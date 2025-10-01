Често живеем по предварително обусловени програми – травми, страхове, наложени вярвания. Като резултат от това се сблъскваме с емоции, с които не знаем как да се справим и които ни разболяват.

С госта ни в „Подкаст за здраве“ днес ще се фокусираме върху това кои са различните архетипи, как емоциите ни въздействат и как да ги отработим ефективно, стъпвайки върху собствената си идентичност, която много често дори не познаваме напълно.

Коя е Лили Георгиева?

Тя е жена, която съчетава в себе си дълбоката психология, древната мъдрост на архетипите и модерния поглед към личностното развитие. Тя е създател на „Академия за разгръщане на вътрешната сила, мисията и автентичния образ на човека“.

Снимка: bTV Media Group

Работи с архетипна диагностика, нумерология, пътят на героя и лични терапии, които водят до реална трансформация в живота, здравето и бизнеса. При нея идват хора, които не просто търсят отговори, а промяна.

Как мисловните модели влияят върху живота ни?

„Нещата, които ни помагат, са именно тези неща, които ни причиняват страдание. Винаги ключът към откриването на отговорите и към усвояването на силата на даден архетип или на нашата същност се крие точно в болката“, заявява в „Подкаст за здраве“ консултантът по архетипно лидерство Лили Георгиева. Архетипите са модели на поведение, дълбоко закодирани в нашето подсъзнание и които оказват влияние върху съществена част от живота ни. Разбирането им е ключово за промяна на житейската ни роля – от пионки в сътворци на собственото ни щастие.

На какво ни учат емоциите?

„Гняв, обида, завист – зад всяка една от тези емоции всъщност е скрит много голям позитив. От една страна, те влияят негативно на физическото ни тяло, но това, което се случва във физическото ни тяло е вече крайния резултат – тогава, когато не сме чули многото пъти, в които вселената ни е нашепвала, или някой случайно ни е казал, или сме прочели книга, чули сме в предаване, но не сме обърнали внимание“, коментира Лили Георгиева.

Снимка: bTV Media Group

„И тогава вече постепенно започва и най-грубата част от нашето съществуване – тялото, което можем да видим и пипнем, ни показва с все сили, че има нужда от нашето внимание“, допълва тя. Презрението и раздразнението са други емоции, които могат да окажат негативен ефект върху функционирането на физическото тяло.

Защо архетипите са толкова важни?

„Те дават информация и конкретни стъпки – начин за справяне, начин за употреба на тази информация, която получава човек“, казва Лили Георгиева.

По думите ѝ, когато знаем каква е характеристиката на всеки един архетип, наясно сме с позитивните и негативните му качества и знаем как да интегрираме енергията му в себе си, така че да я използваме в името на общото благо, можем да изпитаме истинско удовлетворение.

Цялото интервю с Лили Георгиева пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.