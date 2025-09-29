Ново мащабно проучване на Cochrane потвърждава, че ваксините срещу респираторния синцитиален вирус (РСВ) са безопасни и ефективни за защита на уязвимите групи, включително възрастни хора и бебета, Мedical Хpress.

Какво е респираторният синцитиален вирус и защо е опасен?

Респираторният синцитиален вирус (РСВ) е често срещан вирус, който при повечето хора причинява симптоми като настинка, кашлица, кихане, хрема и повишена температура. Въпреки че повечето хора се възстановяват за седмица без специализиранолечение, РСВ може да бъде животозастрашаващ за определени групи.

Снимка: Canva

Всяка година в Европа РСВ е причина за:

Над 213 000 хоспитализации на деца под 5 години

Около 158 000 хоспитализации на възрастни

20 000 смъртни случая при хора над 60 години

Най-застрашени са бебетата под 6 месеца, хората над 65 години и лица с отслабена имунна система или хронични заболявания.

Въпреки че повечето случаи са леки, РСВ може да влоши съществуващите медицински състояния и да причини сериозни усложнения, които могат да бъдат животозастрашаващи. Усложненията при тежка инфекция с РСВ включват бронхиолит, възпаление на малките дихателни пътища в белите дробове и пневмония (инфекция на белите дробове).

При кърмачетата и малките деца признаците на тежка РСВ инфекция, които изискват спешна медицинска помощ, са свързани със затруднено дишане. Ускореното плитко дишане, разширяването на ноздрите при вдишване, шумното дишане, паузите в дишането и хлътването на гръдния кош са признак за необходимост от спешна медицинска помощ. Освен това родителите трябва да следят за посиняване или посивяване на устните, устата или ноктите, тъй като това е признак за критично ниски нива на кислород в кръвта.

Бебетата могат също така да развият сепсис, инфекция на кръвообращението, която може да причини различни симптоми, включително спад в кръвното налягане, повишаване на сърдечната честота и повишена температура.

Пациентите в напреднала възраст с РСВ могат да развият усложнения, например влошаване на ХОББ и сърдечно заболяване, уточняват от Еропейският портал за ваксиниране

Как се разпространява респираторен синцитиален вирус и как да се предпазим?

Респираторният синцитиален вирус (РСВ) се предава лесно от човек на човек. Когато заразен човек кашля, киха или говори, малки капчици, съдържащи вируса, се разпръскват във въздуха. Те могат да бъдат вдишани от други хора, което води до инфекция.

Близкият физически контакт също играе ключова роля. Целувките и прегръдките са често срещан начин вирусът да се предаде от възрастен на дете.

Снимка: Canva

Вирусът може да оцелее и върху повърхности. Когато заразени капчици попаднат върху дръжки на врати, плотове или играчки, те се превръщат в източник на инфекция. Децата са особено уязвими, тъй като често докосват заразени предмети и след това пипат очите, носа или устата си.

Симптомите обикновено се появяват между два и осем дни след заразяването.

Ефвктивни ли са ваксините срещу респираторният синцитиален вирус

Международен екип изследователи анализира 14 клинични изпитвания с над 100 000 участници от различни континенти, включително възрастни, бременни жени и деца. Резултатите са публикувани в базата данни Cochrane Database of Systematic Reviews.

При възрастни хора ваксините показват следните резултати:

77% намаление на заболявания на долните дихателни пътища (пневмония и бронхит)

67% намаление на остри респираторни заболявания

При бебета чрез ваксиниране на бременни жени:

54% намален риск от нужда от медицинска помощ за РСВ

74% намален риск от тежко заболяване

54% по-малко хоспитализации

„От нашия анализ открихме доказателства с висока степен на сигурност, че ваксините срещу РСВ защитават възрастните хора и убедителни доказателства, че помагат на бебетата, когато майките са ваксинирани по време на бременност“, коментира д-р КМ Саиф-Ур-Рахман, водещ автор и старши изследовател в Evidence Synthesis Ireland и Cochrane Ireland.

Безопасност на ваксините срещу респираторният синцитиален вирус

Важно е, че проучването не откри значителна разлика в сериозните странични ефекти между ваксинираните и неваксинираните групи във всички възрастови категории.



„Нашият анализ се основава на доказателства от рандомизирани изпитвания - най-силният вид научни доказателства“, обяснява Кейт Олсон, експерт по ваксини от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). „Продължават проучвания в реални условия, които ще добавят допълнителна информация за безопасността и ефективността на тези ваксини.“

Одобрени ваксини срещу респираторния синцитиален вирус в Европа

През 2023 г. Европейският съюз одобри първата ваксина срещу респираторния синцитиален вирус, специално създадена да предпазва бебета до шестмесечна възраст, както и две ваксини за възрастни.

Ваксината за бебета се прилага на бъдещата майка по време на бременността. По този начин, антителата, които тялото ѝ произвежда, преминават през плацентата и достигат до плода. Така новороденото е защитено през първите си шест месеца от живота, период в който е изключително уязвимо.

Как да се предпазите

Освен ваксинацията, експертите препоръчват стандартни превантивни мерки:

Често измиване и дезинфекция на ръцете

Покриване на носа и устата при кихане

Избягване на контакт с болни хора

Дезинфекция на повърхности и играчки

Снимка: Canva

Кога да потърсите лекар

При бебета и малки деца признаците за тежка РСВ инфекция включват:

Ускорено, плитко дишане

Разширяване на ноздрите при вдишване

Паузи в дишането

Посиняване на устните или ноктите

Тези симптоми изискват спешна медицинска помощ.

Резултатите от новото мащабно проучване предоставят убедителни доказателства, че ваксинацията срещу РСВ е ефективен инструмент за защита на най-уязвимите групи. Здравните власти препоръчват възрастните хора над 65 години и бременните жени да обсъдят възможностите за ваксинация със своя лекар, особено преди началото на сезона на вурисите през есенно-зимния период.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.