Алергия към акари: Как да се справим с домашни средства

Понижаването на температурите означава прекарване на повече време на закрито. А с това и по-сериозен проблем за страдащите от различни алергии – към прахови акари, косми от домашни любимци, различни текстилни изделия и други.

Алергиите могат да причинят симптоми като кихане, хрема, запушен нос, сълзене на очите, а понякога могат да предизвикат затруднено дишане и астма. Има някои начини, чрез които в домашни условия да опитате да предотвратите алергичните симптоми.

Няма точна статистика, но се счита, че над 20% от българите имат или са имали поне веднъж алергична проява през живота си или страдат от алергично заболяване. Съществен е процентът и на пациентите с алергичен ринит и астматиците.

Какво е алергия към домашни прахови акари?

Домашните прахови акари са миниатюрни, осмокраки роднини на паяците. Те са твърде малки, за да се видят с невъоръжено око. Алергичната реакция е отговорът на организма към дадения алерген.

Праховите акари живеят в спалното бельо, матраците, килимите, завесите и тапицерията (плат). Те се хранят с мъртвите кожни клетки, които вие и вашите домашни любимци отделяте, информира медицинското издание ClevelandClinic.

Праховите акари съдържат протеини в изпражненията (фекалиите) и мъртвите си тела. Обикновено тези вещества – наречени алергени – са безвредни. Въпреки това, имунната ви система ги възприема като вредни „нашественици“, подобно на бактериите или вирусите, и реагира, за да ги изхвъли от тялото ви.

Кого засяга алергията към домашни прахови акари?

Всеки може да има алергия към домашни прахови акари. По-вероятно е да развиете алергия към домашни прахови акари, ако имате астма, екзема, сенна хрема (алергичен ринит) или биологична фамилна анамнеза за атопия. Атопията е генетична (наследствена) вероятност за развитие на алергии.

Снимка: Thinkstock/Guliver Photos

Симптоми на алергия към домашни акари

Симптомите на алергия към домашни акари включват:

Запушен нос

Кашлица

Сърбеж в устата, носа или гърлото

Постназално стичане (слуз, която капе в гърлото ви)

Зачервени, сърбящи и сълзящи очи

Хрема

Кихане

Хрипове (затруднено дишане, обикновено със свистящ или задъхан звук)

Влошаване на симптомите на астма, включително затруднено дишане и стягане в гърдите

Може да объркате алергията към домашни акари с вирусни заболявания на горните дихателни пътища, като грип и обикновена настинка. Ако не сте сигурни дали симптомите ви са резултат от алергия към домашни акари или от заболяване, обърнете се към вашия лекар. Той може да ви помогне да определите причината за симптомите ви.

Помагат ли пречиствателите на въздух при алергии?

Един от начините за облекчаване на алергиите вкъщи е употребата на пречистватели на въздух.

Проучване от 2020 г. сред възрастни с алергичен ринит установява, че използването на пречистватели на въздух с високоефективни филтри за твърди частици (HEPA) в продължение на шест седмици води до намалена употреба на лекарства и по-ниски нива на вещества, предизвикващи алергии.

„Пречиствателите на въздух може да са полезни, но не заместват стандартното лечение на алергии, препоръчано от вашия лекар”, казват експертите.

Какво представлява филтърната система НЕРА (в превод – „High Efficiency Particulate Air“) – „високоефективен въздушен филтър за частици“? HEPA филтрите имат много висока ефективност при отделяне на прахови частици с размери над 0,1 до 0,3 микрона. Счита се, че с филтър от клас HEPA 13 се улавят 99,95% от замърсителите, т.е. преминават само 50 от 100 000 частици, пише VerywellHealth.

Снимка: Shutterstock

Също така е важно да знаете колко често трябва да се сменя/почиства филтърната система. Проверете информацията, предоставена от производителя. След като филтърът се напълни, пречиствателят за въздух вече не може да работи с пълен капацитет.

Как работят пречиствателите за въздух против алергиите?

HEPA пречиствателите на въздух филтрират въздуха през фин мрежест материал. Те могат да помогнат за елиминирането на алергени като цветен прашец, косми от домашни любимци и дим във въздуха. Те обаче не могат да премахнат алергени, които вече са се натрупали върху повърхности, стени или подове.

Важно е да се отбележи, че когато търсите пречиствател на въздух, наистина е добре да бъде с НЕРА филтър и то от възможно по-висок клас. Филтрите, обозначени като „HEPA-подобни“, не са адекватни.

Също така, имайте предвид и големината на стаята, в която ще използвате уреда. Основен фактор е колко бързо работи пречиствателят за въздух или колко въздух в стаята може да пречисти за минута. Коефициентът на ефективност на пречиствателите за въздух се нарича „Скорост на подаване на чист въздух“. Колкото по-висока е стойността, толкова по-чист е въздухът в помещението.

Лечение на алергия към домашни акари

Най-добрият вариант за лечение е да ограничите излагането си на домашни акари. Ако това не помогне, има няколко лекарства без рецепта и с рецепта, които могат да помогнат за облекчаване на симптомите на алергия към домашни акари:

Антихистамини – могат да помогнат за облекчаване на кихането, хремата и сърбежа

Назални кортикостероиди – могат да намалят възпалението, като същевременно предлагат по-малко странични ефекти от пероралните си аналози

Деконгестант – могат да свият тъканите в носните проходи, което улеснява дишането

Съвети как да предотвратите евентуални алергии?

Ето някои общи съвети, които могат да помогнат за предотвратяване на алергични симптоми:

Използвайте прахосмукачка с HEPA филтър. Но тъй като прахосмукачката може временно да разпространи прах, който се разнася в помещенията, проветрете добре.

Снимка: iStock

Не позволявайте пушене в дома си.

Поддържайте нивото на влажност под 50% в дома си.

Перете цялото спално бельо в гореща вода поне веднъж седмично. Това включва чаршафи, калъфки за възглавници, одеяла и калъфи за легло. Сушете в сушилня или на естествена слънчева светлина през летните месеци.

Събуйте обувките си, преди да влезете в къщата, и се преоблечете възможно най-скоро.

Вземайте душ вечер, за да отмиете полените и други алергени. Това също помага да се предотврати пренасянето на алергени върху постелките.

Подстригвайте домашния си любимец навън и перете редовно постелките му.

Поддържайте баните и другите облицовани с плочки зони чисти, за да предотвратите появата на мухъл.

Почиствайте често праха с влажна кърпа или моп. Това помага да се сведе до минимум количеството прах и предотвратява натрупването му.

Дръжте прозорците затворени, за да избегнете внасянето на алергени вътре.

Ако не сте се изследвали наскоро, можете да говорите с вашия медицински специалист за тестване за алергии. Той може да ви изследва за специфични алергии и да ви предостави план за лечение според вашите нужди.