Родителството може да бъде изтощително предизвикателство, особено когато детето ви упорито настоява да получи това, което иска. Много родители се оказват в ситуация, в която отстъпват от важни граници, просто защото са изморени от постоянните настоявания на малчуганите.

Защо децата настояват толкова упорито?

Според експерти с дългогодишен опит в работата със семейства, няма нищо лошо в това, че децата настояват за своето, пише Psychology Today. Това е човешка природа. Всяка стратегия, която се оказва успешна в постигането на желаното, ще бъде използвана отново и отново.

Снимка: Canva

Децата могат да прибягват до различни тактики, като непрекъснато настояване, обвинения, че родителят е „лош", не ги слуша или обича повече братчето/сестричката им, заплахи или емоционални изблици. Всички те са обичайни реакции на отказ.

Какво се случва, когато родителите отстъпват?

Когато нежеланото поведение „проработи", детето получи желаното или успее да провокира конфликт, то се затвърждава. Детето научава, че упорството му дава резултати, и продължава да използва същите методи.

Решението е твърдост без конфронтация

Ключът към прекратяването на този модел е родителите да не влизат в защитна позиция и да не подхранват конфликта, като същевременно запазват границата.

Практически пример

Четиригодишно момиче иска да гледа предаване. Майка му й казва, че може да има екранно време след като прибере дрехите си, добро родителско решение, което учи детето, че привилегиите идват след изпълнението на задълженията.

Естествено, детето не приема това и започва да обвинява майка си:

„Не ме слушаш!"

„Не отговори на въпроса ми!"

„Прекъсваш ме! Това не е мило!"

Майката започва да се защитава, обяснявайки отново и отново. Но всеки отговор само подхранва детето да продължи.

Методът „Окончателен отговор"

Експертите препоръчват следния подход:

Обяснете правилото предварително: „Когато попиташ за нещо и ти кажем решението си, и добавим „Окончателен отговор“. Това означава, че няма да променим решението си. Не можем да те спрем да питаш отново, но няма да отговаряме повече. Обичаме те твърде много, за да продължаваме да се карме."

Снимка: Canva

Придвижете се напред: След като дадете окончателния отговор, пренасочете вниманието си към нещо продуктивно.

Защо работи този метод?

Когато родителите спрат да реагират на обвиненията и провокациите, детето няма „гориво" за продължаване на конфликта. Първоначално детето ще тества границата още по-упорито, но ако родителите бъдат последователни, нежеланото поведение постепенно ще намалее.

Това води до по-малко напрежение в семейството и помага на детето да развие по-голяма гъвкавост и саморегулация.

Въпреки че този подход изисква значителна доза самоконтрол от родителите, алтернативата, продължаващите конфликти и отстъпки от важни граници, е много по-изтощителна.

Любящото родителство понякога означава да бъдем твърди, когато е необходимо, показвайки на децата си, че границите са там, за да ги защитят и направляват.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.