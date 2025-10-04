Предстои ни да разгледаме храненето като лекарство и то по един нетрадиционен за България начин. Пренасяме се в Индия, където храната е свещен дар и това отношение придава святост на всяко ястие.

„Балансираната диета е комбинация от всичко, но най-важното не е дали присъстват всички съставки, а дали организмът ги усвоява. Всеки абсорбира храната различно, затова трябва да слушаме тялото си. Проучванията показват, че при хора със сходно хранене, усвояването на протеините например може да варира до 25%. Това зависи от микробиома, ензимната активност и дори от нивата на стрес. Тоест две еднакви чинии могат да се превърнат в съвсем различни „лекарства“ за различни тела“, казва специалистът по хранене д-р Снея Нагила.

С кои особености на храната и процеса на хранене трябва да сме наясно?

Според науката животинските протеини са най-пълноценни по аминокиселинен състав, но и най-чести алергени. Дори микродози могат да предизвикат имунен отговор при чувствителни хора.

„Изследвания от 2024 показват, че вегетарианците имат по-ниски нива на LDL-холестерол, 20% по-нисък риск от сърдечно-съдови заболявания и по-добра чревна микробиота. Наблюдава се и по-висок субективен индекс на енергия и благополучие“, категорична е д-р Нагила.

Нашите емоции пряко влияят върху процесите на храносмилането, защото стресът и тъгата активират симпатиковата нервна система и блокират секрецията на ензими и жлъчни сокове. Когато се храним в тревожност или гняв, тялото ни възприема храната като „натрапник“, а това води до подуване, киселини и по-лошо усвояване на нутриентите.

„Често пациенти ми казват: Храня се само с органична храна, нищо вредно не ям, а защо пак се чувствам тъжен и уморен? Истината е, че понякога причината не е в храната, а в емоцията. Емоциите са невидимата подправка на всяко ястие. Как готвим, с какво настроение сервираме и с кого споделяме храната, променя начина, по който тялото я усвоява“, убеден е специалистът.

