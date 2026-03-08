Все повече научни изследвания показват, че усещането за мисия в професията има измеримо влияние върху здравето.

В студиото на „Светът на здравето“ говорим с анестезиолога д-р Сибила Маринова и дъщеря ѝ, която е специализант по педиатрия – д-р Лилия Кръстева, за смисъла в работата, донорството и ползите за психиката от това да помагаш на другите.

През последните години мащабни анализи, публикувани в научни списания като JAMA Network Open и The Lancet, показват интересна закономерност.

Жените, които работят в професии, свързани със служене и грижа за обществото, имат по-ниски нива на хроничен стрес, по-добро сърдечно-съдово здраве и по-високо ниво на субективно благополучие.

Колко силно изразен е този ефект при професии в здравеопазването и образованието?

Според някои анализи хората, които възприемат работата си като мисия, имат с над 25% по-нисък риск от депресивни симптоми в средна възраст.

Обяснението се крие в начина, по който мозъкът реагира на алтруистично поведение – активират се центровете за възнаграждение и се повишава освобождаването на допамин и окситоцин.

Как лекарите виждат смисъла на живота?

Д-р Сибила Маринова е началник на отделението по анестезиология и интензивно лечение във Великотърновската болница. Като регионален координатор по донорство, тя участва в десетки донорски ситуации и активно работи за развитието на трансплантациите в България.

До нея е дъщеря ѝ – д-р Лилия Кръстева, която след завършване на медицина във Варна избира специалността педиатрия и днес е специализант в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“.

Работата с пациенти често променя начина, по който лекарите гледат на живота и неговите приоритети.

„Първо научаваш, че здравето е най-важното. Че друго резервно тяло нямаме и ако не се погрижим за него, когато е време, после може и да е късно. До леглото на болния научаваш, че материалните неща нямат никакво значение“, откровена е в студиото на „Светът на здравето“ д-р Сибила Маринова.

По думите ѝ не е необходимо човек да се сблъска с житейска криза, за да стигне до това заключение. Трябва единствено да живее по-осъзнато.

За младите лекари усещането за мисия също играе ключова роля.

„Няма по-хубаво нещо от това да помагаш на хората. Това ти дава едно спокойствие, едно удовлетворение, че правиш нещо, което има смисъл“, на мнение е д-р Лилия Кръстева. При нея извор на този смисъл е любовта към децата.

Какво трябва да знаем за донорството?

Въпреки развитието на трансплантационната медицина, донорството остава тема, около която съществуват много митове.

„Най-големият мит в обществото е, че лекарите няма да направят всичко възможно, за да спасят пациента или пък че лекарите ще направят нещо, за да изпадне този пациент в мозъчна смърт“, казва д-р Маринова.

Реалността е напълно противоположна – медицинските екипи се борят за живота на пациента до последния възможен момент. Донорството се обсъжда едва след доказана мозъчна смърт и при стриктно спазване на медицинските и етичните стандарти.

Самата д-р Маринова участва в спасяването на повече от 100 човешки живота чрез донорски ситуации.

