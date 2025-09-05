Човешкото тяло е съвкупност от системи, които работят заедно, за да ни поддържат здрави. Дихателният апарат включва горните дихателни пътища, част от които са носът, дихателни пътища на носа, синуси, ларинкс, фаринкс и гласови струни. 

Инфекциите и възпаленията на горните дихателни пътища и по-конкретно – на ларинкса (ларингит) и фаринкса (фарингит), са сред най-често срещаните и могат да бъдат причинени от различни патогени или дразнители. 

Фарингит и ларингит звучат много еднакво, но имат съществена разлика – локацията на възпалението, както и някои от симптомите.

Знаем ли обаче какви са симптомите на двете, какви са възможните заболявания и начини за лечение. Ето всичко по темата.

Какво е ларинкс?

Ларинксът често е наричан гласна кутия. Това е частта от гърлото, която позволява да говорите и да издавате звуци. Ларинксът има ключова роля за осигуряване и защита на дихателната система. Представлява куха тръба, дълга около 5 см, която свързва задната част на гърлото с трахеята. Функцията на ларинкса включва три задачи:

  • Подпомага дишането
  • Създава гласни звуци
  • Предотвратява навлизането на храна и частици в дихателната система

Какво е фаринкс? 

Фаринксът, известен още като гълтач, е мускулният тунел, който свързва устата и носа с хранопровода и ларинкса. Започва в черепа, над устата, и се простира надолу. Анатомията на фаринкса се състои от три ключови сегмента:

Назофаринкс - горният сегмент, който се свързва с носа и позволява на въздуха да преминава през него.

Орофаринкс - средният сегмент, който се свързва с устата и позволява на въздуха, храната и течностите да преминават.

Ларингофаринкс (наричан още хипофаринкс) - долният сегмент близо до гласната кутия, който регулира потока на въздуха в белите дробове и храната и напитките в хранопровода.

Други части на фаринкса включват евстахиевите тръби и сливиците. Евстахиевите тръби, наричани още слухови тръби, свързват средното ухо, зад тъпанчето, със задната част на носа и гърлото. Сливиците са лимфни възли, малки структури, които са част от имунната система на тялото.

Видове заболявания на ларинкса?

Множество състояния могат потенциално да засегнат ларинкса. Най-често срещаното заболяване е ларингитът. Освен него има още:

Рак на ларинкса - резултат от растежа на ракови клетки в тъканта на ларинкса. Честата употреба на тютюн или алкохол увеличава риска.

Дисфункция на гласните струни - състояние, при което гласните струни не се отварят правилно при вдишване. Това може да причини затруднено дишане и симптоми, подобни на астма.

Лезии на гласните струни - образувания, които се появяват по гласните струни.

Парализа на гласните гънки - причинява се от проблем с нервните импулси от мозъка към ларинкса. При нея не може да се контролира движението на гласните струни.

Какво е ларингит?

Ларингитът е възпаление на гласните струни (ларинкса). Подуването заглушава звука и гласът става дрезгав. Обикновено се предизвиква от инфекция - настинка, грип, бронхит или от прекомерна употреба на гласа. При него може да се усети гъделичкане в задната част на гърлото, което води до суха кашлица.

Ларингитът обикновено не е сериозен проблем. С правилното лечение той би трябвало да отшуми за не повече от 3 седмици. 

Когато заболяването продължи повече от 3 седмици, се счита за хронично. Хроничен или остър ларингит може да бъдат причинени от: тютюнопушене или вейпинг, прекомерна употреба или злоупотреба с гласа, като пеене, консумация на твърде много алкохол, алергии, дразнене – причинено от инхалатори за астма, гъбична инфекция, нараняване, вдишване на химически изпарения, синусов синдром.

Симптоми на ларингит

Ларингитът често е свързан с друго заболяване, като настинка, грип или бронхит. Симптомите при деца и възрастни обикновено са сходни и не бива да се подценяват:

  • Болки в гърлото 
  • Гъделичкане в гърлото
  • Ниска температура
  • Дрезгавост или пресипнал глас
  • Затруднен говор или загуба на глас
  • Суха кашлица
  • Постоянно желание за прочистване на гърлото
  • Подути жлези
  • Сухота в гърлото

Лечение на ларингит

Най-доброто лечение за ларингит зависи от причината за него. Острият ларингит обикновено отшумява в рамките на няколко седмици. Често можете да подобрите симптомите сами, като например да си дадете почивка на гласа.

При хроничен ларингит лечението е насочено към причината, независимо дали това е тютюнопушене или киселинен рефлукс. То може да включва кортикостероиди, антибиотици, болкоуспокояващи (парацетамол или ибупрофен) или гласова терапия с логопед.

Превенция на ларингит

Има няколко лесни стъпки, които да следвате, за да поддържате гласа си здрав и да предотвратите сухота и раздразнение, които могат да доведат до ларингит.

