Представете си свят, в който обикновен гласов запис от няколко секунди може да разкрие ранни признаци на рак на гърлото, преди да се появят забележими симптоми. Това вече не е научна фантастика – учените твърдят, че изкуственият интелект скоро ще направи това възможно.

Ново революционно изследване, публикувано в Frontiers in Digital Health, показва, че изкуственият интелект може потенциално да открива аномални образувания на гласовите струни чрез анализ на кратки гласови записи. Технологията може да идентифицира всичко, от безвредни възли до първите признаци на рак на ларинкса, съобщава BBC.

„С този набор от данни можем да използваме гласови биомаркери, за да разграничим гласовете на пациенти с лезии на гласовите гънки от тези без такива лезии“, обяснява Филип Дженкинс, водещ автор на проучването и постдокторант по клинична информатика в Орегонския университет за здраве и науки в САЩ.

Защо това е толкова важно?

Ракът на гласните струни, известен още като рак на ларинкса, е сериозна глобална заплаха за здравето. Статистиките са тревожни:

Снимка: Canva

Засяга повече от един милион души по целия свят

Отнема живота на около 100 000 души годишно

Заема 20-то място по честота сред раковите заболявания в света

Процентът на преживяемост варира драстично, от около 35% до 90% в зависимост от това колко рано е диагностицирана болестта. Това прави ранното откриване критично за спасяването на животи.

Предизвикателствата на традиционната диагностика

Понастоящем диагностицирането на рак на ларинкса се основава на инвазивни и неприятни процедури като назални ендоскопии и биопсии. Тези методи имат редица недостатъци:

Изискват специализирано оборудване и експертиза

Са бавни и скъпи

Много пациенти нямат бърз достъп до тях

Причиняват дискомфорт и тревожност

Един от най-честите ранни симптоми на рака на ларинкса е дрезгавост или промени в гласа, които продължават повече от три седмици. Други признаци включват продължително възпалено гърло, кашлица, затруднения при преглъщане и болка в ушите.

Как работи новата технология?

Изследователският екип анализира впечатляващ обем данни, около 12 500 гласови записи от 306 души от цяла Северна Америка. Използвайки изкуствен интелект, те търсият фини акустични модели, включително:

Промени в тона

Вариации в силата на звука

Изменения в хармоничната чистота

Съотношението хармоника-шум

Резултатите показаха ясни разлики при мъжете между здравите гласове, доброкачествените лезии и раковите образувания. При жените значими модели не са открити, но изследователите обясняват това с по-малкия размер на извадката.

Бъдещето на гласовата диагностика

Дженкинс подчертава, че резултатите показват обещаваща посока: големите набори от данни скоро могат да помогнат да превърнем гласа в практичен биомаркер за риска от рак в клиничната практика.

Разработването на такъв прост инструмент за откриване може да промени коренно начина, по който се диагностицира ракът на гърлото. Предимствата биха били огромни:

Достъпност : Всеки с телефон може да направи гласов запис

Скорост : Резултати за секунди вместо седмици

Безболезненост : Никакви инвазивни процедури

Икономичност : Значително по-евтино от традиционните методи

Масовост : Възможност за скрининг на големи популации

Какво означава това за пациентите?

Въпреки че технологията все още е в развитие, потенциалът ѝ е огромен. В бъдеще пациентите може да имат възможност за:

Редовни самопроверки от дома

Ранно предупреждение за промени в гласовите струни

По-бърза насочване към специалисти при нужда

Намаляване на тревожността, свързана с диагностичните процедури

Рисковите групи

Основните рискови фактори за рак на ларинкса включват:

Снимка: Canva

Тютюнопушене

Употреба на алкохол

Инфекция с определени щамове на HPV (човешки папиломен вирус)

Възраст над 55 години

Мъжки пол

Макар че до практическото приложение на тази технология има още стъпки, изследването отваря вратата към нова ера в ранната диагностика на рака. Ако гласовата диагностика стане реалност, тя може да спаси хиляди животи всяка година чрез откриване на рака в най-ранните му стадии, когато лечението е най-ефективно.

За хората с рискови фактори или притеснения относно промени в гласа, продължаващи повече от три седмици, препоръчителна остава консултация с лекар. Докато чакаме бъдещите технологични решения, ранното търсене на медицинска помощ остава най-добрата защита срещу рака на ларинкса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.