Комбинацията от вейпинг и пушене увеличава риска от диабет с почти 30%

Използването на електронни цигари от подрастващите се превръща във все по-огромна заплаха. Ново проучване установява, че вейпингът може да увеличи риска от преддиабет, състояние, характеризиращо се с по-високи от нормалните нива на захар, което може да доведе до диабет тип 2.

Освен това, комбинирането на вейпинг с традиционна употреба на цигари може да повиши риска от диабет, според изследване, публикувано в The American Journal of Preventive Medicine Focus.

Учените установяват, че потребителите на електронни цигари имат 7% по-висок риск от развитие на преддиабет, съобщава Euronews. За тези, които пушат конвенционални цигари, рискът се увеличава до 15%, а за хората, които комбинират вейпинг и цигари, той скача до 28%.

Вейпингът и заплахата от преддиабет и диабет

„Тъй като употребата на електронни цигари се увеличава бързо, е жизненоважно да разберем по-широкото им въздействие върху здравето. Вече не става въпрос само за белите дробове, а за цялото тяло и метаболитното здраве“, коментира Сулакшан Неупане, водещ автор на изследването от Университета на Джорджия (САЩ).

Проучването анализира голям набор от здравни данни, за да идентифицира връзките между тютюнопушенето, вейпинга и риска от преддиабет и диабет.

При диабет, потребителите на цигари и електронни цигари са изправени пред 9% по-висок риск от непушачите, докато пушачите на цигари имат 7% по-висока вероятност да развият състоянието.

„В епоха, когато електронните цигари се предлагат на пазара като „по-безопасна“ алтернатива на тютюнопушенето, това предполага, че те могат да носят скрита опасност и може би тихо допринасят за дългосрочни здравословни проблеми като преддиабет и диабет“, допълва още Неупане.

Снимка: iStock

Проучването също така подчертава характеристики, които могат допълнително да повишат риска от преддиабет и диабет сред пушачите. Например, наднорменото тегло или затлъстяването, са свързани с по-висока вероятност за развитие на тези диагнози.

Тези открития са в съответствие с предишни изследвания на електронните цигари. Здравните организации и учените отдавна изразяват загриженост относно здравните рискове от вейпинга, а някои проучвания вече предполагат възможна връзка между вейпинга и преддиабета.

Тези опасения дори накараха някои европейски правителства да приемат ограничителни мерки. Например, испанското правителство наскоро одобри законопроект, забраняващ на хората да пушат и да използват вейпинг на тераси на ресторанти.

Епидемията от вейпинг застрашава детското здраве

Лекари по целия свят предупреждават, че вейпингът може да създаде ново поколение никотинови зависими – като децата и тийнейджърите са най-застрашени от дългосрочна „необратима вреда“.

Въпреки че се предлагат на пазара като по-безопасна алтернатива на тютюнопушенето, все повече доказателства показват, че електронните цигари и вейповете далеч не са безобидни. Проучванията ги свързват със сърдечно-съдови проблеми, увреждане на белите дробове и повишен риск от рак.

„Електронните цигари са на пазара едва от около 15 години, но вече има повече от 15 000 научни статии – и поне 1000 за ефектите върху здравето. Сега знаем достатъчно, за да заключим, че те не са безобиден продукт“, коментира професор Мая-Лиза Льохен, старши кардиолог в Университетската болница на Северна Норвегия.

Снимка: iStock

Около 22% от 15- и 16-годишните в Европа заявяват, че пушат електронни цигари редовно, според проучване, публикувано през 2024 година, което обхваща 37 държави. Това е увеличение спрямо 14% пет години по-рано.

Специалисти доказаха, че вейпингът повишава риска от инсулт с почти една трета (32%).

Въпреки че нивата на тютюнопушене намаляват от десетилетия, вейпингът на практика обръща тази тенденция.

„Знаем, че започването на вейпинг е като мост или вход към пушенето на истински цигари“, предупреждават експертите. „Тютюневата индустрия знае това – те агресивно се насочват към децата със сладки вкусове и вълнуващи дизайни. Това не е случайно. Тази епидемия се ръководи и организира от никотиновата индустрия“, допълват още те.

Снимка: iStock

Световната здравна организация също така призова държавите да третират електронните цигари като вредни продукти, предупреждавайки в доклад от 2023 г., че те не са ефективен инструмент за отказване в сравнение със съществуващите никотино-заместителни терапии.

Вейпингът повишава риска за употреба на марихуана и алкохол

Според нов анализ, употребата на електронни цигари сред тийнейджърите изглежда повишава риска от тютюнопушене, употреба на марихуана, алкохол и редица здравословни проблеми.

Проучването, публикувано в списанието „Контрол на тютюна“, свързва употребата на електронни цигари сред тийнейджъри и хора в началото на 20-те им години с повишен риск от астма, кашлица, наранявания и лошо психично здраве.

Не е ясно дали употребата на електронни цигари действително води до тези проблеми или младите хора, които се занимават с рисково поведение или имат лошо здраве, просто са по-склонни да започнат да я използват.

Установено е, че младите хора, които вейпват, са около три пъти по-склонни да започнат да пушат, отколкото тези, които не използват електронни цигари. Те също така са значително по-склонни да употребяват марихуана, да пият алкохол и да се напиват прекомерно.

Съществуват и потенциални здравни рискове, свързани с вейпинга сред младите хора. Диагнозите за астма, например, са между 20% и 36% по-високи сред младите хора, които използват електронни цигари, а някои прегледи установяват, че те са изложени на по-висок риск от самоубийство и мозъчни травми.