  • Не пийте кафе, газирани напитки или други продукти, съдържащи кофеин, който изсушава гърлото.
  • Поддържайте хидратация, като пиете много вода през деня.
  • Не пушете и не използвайте електронни цигари; намалете, ако имате проблеми със спирането. Също така, стойте далеч от пасивното пушене.
  • Мийте ръцете си често и правилно, особено ако сте били около болен човек.
  • Избягвайте прекомерната употреба на алкохол. 
  • Бъдете в крак с ваксините срещу грип и всички други ваксини.
  • Избягвайте близък контакт с хора, които имат настинка, грип или други респираторни инфекции.
  • Използвайте възглавници или повдигнете леглото си, за да повдигнете главата си, докато спите. Това помага за предпазване от киселинен рефлукс.
  • Избягвайте да викате или пеете силно за дълги периоди.

Видове заболявания на фаринкса?

Много различни здравословни състояния могат да засегнат фаринкса. Най-често срещаните са бактериални и вирусни инфекции, като обикновена настинка, болки в гърлото (фарингит) и ангина (тонзилит). Други често срещани заболявания включват:

Рак – множество видове рак могат да атакуват гърлото.

Дисфагия - състояние, при което мускулна слабост, заболяване или увреждане на нервите затрудняват преглъщането.

Възпаление на слуховите тръби – проблеми с евстахиевите тръби могат да причинят затруднения със слуха и болка.

Мононуклеоза - състояние, причинено от вирус, което води до симптоми като умора, температура и болки в гърлото.

Сънна апнея - разстройство, при което спирате да дишате, докато спите.

Стрептококова инфекция в гърлото - често срещана инфекция на гърлото, причинена от бактерии. 

Какво фарингит?

Фарингитът е болезнено възпаление на тъканите, които покриват задната част на гърлото (фаринкса). Наричан още болка в гърлото, фарингитът често е първият признак, че се разболявате от нещо.  Има два основни вида фарингит:

  • Остър фарингит – това е по-често срещаният вид фарингит. Продължава до 10 дни.
  • Хроничен фарингит – това е фарингит, който продължава повече от 10 дни или се повтаря непрекъснато.

Симптоми на фарингит

Фарингитът е съпроводен с множество болезнени симптоми. Те могат да включват:

  • Дразнещо, парещо усещане в гърлото
  • Засилваща се болка при говорене или опит за преглъщане
  • Проблеми с преглъщането
  • Подути, чувствителни жлези (лимфни възли)
  • Зачервени, подути сливици
  • Бели петна, налепи или ивици в гърлото или по сливиците
  • Гной по сливиците или задната част на гърлото
  • Пресипнал глас

Тъй като фарингитът често се появява поради вирусна инфекция, вероятно ще изпитате симптомите, които съпътстват заболяванията, които тези инфекции могат да причинят, включително:

  • Кихане
  • Хрема
  • Кашлица
  • Ниска или висока температура
  • Умора
  • Болки в тялото
  • Главоболие
  • Втрисане

Лечение на фарингит

Лечението на фарингита зависи от причината за него. В повечето случаи това е вирусна инфекция. Антибиотиците не могат да излекуват такива инфекции, но обикновено те сами отшумяват в рамките на седмица.

През това време можете да облекчите болките в гърлото с обезболяващи, антихистамини и антиациди (алкални соли). 

Ако бактериална инфекция, като стрептокок в гърлото, причинява фарингита, той се лекува с антибиотик. При липса на адекватно лечение на стрептокок в гърлото, има риск от ревматична треска, възпаление на бъбреците и други усложнения.

Ангината (тонзилит) е инфекция на сливиците, които представляват две маси от тъкан в задната част на гърлото. Сливиците действат като филтри, улавяйки микроби, които иначе биха могли да попаднат в дихателните пътища и да причинят инфекция. 

Ангината е често срещана, особено при деца. Има три вида:

Остър тонзилит - симптомите обикновено траят 3-4 дни, но могат да продължат до 2 седмици.

Рецидивиращ тонзилит - случва се няколко пъти годишно.

Хроничен тонзилит - дългосрочна инфекция на сливиците.

Гнойната ангина е вид ангина, при която на сливиците се появява гной, което е сигнал за наличие на бактериална инфекция.

Симптоми на ангина

Основните симптоми на тонзилит са възпалени и подути сливици, понякога достатъчно силно, за да затруднят дишането през устата. Други симптоми включват:

  • Болка или чувствителност в гърлото
  • Температура
  • Зачервени сливици
  • Бяло или жълто покритие по сливиците
  • Болезнени мехури или рани по гърлото
  • Главоболие
  • Загуба на апетит
  • Болка в ушите
  • Затруднено преглъщане
  • Подути жлези (лимфни възли) във врата или челюстта
  • Температура и втрисане
  • Лош дъх
  • Дрезгав или пресипнал глас
  • Скован врат

Симптоми при деца

При деца симптомите на тонзилит могат да включват също:

  • Разстроен стомах
  • Повръщане
  • Стомашна болка
  • Слюноотделяне
  • Нежелание за ядене или преглъщане

