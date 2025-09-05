Човешкото тяло е съвкупност от системи, които работят заедно, за да ни поддържат здрави. Дихателният апарат включва горните дихателни пътища, част от които са носът, дихателни пътища на носа, синуси, ларинкс, фаринкс и гласови струни.

Инфекциите и възпаленията на горните дихателни пътища и по-конкретно – на ларинкса (ларингит) и фаринкса (фарингит), са сред най-често срещаните и могат да бъдат причинени от различни патогени или дразнители.

Фарингит и ларингит звучат много еднакво, но имат съществена разлика – локацията на възпалението, както и някои от симптомите.

Знаем ли обаче какви са симптомите на двете, какви са възможните заболявания и начини за лечение. Ето всичко по темата.

Какво е ларинкс?

Ларинксът често е наричан гласна кутия. Това е частта от гърлото, която позволява да говорите и да издавате звуци. Ларинксът има ключова роля за осигуряване и защита на дихателната система. Представлява куха тръба, дълга около 5 см, която свързва задната част на гърлото с трахеята. Функцията на ларинкса включва три задачи:

Подпомага дишането

Създава гласни звуци

Предотвратява навлизането на храна и частици в дихателната система

Какво е фаринкс?

Фаринксът, известен още като гълтач, е мускулният тунел, който свързва устата и носа с хранопровода и ларинкса. Започва в черепа, над устата, и се простира надолу. Анатомията на фаринкса се състои от три ключови сегмента:

Назофаринкс - горният сегмент, който се свързва с носа и позволява на въздуха да преминава през него.

Орофаринкс - средният сегмент, който се свързва с устата и позволява на въздуха, храната и течностите да преминават.

Ларингофаринкс (наричан още хипофаринкс) - долният сегмент близо до гласната кутия, който регулира потока на въздуха в белите дробове и храната и напитките в хранопровода.

Други части на фаринкса включват евстахиевите тръби и сливиците. Евстахиевите тръби, наричани още слухови тръби, свързват средното ухо, зад тъпанчето, със задната част на носа и гърлото. Сливиците са лимфни възли, малки структури, които са част от имунната система на тялото.

Видове заболявания на ларинкса?

Множество състояния могат потенциално да засегнат ларинкса. Най-често срещаното заболяване е ларингитът. Освен него има още:

Рак на ларинкса - резултат от растежа на ракови клетки в тъканта на ларинкса. Честата употреба на тютюн или алкохол увеличава риска.

Снимка: Canva

Дисфункция на гласните струни - състояние, при което гласните струни не се отварят правилно при вдишване. Това може да причини затруднено дишане и симптоми, подобни на астма.

Лезии на гласните струни - образувания, които се появяват по гласните струни.

Парализа на гласните гънки - причинява се от проблем с нервните импулси от мозъка към ларинкса. При нея не може да се контролира движението на гласните струни.

Какво е ларингит?

Ларингитът е възпаление на гласните струни (ларинкса). Подуването заглушава звука и гласът става дрезгав. Обикновено се предизвиква от инфекция - настинка, грип, бронхит или от прекомерна употреба на гласа. При него може да се усети гъделичкане в задната част на гърлото, което води до суха кашлица.

Ларингитът обикновено не е сериозен проблем. С правилното лечение той би трябвало да отшуми за не повече от 3 седмици.

Когато заболяването продължи повече от 3 седмици, се счита за хронично. Хроничен или остър ларингит може да бъдат причинени от: тютюнопушене или вейпинг, прекомерна употреба или злоупотреба с гласа, като пеене, консумация на твърде много алкохол, алергии, дразнене – причинено от инхалатори за астма, гъбична инфекция, нараняване, вдишване на химически изпарения, синусов синдром.

Симптоми на ларингит

Ларингитът често е свързан с друго заболяване, като настинка, грип или бронхит. Симптомите при деца и възрастни обикновено са сходни и не бива да се подценяват:

Болки в гърлото

Гъделичкане в гърлото

Ниска температура

Дрезгавост или пресипнал глас

Затруднен говор или загуба на глас

Суха кашлица

Постоянно желание за прочистване на гърлото

Подути жлези

Сухота в гърлото

Лечение на ларингит

Най-доброто лечение за ларингит зависи от причината за него. Острият ларингит обикновено отшумява в рамките на няколко седмици. Често можете да подобрите симптомите сами, като например да си дадете почивка на гласа.

Снимка: iStock

При хроничен ларингит лечението е насочено към причината, независимо дали това е тютюнопушене или киселинен рефлукс. То може да включва кортикостероиди, антибиотици, болкоуспокояващи (парацетамол или ибупрофен) или гласова терапия с логопед.

Превенция на ларингит

Има няколко лесни стъпки, които да следвате, за да поддържате гласа си здрав и да предотвратите сухота и раздразнение, които могат да доведат до ларингит.

