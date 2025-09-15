През август 2025 г. експертна комисия от Американския колеж по кардиология (ACC) издава актуализирани насоки за ваксинация на възрастни със сърдечносъдови заболявания.

Новите препоръки, публикувани в престижното списание JACC, обединяват съществуващите указания на водещи здравни организации като Американската кардиологична асоциация и Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Според д-р Пол Хайденрайх, професор по кардиология в Станфордския медицински университет и председател на комисията за изготвяне на насоките, хората със сърдечни заболявания са изложени на повишен риск от тежки инфекции, което прави ваксинацията особено важна за тях, съобщава Medical News Today.

Петте ключови ваксини за сърдечни пациенти

Новите насоки акцентират върху пет основни ваксини, които хората със сърдечносъдови заболявания трябва да имат:

Снимка: Canva

Ваксина срещу грип

Препоръчва се ежегодно ваксиниране за намаляване на допълнителните сърдечносъдови рискове, включително риска от смърт. Гриипът може да доведе до сериозни усложнения при хора със сърдечни проблеми.

Пневмококова ваксина

Това е еднократна ваксина, препоръчвана на всички възрастни със сърдечни заболявания за защита от пневмония, бактериемия и менингит. Пневмонията може да бъде особено опасна за сърдечни пациенти.

3. COVID-19 ваксина

В момента се препоръчва като сезонна ваксина за намаляване на риска от инфаркт, перикардит и миокардит, предизвикани от вирусната инфекция, както и от инсулт и предсърдно мъждене, свързани с COVID-19.

Ваксина срещу Респираторен синцитиален вирус

Препоръчва се като еднократна доза за възрастни на 50-74 години със сърдечни заболявания и за всички над 75 години. Респираторният синцитиален вирус може да причини тежки инфекции на долните дихателни пътища.

Ваксина срещу херпес зостер

Препоръчва се като двудозова ваксина за възрастни над 50 години, тъй като херпес зостер може да увеличи риска от инсулт и инфаркт.

Защо ваксинацията е особено важна за пациентите със сърдечно-съдови заболявания?

Д-р Чен-Хан Чен, интервенционален кардиолог и медицински директор в Мемориал Кеър Садълбек медицински център, обяснява:„Поддържането на актуални ваксинации е изключително важно за възрастните със сърдечни заболявания, тъй като респираторните инфекции могат да бъдат много стресиращи за сърцето.“

Инфекциите увеличават риска от развитие на сериозни сърдечно-съдови събития, като инфаркт или сърдечна недостатъчност. Освен това пациентите с основни сърдечни заболявания са по-склонни да развият сериозни усложнения от самата инфекция.

Пречки пред достъпа до ваксини

Въпреки доказаните ползи от ваксинацията, много пациенти със със сърдечно-съдови заболявания срещат бариери в достъпа до ваксини. Сред основните причини са:

Снимка: Canva

Липса на препоръки от личните лекари.

Неоценяване на ваксинационния статус на пациентите.

Ограничен достъп до здравни грижи.

Липса на време за ваксиниране.

Поради тези причини експертите препоръчват кардиологичните клиники рутинно да предлагат ваксинация, за да осигурят допълнителна възможност за достъп на пациентите.

Справяне със загриженостите относно страничните ефекти

Някои хора, особено по-възрастните с хронични заболявания, може да се колебаят да се ваксинират поради опасения за странични ефекти. В такива случаи д-р Чен препоръчва пациентите да поискат от здравните си специалисти да обяснят логиката зад ваксинациите и да обсъдят как ваксините могат потенциално да предотвратят усложнения, свързани с инфекции.

„След като пациентите разберат по-добре рисковете и ползите от ваксините, те могат да вземат по-информирано решение относно приемането на препоръките на лекаря“, обяснява той.

Д-р Хайденрайх добавя, че пациентите с опасения трябва да говорят открито със своите лекуващи лекари, тъй като често загриженостите относно страничните ефекти са неоснователни.

Ваксинацията остава един от най-ефективните начини за защита на хората със сърдечно-съдови заболявания от потенциално опасни инфекции.

За най-добри резултати хората със сърдечни заболявания трябва да обсъдят своя ваксинационен статус със своите кардиолози и да се придържат към препоръчаните графици за имунизация.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.