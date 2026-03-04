Милиони хора по света приемат добавки с колаген в търсене на по-млада и сияйна кожа. Но колко от обещанията на производителите реално се потвърждават от науката?

Нов мащабен научен преглед дава най-изчерпателния отговор досега, приемът на колаген за кожата носи реални ползи за еластичността и хидратацията, но не трябва да се разглежда като средство срещу бръчките. Ето какво разкриват учените.

Какво установи изследването?

Снимка: Canva

Учени от Университета Англия Ръскин анализират резултатите от 113 клинични проучвания с близо 8 000 участници, публикувани в специализираното издание Aesthetic Surgery Journal Open Forum. Заключението им е, че добавките с колаген имат легитимни ползи, но само при редовен прием във времето, а не като бърза поправка.

Потвърдени ползи:

Подобрена еластичност на кожата – кожата става по-стегната и упруга

По-добра хидратация на кожата – кожата задържа повече влага

Облекчаване на болки и скованост в ставите при остеоартрит

По-добър тен – свързан с по-млад вид

Какво колагенът НЕ прави:

Не спира бръчките – въпреки широко разпространеното схващане

Не действа светкавично – ефектите се проявяват постепенно

Защо колагенът намалява с възрастта?

Колагенът е най-разпространеният протеин в човешкото тяло. Той изгражда и поддържа кожата, ноктите, костите, сухожилията и хрущяла. Проблемът е, че от ранна зряла възраст тялото започва да произвежда по-малко колаген, а съществуващият се разгражда по-бързо.

Снимка: Canva

Процесът се влошава допълнително от:

Тютюнопушене

Излагане на слънце (UV увреждане)

Менопауза – при жените кожата губи около една трета от колагена си около периода на менопаузата

Именно затова стареенето на кожата е толкова тясно свързано с намаления синтез на колаген в тялото.

Морски, телешки или веган колаген – кой е по-добър?

На пазара съществуват различни видове добавки, морски колаген, телешки (говежди) колаген и веган колаген. Научният преглед обаче не успява да докаже категорично, че някой конкретен вид е значително по-ефективен от друг.

Важна забележка от изследователите е, че голяма част от проучванията в областта са финансирани от производители на добавки, което е потенциален конфликт на интереси. Настоящият преглед не получава никакво индустриално финансиране, което го прави особено ценен.

Хранене за здрава кожа: Алтернатива или допълнение?

Приемът на колаген под формата на добавки не е единственият начин да подкрепите здравето на кожата си. Бриджет Бенелам, диетолог от Британската фондация по хранене, обръща внимание на ролята на диетата:

Снимка: Canva

Витамин С и колаген са неразривно свързани – витаминът е ключов за образуването на колаген. Богати източници са цитрусови плодове, горски плодове, зелени зеленчуци, чушки и домати

Цинкът също подпомага производството на колаген, съдържа се в месо, птиче, сирене, ядки, семена и пълнозърнести храни

За хора на веганска диета : тялото произвежда собствен колаген от аминокиселини, съдържащи се в растителни протеини като боб и леща. Съществуват и веган добавки с колаген

Експертите настояват за повече изследвания

Проф. Лий Смит, водещ изследовател в прегледа, коментира: "Колагенът не е лек за всичко, но има достоверни ползи при последователна употреба – особено за кожата и остеоартрита."

Снимка: Canva

Д-р Тамара Грифитс, президент на Британската асоциация на дерматолозите, приветства резултатите, но настоява, че са необходими допълнителни дерматологични изследвания с по-строга методология.

Най-важният извод от изследването е, че приемът на колаген за кожата е най-добре позициониран като средство за цялостна грижа при стареене – не като магическо решение срещу бръчките.

Редовният прием подобрява еластичността и хидратацията на кожата, а също така може да облекчи болки в ставите. Комбинацията от добавки, балансирано хранене за здрава кожа и защита от слънце изглежда най-разумният подход.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

Източници