Н е пийте кафе, газирани напитки или други продукти, съдържащи кофеин, който изсушава гърлото.

Поддържайте хидратация, като пиете много вода през деня.

Не пушете и не използвайте електронни цигари; намалете, ако имате проблеми със спирането. Също така, стойте далеч от пасивното пушене.

Мийте ръцете си често и правилно, особено ако сте били около болен човек.

Избягвайте прекомерната употреба на алкохол.

Бъдете в крак с ваксините срещу грип и всички други ваксини.

Избягвайте близък контакт с хора, които имат настинка, грип или други респираторни инфекции.

Използвайте възглавници или повдигнете леглото си, за да повдигнете главата си, докато спите. Това помага за предпазване от киселинен рефлукс.

Избягвайте да викате или пеете силно за дълги периоди.

Видове заболявания на фаринкса?

Много различни здравословни състояния могат да засегнат фаринкса. Най-често срещаните са бактериални и вирусни инфекции, като обикновена настинка, болки в гърлото (фарингит) и ангина (тонзилит). Други често срещани заболявания включват:

Рак – множество видове рак могат да атакуват гърлото.

Дисфагия - състояние, при което мускулна слабост, заболяване или увреждане на нервите затрудняват преглъщането.

Снимка: DELL-E

Възпаление на слуховите тръби – проблеми с евстахиевите тръби могат да причинят затруднения със слуха и болка.

Мононуклеоза - състояние, причинено от вирус, което води до симптоми като умора, температура и болки в гърлото.

Сънна апнея - разстройство, при което спирате да дишате, докато спите.

Стрептококова инфекция в гърлото - често срещана инфекция на гърлото, причинена от бактерии.

Какво фарингит?

Фарингитът е болезнено възпаление на тъканите, които покриват задната част на гърлото (фаринкса). Наричан още болка в гърлото, фарингитът често е първият признак, че се разболявате от нещо. Има два основни вида фарингит:

Остър фарингит – това е по-често срещаният вид фарингит. Продължава до 10 дни.

Хроничен фарингит – това е фарингит, който продължава повече от 10 дни или се повтаря непрекъснато.

Симптоми на фарингит

Фарингитът е съпроводен с множество болезнени симптоми. Те могат да включват:

Дразнещо, парещо усещане в гърлото

Засилваща се болка при говорене или опит за преглъщане

Проблеми с преглъщането

Подути, чувствителни жлези (лимфни възли)

Зачервени, подути сливици

Бели петна, налепи или ивици в гърлото или по сливиците

Гной по сливиците или задната част на гърлото

Пресипнал глас



Тъй като фарингитът често се появява поради вирусна инфекция, вероятно ще изпитате симптомите, които съпътстват заболяванията, които тези инфекции могат да причинят, включително:

Кихане

Хрема

Кашлица

Ниска или висока температура

Умора

Болки в тялото

Главоболие

Втрисане

Лечение на фарингит

Лечението на фарингита зависи от причината за него. В повечето случаи това е вирусна инфекция. Антибиотиците не могат да излекуват такива инфекции, но обикновено те сами отшумяват в рамките на седмица.

През това време можете да облекчите болките в гърлото с обезболяващи, антихистамини и антиациди (алкални соли).

Ако бактериална инфекция, като стрептокок в гърлото, причинява фарингита, той се лекува с антибиотик. При липса на адекватно лечение на стрептокок в гърлото, има риск от ревматична треска, възпаление на бъбреците и други усложнения.

Какво е ангина? Симптоми, лечение и превенция

Ангината (тонзилит) е инфекция на сливиците, които представляват две маси от тъкан в задната част на гърлото. Сливиците действат като филтри, улавяйки микроби, които иначе биха могли да попаднат в дихателните пътища и да причинят инфекция.

Ангината е често срещана, особено при деца. Има три вида:

Остър тонзилит - симптомите обикновено траят 3-4 дни, но могат да продължат до 2 седмици.

Рецидивиращ тонзилит - случва се няколко пъти годишно.

Хроничен тонзилит - дългосрочна инфекция на сливиците.

Гнойната ангина е вид ангина, при която на сливиците се появява гной, което е сигнал за наличие на бактериална инфекция.

Симптоми на ангина

Основните симптоми на тонзилит са възпалени и подути сливици, понякога достатъчно силно, за да затруднят дишането през устата. Други симптоми включват:

Болка или чувствителност в гърлото

Температура

Зачервени сливици

Бяло или жълто покритие по сливиците

Болезнени мехури или рани по гърлото

Главоболие

Загуба на апетит

Болка в ушите

Затруднено преглъщане

Подути жлези (лимфни възли) във врата или челюстта

Температура и втрисане

Лош дъх

Дрезгав или пресипнал глас

Скован врат

Симптоми при деца

При деца симптомите на тонзилит могат да включват също:

Разстроен стомах

Повръщане

Стомашна болка

Слюноотделяне

Нежелание за ядене или преглъщане

