Болките в гърлото са сред най-честите здравословни оплаквания, с които се сблъскваме през есента. Всеки от нас е изпитвал поне веднъж това неприятно усещане за дразнене, сърбеж или болка при преглъщане.

Въпреки че повечето случаи са безвредни и преминават сами, важно е да разбираме различните видове болки в гърлото, техните причини и най-ефективните начини за лечение на болно гърло.

Трите основни вида болки в гърлото

Не всички болки в гърлото са еднакви. Медицинските специалисти ги разделят на три основни категории в зависимост от засегнатата част от гърлото:

Снимка: Canva

Фарингит представлява възпаление и подуване на самото гърло. Това е най-честият вид болка в гърлото, която се характеризира с общо усещане за дискомфорт и болка в гърлената област.

Ларингит засяга гласните връзки и областта около тях, известна като гларинкс или гласова кутия. При този вид възпаление често се наблюдава осиплост или загуба на глас, съпроводена с болка.

Тонзилит е възпаление на сливиците - овалните лимфни възли, разположени в задната част на устата от двете страни. Сливиците играят важна роля в борбата с инфекциите, но понякога сами стават обект на възпалителен процес.

Основни причини за болки в гърлото

Разнообразните фактори, които могат да предизвикат болка в гърлото, изискват различни подходи за лечение. Ето най-честите причини, според специалистите от Cleveland Clinic.

Вирусни инфекции

Повече от 80% от случаите на болки в гърлото се дължат на вирусни инфекции. Настинките, грипът, мононуклеозата и COVID-19 са сред най-честите виновници. Дори детски болести като варицела, морбили и заушки могат да предизвикат болки в гърлото.

Бактериални инфекции

Най-известната бактериална инфекция, причиняваща болки в гърлото, е стрептококовият фарингит. Тази инфекция, причинена от бактерията Streptococcus pyogenes, засяга около 20-30% от случаите при деца и изисква лечение с антибиотици.

Дразнители от околната среда

Дим от цигари, замърсяване на въздуха, химически вещества от ароматизатори или почистващи препарати могат значително да раздразнят гърлото. Дори пасивното пушене може да предизвика продължителни болки.

Снимка: Canva

Алергии

Алергените като цветен прашец, косми от домашни любимци или плесени могат да причинят болки в гърлото. Освен това, алергиите често водят до увеличено производство на слуз, който се стича по задната стена на гърлото и допълнително го дразни.

Сух въздух

Особено през студените месеци, когато отоплението работи продължително време, въздухът в помещенията става много сух. Това може да изтегли влагата от гърлото и устата, причинявайки сърбеж и болка.

Травми и професионални рискове

Хората, които използват гласа си професионално, като учители, певци, треньори или инструктори по фитнес, често страдат от болки в гърлото поради претоварване на гласните връзки. Травми от преглъщане на твърди предмети също могат да причинят болка.

Сериозни заболявания

В редки случаи болките в гърлото могат да сигнализират за по-сериозни проблеми като гастроезофагеален рефлукс (ГЕРБ), при който стомашната киселина се връща нагоре към гърлото, или дори тумори в областта на гърлото, езика или гларинкса.

Домашни средства за облекчаване на симптомите

Съществуват множество естествени начини за облекчаване на болките в гърлото, които са доказали своята ефективност, пише Health Line.

1. Мед

Медът притежава антибактериални и противовъзпалителни свойства. Може да се консумира самостоятелно или да се добави към топъл чай. Изследванията показват, че медът е толкова ефективен колкото медицинските средства за потискане на кашлицата.

2. Гаргара със солена вода

Смесете половин чаена лъжичка сол с чаша топла вода и правете гъргара поне веднъж на час. Това помага за намаляване на подуването и унищожаване на бактериите.

3. Гаргара с сода

Комбинацията от 1/4 чаена лъжичка сода, 1/8 чаена лъжичка сол и чаша топла вода може да помогне за намаляване на бактериите и предотвратяване растежа на гъбички.

Снимка: Canva

4. Билкови чайове

Лайка притежава противовъзпалителни и антиоксидантни свойства, които могат да облекчат дразненето в гърлото.

Мента съдържа ментол, който помага за разреждане на слузта и успокояване на болките в гърлото.

5. Корен от бял равнец

Този билков корен съдържа слизести вещества, които покриват и успокояват раздраженото гърло.

6. Чесън

Благодарение на съединението алицин, чесънът притежава мощни антивирусни и антибактериални свойства, които могат да помогнат в борбата с инфекциите.

7. Инхалации

Вдишването на пара или използването на овлажнител може да помогне за хидратиране на сухото и раздразнено гърло.

Медицински лечения и препоръки

Безрецептурни лекарства

Парацетамолът може да помогне за намаляване на болката и температурата. Специализираните пастили за гърло и спрейове предоставят локално облекчение и често действат по-бързо.

Кога да потърсите лекар

Трябва да се консултирате с лекар, ако:

Болката в гърлото е особено силна или продължава повече от няколко дни.

Имате висока температура.

Наблюдавате бели петна или гной върху сливиците.

Имате затруднено преглъщане или дишане.

Болката се връща често.

Внимание при децата: Медът не трябва да се дава на бебета под 12 месеца. Гаргарата със солена вода не е подходящо за деца под 8 години.

По време на бременност: Някои билкови средства като риган могат да бъдат вредни за бременните жени.

Болките в гърлото, макар и неприятни, в повечето случаи преминават сами с подходяща грижа и почивка.

Комбинацията от домашни средства и правилна хидратация често е достатъчна за справяне с проблема. Важно е обаче да не подценяваме симптомите и при съмнение за сериозно заболяване винаги да се консултираме с медицински специалист.

Помнете, че превенцията е най-добрият лекар, поддържането на добра хигиена и здравословен начин на живот значително намалява риска от болки в гърлото.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.