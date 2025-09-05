Човешкото тяло е съвкупност от системи, които работят заедно, за да ни поддържат здрави. Дихателният апарат включва горните дихателни пътища, част от които са носът, дихателни пътища на носа, синуси, ларинкс, фаринкс и гласови струни.
Инфекциите и възпаленията на горните дихателни пътища и по-конкретно – на ларинкса (ларингит) и фаринкса (фарингит), са сред най-често срещаните и могат да бъдат причинени от различни патогени или дразнители.
Фарингит и ларингит звучат много еднакво, но имат съществена разлика – локацията на възпалението, както и някои от симптомите.
Знаем ли обаче какви са симптомите на двете, какви са възможните заболявания и начини за лечение. Ето всичко по темата.
Какво е ларинкс?
Ларинксът често е наричан гласна кутия. Това е частта от гърлото, която позволява да говорите и да издавате звуци. Ларинксът има ключова роля за осигуряване и защита на дихателната система. Представлява куха тръба, дълга около 5 см, която свързва задната част на гърлото с трахеята. Функцията на ларинкса включва три задачи:
- Подпомага дишането
- Създава гласни звуци
- Предотвратява навлизането на храна и частици в дихателната система
Какво е фаринкс?
Фаринксът, известен още като гълтач, е мускулният тунел, който свързва устата и носа с хранопровода и ларинкса. Започва в черепа, над устата, и се простира надолу. Анатомията на фаринкса се състои от три ключови сегмента:
Назофаринкс - горният сегмент, който се свързва с носа и позволява на въздуха да преминава през него.
Орофаринкс - средният сегмент, който се свързва с устата и позволява на въздуха, храната и течностите да преминават.
Ларингофаринкс (наричан още хипофаринкс) - долният сегмент близо до гласната кутия, който регулира потока на въздуха в белите дробове и храната и напитките в хранопровода.
Други части на фаринкса включват евстахиевите тръби и сливиците. Евстахиевите тръби, наричани още слухови тръби, свързват средното ухо, зад тъпанчето, със задната част на носа и гърлото. Сливиците са лимфни възли, малки структури, които са част от имунната система на тялото.
Видове заболявания на ларинкса?
Множество състояния могат потенциално да засегнат ларинкса. Най-често срещаното заболяване е ларингитът. Освен него има още:
Рак на ларинкса - резултат от растежа на ракови клетки в тъканта на ларинкса. Честата употреба на тютюн или алкохол увеличава риска.
Дисфункция на гласните струни - състояние, при което гласните струни не се отварят правилно при вдишване. Това може да причини затруднено дишане и симптоми, подобни на астма.
Лезии на гласните струни - образувания, които се появяват по гласните струни.
Парализа на гласните гънки - причинява се от проблем с нервните импулси от мозъка към ларинкса. При нея не може да се контролира движението на гласните струни.
Какво е ларингит?
Ларингитът е възпаление на гласните струни (ларинкса). Подуването заглушава звука и гласът става дрезгав. Обикновено се предизвиква от инфекция - настинка, грип, бронхит или от прекомерна употреба на гласа. При него може да се усети гъделичкане в задната част на гърлото, което води до суха кашлица.
Ларингитът обикновено не е сериозен проблем. С правилното лечение той би трябвало да отшуми за не повече от 3 седмици.
Когато заболяването продължи повече от 3 седмици, се счита за хронично. Хроничен или остър ларингит може да бъдат причинени от: тютюнопушене или вейпинг, прекомерна употреба или злоупотреба с гласа, като пеене, консумация на твърде много алкохол, алергии, дразнене – причинено от инхалатори за астма, гъбична инфекция, нараняване, вдишване на химически изпарения, синусов синдром.
Симптоми на ларингит
Ларингитът често е свързан с друго заболяване, като настинка, грип или бронхит. Симптомите при деца и възрастни обикновено са сходни и не бива да се подценяват:
- Болки в гърлото
- Гъделичкане в гърлото
- Ниска температура
- Дрезгавост или пресипнал глас
- Затруднен говор или загуба на глас
- Суха кашлица
- Постоянно желание за прочистване на гърлото
- Подути жлези
- Сухота в гърлото
Лечение на ларингит
Най-доброто лечение за ларингит зависи от причината за него. Острият ларингит обикновено отшумява в рамките на няколко седмици. Често можете да подобрите симптомите сами, като например да си дадете почивка на гласа.
При хроничен ларингит лечението е насочено към причината, независимо дали това е тютюнопушене или киселинен рефлукс. То може да включва кортикостероиди, антибиотици, болкоуспокояващи (парацетамол или ибупрофен) или гласова терапия с логопед.
Превенция на ларингит
Има няколко лесни стъпки, които да следвате, за да поддържате гласа си здрав и да предотвратите сухота и раздразнение, които могат да доведат до ларингит.
- Не пийте кафе, газирани напитки или други продукти, съдържащи кофеин, който изсушава гърлото.
