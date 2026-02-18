Разстройствата на настроенията при децата са далеч по-чести, отколкото повечето родители си представят. Докато едно дете може да изглежда просто „капризно" или „труден характер", зад тези поведения може да се крие сериозно психично заболяване.

Според най-новите данни, психичните заболявания като Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ), тревожност и разстройства на настроението са широко разпространени сред децата, но прекалено много случаи остават недиагностицирани и нелекувани.

В тази статия ще разгледаме най-честите разстройства на настроенията при децата, техните симптоми, причини и съвременните терапевтични подходи, които могат да помогнат на вашето дете да се чувства по-добре.

С повишено внимание към детските разстройства на настроението

Емоционалните разстройства в детството включват състояния, които влияят на настроението и поведението. Някои от най-често срещаните включват депресия, биполярно разстройство, предменструално дисфорично разстройство и сезонно афективно разстройство.

Такива състояния могат да причинят симптоми, включително:

Раздразнителност

Ниски нива на енергия

Ниско самочувствие

Рисково поведение

Проблеми у дома и в училище

Въпреки че причините за емоционалните разстройства в детството са сложни, генетиката, стресът от околната среда и факторите на начина на живот могат да играят роля.

Приблизително 14,3% от децата на възраст от 13 до 18 години имат разстройство на настроението, а приблизително 11,2% имат тежко увреждане. Разстройствата на настроението са разпространени и при приблизително 38% от пациентите със Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ).

7-те най-чести видове разстройства на настроенията при децата

Най-често срещаните разстройства на настроението в детска възраст включват:

1. Голямо депресивно разстройство (Депресия)

Депресията при децата се характеризира с постоянно депресивно или раздразнително настроение, което продължава 2 седмици или повече. За разлика от възрастните, децата може да изразяват депресията чрез гняв и раздразнителност, а не само чрез тъга.

Снимка: iStock

2. Биполярно разстройство

При биполярното разстройство детето преживява временни периоди на повишено настроение (мания или хипомания), последвани от периоди на депресия или лошо настроение. Това може да включва повишена енергия, бързи мисли и ускорена реч.

3. Предменструално дисфорично разстройство

Това разстройство се появява преди менструацията и може да включва раздразнителност, депресивни симптоми и промени в настроението, които са значително по-тежки от обикновения предменструален синдром.

4. Емоционална дисрегулация

Децата с това състояние не могат да контролират поведението си и проявяват постоянна раздразнителност и чести избухвания на гняв, които са непропорционални на ситуацията.

5. Сезонно афективно разстройство

Сезонното афективно разстройство често се появява през есента и зимата, когато дневните часове намаляват. Детето може да изпитва депресивни симптоми, загуба на енергия и промени в съня.

6. Предизвикано от вещества разстройство на настроението

Това разстройство може да бъде причинено от медикаменти, излагане на токсини или употреба на вещества, водещи до депресивни симптоми.

7. Други специфицирани разстройства на настроението

Някои деца може да проявяват симптоми, които не отговарят напълно на горните категории, но все пак изискват професионална оценка и грижа.

Снимка: Canva

Признаци и симптоми на разстройства на настроенията при децата

Децата не винаги проявяват същите признаци като възрастните, и всяко дете е уникално. Симптомите варират в зависимост от възрастта, биологичния състав и обстоятелствата.

Общи симптоми на емоционални разстройства при децата включват:

Чувство на раздразнителност, гняв или тъга на постоянна основа

Физически оплаквания, като главоболие или умора

Значителни промени в съня или хранителните навици

Загуба на енергия

Ниско самочувствие

Трудности в училище или с връстниците

Повтарящи се изблици на гняв

Повишена енергия с бързи мисли или бърза реч

Бунтарско или рисково поведение

Заплахи за бягство или бягство

Суицидни мисли или чувства

„Ако вашето дете е постоянно тъжно или раздразнително в продължение на две седмици или повече, което води до пропуснати учебни дни или спад в ефективността му, това заедно с група от ключови признаци може да сочи към основно разстройство на настроението," обяснява д-р Джасмин Скот-Хокинс, детски, юношески и възрастен психиатър.

