изсушава лигавиците в носа и гърлото, правейки ги по-уязвими. Освен това, някои вируси, като този на грипа, оцеляват по-дълго в студена и суха среда.

2. Каква е разликата между настинка и грип?

Това е един от най-честите въпроси. Настинката обикновено започва постепенно с леки симптоми като хрема, кихане и леко възпалено гърло. Грипът, от друга страна, настъпва внезапно и е със значително по-тежки симптоми: висока температура, мускулни болки, главоболие и обща отпадналост. Симптомите на настинката отшумяват за около седмица, докато грипът може да ви държи на легло до две седмици и да доведе до усложнения като пневмония.

3. Какво да ядем и пием, за да се предпазим?

Балансираното хранене е от ключово значение. Консумирайте повече плодове и зеленчуци, богати на витамин С (като цитруси, киви, червени чушки) и витамин D (мазна риба, яйчен жълтък), тъй като те подсилват имунната система. Цинкът (съдържащ се в месото, ядките и бобовите растения) също е важен. Не забравяйте да пиете много течности – вода, билков чай или бульон – за да поддържате тялото си хидратирано и да подпомогнете изхвърлянето на токсините.

4. Помага ли витамин С, ако вече съм болен?

Макар и да е важен за превенцията, ефектът от приема на големи дози витамин С след появата на симптомите е спорен. Някои проучвания показват, че може леко да съкрати продължителността на заболяването, но не и да го предотврати или излекува. Затова е по-добре да разчитате на балансиран прием през цялата година.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.