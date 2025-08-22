Смартфон приложение удвоява успеваемостта при отказване от тютюнопушене. То е разработено от университета в Оклахома в САЩ и вече е подложено на първи тестове.

Въпреки че през последните шест десетилетия общият брой на пушачите намалява, делът на хората с ниски доходи, които продължават да употребяват тютюневи изделия, остава непропорционално висок.

В България статистиката е красноречива – с 37% от населението пушачи, страната ни заема първо място в тази негативна класация, според последното проучване на Евробарометър.

В България пушат 49% от мъжете, при средно 28% в ЕС и 27% от жените, при средно 21% в ЕС. Повече от половината от хората на възраст между 25 и 54 години у нас са пушачи.

Снимка: Canva

Тютюнът остава най-големият риск за здравето, който може да бъде избегнат, и е отговорен за 700 000 смъртни случая годишно само в ЕС. В България тютюнопушенето формира 13.5% от глобалното бреме на болестите и е причина за 12.4% от смъртните случаи.

Сега ново проучване, публикувано в списание JAMA Network Open, демонстрира, че разработеното приложение за смартфони, наречено Smart-T, може да бъде ефективен инструмент за справяне с отказа от тютюнопушенето.

Персонализирана подкрепа „в джоба“

На практика клиничното изпитване сравнява две различни приложения за отказ от тютюнопушене – новото Smart-T, и QuitGuide, продукт на Националния онкологичен институт.

Снимка: iStock

Smart-T различава текущия риск от запалване на цигара през деня и реагира в реално време с персонализирани послания – от предложение за дихателно упражнение до напомняне за никотинова заместителна терапия.

Досегашното приложение – QuitGuide, използвано като контролна група, съдържа статични съвети и дневник за проследяване на тютюневите навици, но не адаптира съдържанието си според моментното състояние на потребителя.

„Smart-T е като консултант по отказване от тютюнопушенето, който винаги е с вас. Често личното консултиране не е достъпно за хора с ограничени ресурси, но чрез телефона си те получават подкрепа, сравнима със стандартната терапия“, подчертава д-р Емили Ебър, водещ автор на изследването, цитирана от news-medical.

Провеждане на изследването

В проучването са включени 454 пушачи. Половината от участниците са избрани на случаен принцип да използват Smart-T, а останалите – QuitGuide.

Потребителите на новата разработка – Smart-T, попълват до пет кратки анкети дневно – за текущото си желание да пушат, присъствието на други пушачи, стрес, настроение и други фактори, повишаващи риска.

Снимка: iStock

Въз основа на техните отговори алгоритъмът на приложението създава рисков рейтинг и след това отговаря със съобщения, съобразени с конкретния вид риск на всеки човек, като например предложение за дихателни упражнения или за използване на никотино-заместителна терапия.

И двете групи получават никотинови лепенки, дъвки или таблетки за смучене.

Резултати от новото смартфон приложение

Резултатите са наистина изключително добри. След шест месеца тези, които се отказват от тютюнопушене след използване на Smart-T, са почти два пъти повече в сравнение с тези, които използват другото приложение – QuitGuide.

„Не само, че участниците със Smart-T спират да пушат значително по-често, те използват приложението по-интензивно, оценяват го като по-полезно и по-често заявяват допълнителна никотинова терапия“, изтъква още д-р Ебър.

Участниците доказват статуса си на непушачи чрез измерване на въглеродния монооксид в издишания въздух със специално устройство, свързано със смартфона.

Софтуер за лицево разпознаване удостоверява самоличността им – метод, който рядко се прилага в мобилни проучвания за спиране на цигарите.

Следващи стъпки

Изследователският екип планира по-мащабни изпитвания с по-дълъг проследяващ период, за да уточни кои групи пушачи се възползват най-много от Smart-T.

„Някои хора няма да се повлияят от мобилни приложения, но евтините и постоянно достъпни интервенции могат да се превърнат в удобен начин за отказ“, обобщават авторите.

Защо тютюнопушенето е толкова вредно за здравето?

Всяка година тютюнопушенето убива 1,1 милиона души само в Европа, пише СЗО . От тях 153 000 умират от излагане на пасивно пушене.

Тютюнопушенето е причина за 15,4% от общия брой смъртни случаи при мъжете и 4,7% от смъртните случаи при жените през 2021 г. в европейския регион на СЗО.

Делът на смъртните случаи от исхемична болест на сърцето, дължащи се на употребата на тютюн, се оценява на 26% за мъжете и 7% за жените.

Делът на смъртните случаи от рак на белия дроб , дължащи се на употребата на тютюн, е 71% за мъжете и 46% за жените.

Седем от 10 случая на рак на белия дроб при мъжете са свързани с употребата на тютюн.

Снимка: DALL-E

Приносът на тютюнопушенето към водещите причини за смърт в европейския регион на СЗО през 2021 г.: сърдечни заболявания: 15,8%; инсулт: 10,5%; рак на трахеята, бронхите и белия дроб: 63,5%; болест на Алцхаймер и други видове деменция: 2,7%; диабет и бъбречни заболявания: 8,9%; хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ): 38,4%; рак на дебелото черво и ректума: 4,2%; инфекции на долните дихателни пътища и туберкулоза: съответно 16,7% и 27,1%.

Пушачите са 2–4 пъти по-склонни от непушачите да страдат от коронарна болест на сърцето и инсулт.

Употребата на тютюн е причина за 25% от всички смъртни случаи от рак в световен мащаб и е основната причина за рак на белия дроб. Пушачите са до 22 пъти по-склонни от непушачите да развият рак на белия дроб през живота си.

Употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим по време на бременност са свързани с повишен риск от фетална смърт, спонтанен аборт и мъртво раждане. В ранна детска възраст това може да причини синдром на внезапна детска смърт.

Децата, живеещи с пушачи, са изложени на по-голям риск от бронхит, пневмония и други респираторни инфекции. Те също така са по-склонни да развият астма и инфекции на средното ухо.

Тютюнопушенето е рисков фактор за деменция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.