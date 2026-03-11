Стареенето на кожата е естествен биологичен процес, но редица фактори могат значително да го ускорят. В „Подкаст за здраве“ дерматологът д-р Мирослава Михова коментира кои са първите признаци на стареене на кожата, защо околоочната зона е най-уязвима и каква е ролята на колагена в този процес.

Според специалистите около 80% от видимите признаци на стареене са свързани с т.нар. фотостареене – увреждания, причинени от ултравиолетовата радиация. Най-ранните промени често се появяват именно около очите, където кожата е значително по-тънка и чувствителна.

Как започва стареенето на кожата?

Процесът започва сравнително рано – още в средата на третото десетилетие от живота. С времето организмът постепенно намалява производството на колаген, който е основният структурен протеин в кожата.

„След 25-годишна възраст започваме да губим колаген и за да можем да го поддържаме на нивото, на което ни е необходим, е хубаво да стартираме с безобидни превантивни процедури“, заявява д-р Мирослава Михова.

Колагенът играе ключова роля за еластичността и плътността на кожата. При намаляването му се появяват първите фини линии, отпускане на тъканите и промени в структурата на околоочната зона.

Именно затова дерматолозите все по-често препоръчват превантивен подход – грижа за кожата още преди появата на видими признаци на стареене.

Защо околоочната зона старее първа?

Кожата около очите е една от най-тънките в човешкото тяло – дебелината ѝ е приблизително четири пъти по-малка от тази в останалите части на лицето. В тази област мастната тъкан е по-ограничена, а кръвообращението и лимфният дренаж могат по-лесно да се нарушат.

Това обяснява защо първите признаци на стареене на кожата често се проявяват именно там – под формата на фини линии, оточност или тъмни кръгове.

Освен естествените биологични процеси, съществено влияние оказват и факторите на начина на живот.

Кои навици ускоряват загубата на колаген?

Начинът на живот е един от ключовите фактори, които определят колко бързо ще се появят признаците на стареене на кожата.

„Начинът на живот на пациента е изключително важен, за да можем да постигнем оптимални резултати от процедурите, които сме направили, а и за да може да се поддържа резултата по-дълго време“, убедена е д-р Михова.

Сред най-честите фактори, които водят до по-бърза загуба на колаген, специалистите посочват:

прекомерната консумация на солени храни

недостатъчния прием на вода и дехидратацията

хроничната липса на сън

прекомерната употреба на алкохол

тютюнопушенето

Тези фактори могат да доведат до задържане на течности, поява на отоци и ускорено стареене на деликатната околоочна зона.

Според специалистите превенцията включва прилагането на редовна фотозащита, балансирано хранене, достатъчен прием на вода и навременна грижа за кожата.