- Поддържайте хидратация, като пиете много вода през деня.
- Не пушете и не използвайте електронни цигари; намалете, ако имате проблеми със спирането. Също така, стойте далеч от пасивното пушене.
- Мийте ръцете си често и правилно, особено ако сте били около болен човек.
- Избягвайте прекомерната употреба на алкохол.
- Бъдете в крак с ваксините срещу грип и всички други ваксини.
- Избягвайте близък контакт с хора, които имат настинка, грип или други респираторни инфекции.
- Използвайте възглавници или повдигнете леглото си, за да повдигнете главата си, докато спите. Това помага за предпазване от киселинен рефлукс.
- Избягвайте да викате или пеете силно за дълги периоди.
Видове заболявания на фаринкса?
Много различни здравословни състояния могат да засегнат фаринкса. Най-често срещаните са бактериални и вирусни инфекции, като обикновена настинка, болки в гърлото (фарингит) и ангина (тонзилит). Други често срещани заболявания включват:
Рак – множество видове рак могат да атакуват гърлото.
Дисфагия - състояние, при което мускулна слабост, заболяване или увреждане на нервите затрудняват преглъщането.
Възпаление на слуховите тръби – проблеми с евстахиевите тръби могат да причинят затруднения със слуха и болка.
Мононуклеоза - състояние, причинено от вирус, което води до симптоми като умора, температура и болки в гърлото.
Сънна апнея - разстройство, при което спирате да дишате, докато спите.
Стрептококова инфекция в гърлото - често срещана инфекция на гърлото, причинена от бактерии.
Какво фарингит?
Фарингитът е болезнено възпаление на тъканите, които покриват задната част на гърлото (фаринкса). Наричан още болка в гърлото, фарингитът често е първият признак, че се разболявате от нещо. Има два основни вида фарингит:
- Остър фарингит – това е по-често срещаният вид фарингит. Продължава до 10 дни.
- Хроничен фарингит – това е фарингит, който продължава повече от 10 дни или се повтаря непрекъснато.
Симптоми на фарингит
Фарингитът е съпроводен с множество болезнени симптоми. Те могат да включват:
- Дразнещо, парещо усещане в гърлото
- Засилваща се болка при говорене или опит за преглъщане
- Проблеми с преглъщането
- Подути, чувствителни жлези (лимфни възли)
- Зачервени, подути сливици
- Бели петна, налепи или ивици в гърлото или по сливиците
- Гной по сливиците или задната част на гърлото
- Пресипнал глас
Тъй като фарингитът често се появява поради вирусна инфекция, вероятно ще изпитате симптомите, които съпътстват заболяванията, които тези инфекции могат да причинят, включително:
- Кихане
- Хрема
- Кашлица
- Ниска или висока температура
- Умора
- Болки в тялото
- Главоболие
- Втрисане
Лечение на фарингит
Лечението на фарингита зависи от причината за него. В повечето случаи това е вирусна инфекция. Антибиотиците не могат да излекуват такива инфекции, но обикновено те сами отшумяват в рамките на седмица.
През това време можете да облекчите болките в гърлото с обезболяващи, антихистамини и антиациди (алкални соли).
Ако бактериална инфекция, като стрептокок в гърлото, причинява фарингита, той се лекува с антибиотик. При липса на адекватно лечение на стрептокок в гърлото, има риск от ревматична треска, възпаление на бъбреците и други усложнения.
Какво е ангина? Симптоми, лечение и превенция
Ангината (тонзилит) е инфекция на сливиците, които представляват две маси от тъкан в задната част на гърлото. Сливиците действат като филтри, улавяйки микроби, които иначе биха могли да попаднат в дихателните пътища и да причинят инфекция.
Ангината е често срещана, особено при деца. Има три вида:
Остър тонзилит - симптомите обикновено траят 3-4 дни, но могат да продължат до 2 седмици.
Рецидивиращ тонзилит - случва се няколко пъти годишно.
Хроничен тонзилит - дългосрочна инфекция на сливиците.
Гнойната ангина е вид ангина, при която на сливиците се появява гной, което е сигнал за наличие на бактериална инфекция.
Симптоми на ангина
Основните симптоми на тонзилит са възпалени и подути сливици, понякога достатъчно силно, за да затруднят дишането през устата. Други симптоми включват:
- Болка или чувствителност в гърлото
- Температура
- Зачервени сливици
- Бяло или жълто покритие по сливиците
- Болезнени мехури или рани по гърлото
- Главоболие
- Загуба на апетит
- Болка в ушите
- Затруднено преглъщане
- Подути жлези (лимфни възли) във врата или челюстта
- Температура и втрисане
- Лош дъх
- Дрезгав или пресипнал глас
- Скован врат
Симптоми при деца
При деца симптомите на тонзилит могат да включват също:
- Разстроен стомах
- Повръщане
- Стомашна болка
- Слюноотделяне
- Нежелание за ядене или преглъщане
