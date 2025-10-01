Сезонът на грипа наближава в северното полукълбо, а новата технология обещава да промени начина, по който откриваме заболяването.

Учени от Американското химическо дружество представят иновативен метод за диагностика на грип, базиран на вкусовите усещания, вместо неприятните назални тампони, пациентите могат просто да дъвчат дъвка, съобщава MedicalXpress.

Как работи сензорът?

Изследователският екип, ръководен от Лоренц Майнел, разработва молекулярен сензор, който освобождава вкус на мащерка (тимол) при контакт с вируса на гриппа. Както пишат в публикуваното си проучване в списание ACS Central Science, учените избират необичаен подход към диагностиката.

Снимка: Canva

„Вместо сложни детектори и машини, ние се обръщаме към детектор, който е достъпен за всеки, навсякъде и по всяко време: езикът.“

Сензорът е базиран на субстрат на вирусния гликопротеин невраминидаза, същият ензим, който вирусът използва за проникване в клетките на гостоприемника. Учените синтезират този субстрат и прикрепват към него молекула тимол, която придава характерния билков вкус на мащерката. Когато вирусът е присъстващ в устата на заразен човек, той отделя тимоловите молекули, и вкусът им се усеща от езика.

Първоначалните тестове показват обещаващи резултати. В епруветки с човешка слюнка от диагностицирани с грип пациенти, сензорът освобождава свободен тимол в рамките на 30 минути. При изпитване върху човешки и миши клетки, сензорът не променя функционирането им, което е важен показател за безопасност.

Защо е необходим нов метод за диагностика?

Настоящите диагностични методи имат своите ограничения. PCR тестовете с назални тампони са точни, но скъпи и бавни. Експресните тестове, подобни на използваните за COVID-19, са удобни и евтини, но не могат да открият инфекцията преди появата на симптоми.

Това е критичен проблем, тъй като хората с грип са заразни още преди да развият симптоми. Новият сензор би могъл да помогне за откриване на предсимптоми инфекции и да предотврати разпространението на заболяването.

Следващи стъпки

Екипът на Майнел планира да започне клинични изпитвания с хора в рамките на около две години, за да потвърди вкусовите усещания на сензора при пациенти с предсимптомен и постсимптомен грип.

Снимка: Canva

„Ако бъде включен в дъвки или близалки, този сензор би могъл да бъде бърз и достъпен инструмент за първична диагностика, който да помогне за защитата на хората в среди с висок риск“, коментира Майнел.

Технологията вече е патентована в Европейското патентно ведомство, което показва сериозния потенциал за бъдещо приложение.

Новият метод представлява значителна стъпка към по-достъпна и удобна диагностика на грипа, която би могла да помогне за по-ефективен контрол на разпространението на заболяването още в най-ранните му етапи.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.