Какви са причините за разстройствата на настроенията при децата?

Всяко дете може да развие разстройство на настроението, независимо от произхода или идентичността си. Проучванията обаче показват, че генетиката играе значителна роля.

Генетични фактори

Според научните данни, наследствеността обяснява приблизително 35% от случаите на голяма депресия и 60-93% от случаите на биполярно разстройство при деца и юноши. Ако има семейна история на психични заболявания, рискът за детето е по-висок.

Снимка: Canva

Фактори на околната среда

Стресовата среда също може да играе роля в развитието или влошаването на разстройствата на настроението. Според експертите, ако детето живее в среда с високо напрежение или практикува нездравословни навици като:

Лошо хранене

Лоша хигиена на съня

Нездравословно използване на социални медии

Прекомерно време пред екрани

Злоупотреба с вещества

...това може значително да влоши симптомите на разстройството на настроението.

Пренатални фактори

Употребата на тютюневи продукти, алкохол, наркотици или дори антидепресанти от майката по време на бременност може да увеличи риска детето да развие разстройство на настроението.

Диагностика на разстройства на настроенията при децата

При диагностициране на деца е важно да посетите специалист по психично здраве, специализиран в детски психични разстройства, като например детски психиатър.Преди да препоръча лечение, този експерт ще проведе пълна поведенческа оценка на детето.

Задълбочената оценка на поведението включва:

Обща здравна и медицинска история

Оценка на симптомите

Поведение у дома, в училище или с връстници

Фактори на околната среда, които могат да влияят на живота на детето

Принос от учители или училищни консултанти

Минал опит с медикаменти или терапии

Лечение на разстройствата на настроенията при децата

Според експертите, лечението на емоционални разстройства при децата изисква екипен подход с участието на родители, учители, терапевти, педиатри и специалисти като детски психиатри или невролози.

Психотерапия

Експертите препоръчват психотерапията като първа линия на лечение за деца с разстройства на настроението. Това може да включва:

Когнитивно-поведенческа терапия – помага на децата да разберат връзката между мисли, чувства и поведение

Диалектична поведенческа терапия – учи умения за управление на емоциите

Интервенции, базирани на осъзнатост – техники за релаксация и управление на стреса

Лекарства

В зависимост от типа и тежестта на разстройството, може да бъде препоръчано медикаментозно лечение, включително:

Селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин – антидепресанти

Стабилизатори на настроението – препарати, които имат стабилизиращо действие върху емоциите и останалите психични процеси

Антипсихотици – при по-тежки случаи

Експертите препоръчват поддържането на здрава комуникация с детето и осигуряването на безопасно пространство за изразяване на промените в настроението.

Стратегии за справяне и подкрепа на детето

Децата може да не са в състояние да идентифицират или обяснят симптомите си, така че е важно да:

Създадете подкрепяща среда:

Поддържайте последователен и пълноценен нощен сън – изключвайте устройствата час преди лягане

Насърчавайте детето да се социализира и общува с други хора , за да има силна система за подкрепа

Запишете го на различни дейности, но се уверете, че му давате и време за почивка

Учете го на техники за управление на стреса

Важно: Ако детето има разстройство на настроението, то няма да изчезне само. Симптомите обаче могат да бъдат намалени с лечение и постоянната подкрепа на родител или настойник.

Разстройствата на настроенията при децата може да са трудни за идентифициране. Ако вашето дете изпитва промяна в настроението, опитайте се да бъдете търпеливи, подкрепящи и без присъди – и не се страхувайте да се консултирате със здравен или психично-здравен специалист.

Ранната намеса може да помогне за предотвратяване влошаването на състоянието и подобряване на симптомите на детето ви.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

