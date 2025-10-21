Родителството изгаря 3000 калории на ден и помага за отслабване

Родителите могат да изгорят до 3000 калории, докато се молят, увещават и се карат на децата си в опит да ги убедят да се облекат и приготвят за училище. Това показа най-новото проучване, проведено от водещи експерти в спортната наука.

Американският колеж по спортна медицина потвърди, че различните действия, извършвани от родителите, докато се опитват да подготвят децата си за училище, могат да доведат до подобно количество енергия, изразходвано при пробяган маратон.

Един маратон всеки ден

Проучването е проведено след наблюдение на над 1000 семейства и техните сутрешни рутини в подготовката на децата за училище. „Това всъщност е еквивалентно на бягане на маратон и след това борба с ядосана мечка“, обяснява професор Олан Уайч, ръководител на изследването.

Снимка: Canva

„Ако имате повече от три деца, това може да е повече от 4000 калории и както при всички големи усилия, родителите ще трябва да се запасят с храна и да се хидратират по време на безкрайните си молби“, добавя професорът.

Какво се случва с децата?

В проучването са взети предвид различните степени на противопоставяне на децата на подготовката и особено обличането за училище и докато някои нямат проблеми с ходенето на училище, други, подобно на родителите си, също изгарят много калории.

„Когато добавите ритането и мятането в леглото, плача и преструването, че са настинали, децата също могат да изразходват малко калории, но нищо не може да се сравни с изтощителното преживяване, което имат родителите“, допълва още професор Уайч.

Колко точно калории гори родителството?

Както всеки родител ще ви каже, че време за фитнес е мисия невъзможна, особено с бебета и по-малки деца. За тези, които се чувстват виновни, че пропускат тренировки, няма повод за особени притеснения. Защото друго проучване показва колко точно калории на ден изгаря майчинството.

Снимка: Canva

Според проучването само общите задължения, свързани с родителството, изгарят до 1478 калории на ден. Което се равнява приблизително на 42 759 бърпита (динамично упражнение с подскок, лицева опора и клякане) на месец, пише womenshealth.

В своето изследване, експертите избират 1000 възрастни с деца между 3 и 6 години. Всеки участник е анкетиран, за да се разбере какви са ежедневните му дейности и колко време прекарва в това, за да се изчисли средният му разход на калории.

Интересното е, че носенето на малки деца и обличането, къпането и храненето им изразходват най-много мазнини.

Ето по-подробна разбивка на изгорените калории чрез ежедневни дейности.

Носене на малки деца – 259 калории

Грижа за децата (хранене, къпане, обличане) – 245 калории

Леко почистване на дома – 96 калории

Готвене – 52 калории

Оправяне на леглото – 25 калории

Местене на различни предмети – 240 калории

Прибиране на дрехи – 41 калории

Прибиране на посуда – 63 калории

Слагане на масата, сервиране на храна – 46 калории

Игра с децата – 174 калории

Почистване след вечеря – 53 калории

Разходка с деца, бутане на количка – 184 калории

Снимка: Canva

Други обичайни, но неежедневни дейности:

Пране – 200 калории

Пазаруване – 239 калории

Гладене – 221 калории

Чистене на под – 405 калории

Прибиране на хранителни стоки – 227 калории

Прахосмукачка – 387 калории

Една бременност иска 50 000 калории

Гледането на дете иска калории, но какво се случва със създаването му. Оказва се, че по време на бременност все пак има логика във фразата „храня се за двама”. За девет месеца тялото на бъдещата майка изгаря над 49 700 калории, еквивалент на 199 сникърса (всеки от тях е 250 калории).

“По-голямата част от допълнителната енергия, от която се нуждае бременната жена, отива за развитието и носенето на плода, казва за CNN д-р Самюъл Гинтър, автор на изследване по темата.

Допълнителните калорийни нужди не са еднакви през целия период на бременността. Настоящите препоръки се разпределят различно в зависимост от триместъра на бременността.

В началото няма нужда от много повече дневни калории. Във втория триместър тялото се нуждае от около 350 допълнителни калории на ден, докато през третия триместър числото скача до около 450 повече калории дневно.