Разработват нов начин за лечение на астма

Ново изследване показва терапевтичен начин, който не само контролира възпалението, но и обратимо повлиява белодробното ремоделиране, считано досега за необратимо. Резултатите са публикувани в списание Science Immunology.

Близо 420 хиляди души в световен мащаб губят живота си всяка година от астма. Над 400 000 души страдат от астма в България, като това е над 15% от населението в страната.

Какъв е новият подход за лечение на астма

Съществуващите инхалаторни кортикостероиди са ефективни за овладяване на възпалението, но всеки ден повече от 1000 души губят живота си вследствие на усложнения от астма. Причината е, че освен възпаление, заболяването предизвиква трайни структурни промени – натрупване на колаген и втвърдяване на белодробната тъкан, пише MedicaleXpress.

При животински модели, наподобяващи тежка астма при хора, изследователите установяват, че само потискането на възпалителния процес е недостатъчно.

Ключът се крие в блокирането на определени протеини, свързани с възпалението и увреждането на тъканите (т.нар. chitinase-like proteins). Когато тяхната активност бъде инхибирана, белодробното „задебеляване“ се „обръща“ в значителна степен, a еластичността на тъканите се подобрява.

Снимка: iStock

„Лекарствата срещу възпаление са жизненоважни, но може да не са достатъчни за предотвратяване и обръщане на уврежданията при тежка астма“, подчертава д-р Тара Съдърланд, лектор по имунология в Университета в Абърдийн и водещ автор на проучването.

Новият метод е с бъдеще и при други заболявания

Този метод може да има значение не само за астмата. Заболявания, при които подобни структурни промени водят до фиброза – ХОББ, хронична сърдечна болест, цироза на черния дроб – засягат милиони хора и са причина за около 40% от смъртните случаи в световен мащаб.

Новият подход отваря перспектива за комбинирана терапия: анти-възпалителен медикамент плюс средство срещу фиброзата.

„Нашата работа добавя нов слой към разбирането как се развива астмата и показва, че всички аспекти на т.нар. ремоделиране на дихателните пътища трябва да се имат предвид при бъдещи терапии“, коментира д-р Джеймс Паркърсън, научен сътрудник в Университета в Манчестър.

Следващи стъпки

Откритието е първа стъпка в дълъг път до клинично приложение. Необходими са допълнителни предклинични и клинични изпитвания, за да се потвърдят безопасността и ефективността на новите молекули при хора. Въпреки това резултатите поставят основите за нов клас лекарства, които не само спират прогресията на астмата, но потенциално възстановяват вече настъпилите увреждания.

Снимка: Canva

Откриването на нова терапевтична мишена, способна да намалява фиброзата, може да промени настоящите стандарти за лечение на астма и други хронични заболявания с висока смъртност.

Ако бъде успешно преведена в клиничната практика, тази стратегия би могла да подобри качеството на живот и преживяемостта на милиони пациенти по света.

Често задавани въпроси

Кой се разболява от астма?

Астмата е наследствена, което означава, че е по-вероятно да развиете астма, ако някой от семейството ви вече я има. Децата с екзема или хранителна алергия са по-склонни да развият астма от други деца. Алергията към цветен прашец, домашен прах или домашни любимци също увеличава шансовете за развитие на астма.



Излагането на тютюнев дим, замърсяване на въздуха или други вдишвани дразнители също може да причини симптоми на астма при хора с предразположеност към астма, пише Глобалната инициатива за астма . На каква възраст започва астмата?

Астмата може да започне на всяка възраст, въпреки че около половината от всички хора с астма са имали първите си симптоми до 10-годишна възраст, а много деца с астма са имали първия си астматичен пристъп преди 6-годишна възраст. Какво причинява астмата?

Причините за астмата не са напълно изяснени. Обикновено се причинява от комбинация от наследствени фактори (тези, с които се раждате) и фактори на околната среда, но как тези фактори действат заедно, все още е до голяма степен неизвестно. Алергените от домашен прах и домашни любимци са най-честите причини, но много други алергени, като цветен прашец и плесени, могат да причинят астма. Някои пациенти с астма нямат очевидни алергии. Астмата хронично заболяване ли е?

Да. Астмата е хронично (дългосрочно) заболяване, което причинява възпаление и стесняване на дихателните пътища. Обикновено е налице известна степен на възпаление, дори когато не сте наясно с никакви симптоми. Леките пристъпи могат да отшумят без лечение, но лечението обикновено помага за по-бързото им разрешаване.



Подходящото лечение може също да намали риска от по-нататъшни пристъпи. Ако получите сериозен пристъп, трябва да потърсите спешна помощ. Ако астмата се лекува правилно, може да се радвате на дълги периоди без симптоми или пристъпи. Астмата влошава ли се с възрастта?

Да. Лошо лекуваната астма се влошава с възрастта, а белите дробове на хора с нелекувана астма функционират по-зле от тези на неастматични хора. Повечето лекари смятат, че редовното, превантивно лечение на може да предотврати влошаването на астмата и да помогне за запазване на белодробната функция.