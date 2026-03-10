Според актуални проучвания, над 56% от потребителите на социални мрежи изпитват симптоми на FOMO (fear of missing out), а при младежите под 25 години този процент надхвърля 75%.

По темата разговаряме с Цвети Михалчева, утвърден психолог и психотерапевт с богат опит в терапията на тревожни разстройства и личностното развитие. Тя анализира механизмите на дигиталната изолация и как навлизането на изкуствения интелект променя възприятията ни за реалност.

Какво представлява FOMO и защо социалните мрежи засилват тревожността?

Терминът е въведен още през 2004 г. в академичните среди, за да опише специфичен страх от изключване от общи преживявания. Цвети Михалчева пояснява, че в основата на това състояние стои еволюционна потребност от социална принадлежност. Когато човек наблюдава селектирани кадри от "идеалния живот" на другите, неговата потребност от свързаност остава незадоволена, което генерира емоционално изтощение.

„Това е страхът да не бъдем изключени от групови преживявания. Навлизането на социалните мрежи в нашия живот още повече подсилва този феномен“, посочва експертът.

Какви са основните симптоми на страха от пропускане (FOMO)?

Когато епизодичното безпокойство прерасне в хронична тревожност, то започва да влияе пряко върху качеството на живот. Психологът обяснява, че потребителите често губят фокус върху собственото си настояще, подтиквани от илюзията, че някъде другаде се случва нещо по-важно.

„Вече говорим за една дълбока тревожност, че другите преживяват значими моменти, от които ние сме изключени. Всъщност отдолу стои базисна човешка потребност да бъдем свързани“, допълва Михалчева.

Постоянното сравнение води до усещането, че сме "аутсайдери", което е рисков фактор за развитие на депресивни състояния и загуба на лична посока.

Как изкуственият интелект (AI) влияе върху нашето критично мислене?

Освен социалните платформи, новите дигитални инструменти поставят нови предизвикателства пред психичното здраве. Михалчева предупреждава, че прекомерното доверяване на алгоритмите може да атрофира способността ни за самостоятелна преценка.

„Ако изкуственият интелект навлезе твърде дълбоко и започнем да му се предоверяваме, той може да се превърне в първия ни рефлекс. Така страда нашата критичност“, подчертава тя.

Според нея развитието на технологиите изисква успоредно изграждане на вътрешна устойчивост, за да можем да различаваме дигиталната илюзия от обективната реалност.

Разбирането на механизмите на FOMO е първата стъпка към по-здравословно присъствие в дигиталния свят. Гледайте пълния разговор с Цвети Михалчева във видеото по-долу, за да откриете практически техники за справяне с тревожността.

Вижте пълния разговор с Цвети Михалчева пред Ивайло Везенков, във видеото, за да разберете повече: