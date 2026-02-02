Какво, ако съществува достъпна добавка, която може да забави нуждата от козметични процедури? Глицинът е проста аминокиселина на прах, която струва мебду 10-20 евро за 500 грама, привлича вниманието като достъпна алтернатива за подобряване здравето на кожата.

Въпреки че нито една добавка не може буквално да замести ефектите на професионалните процедури, научните доказателства показват, че глицинът играе ключова роля в синтеза на колагена и може значително да подобри структурата, еластичността и хидратацията на кожата.

Какво е глицинът и защо е толкова достъпен?

Глицинът е аминокиселина, която представлява около една трета от структурата на колагена, основният белтък, отговорен за здравината и еластичността на кожата, ставите, костите и съединителната тъкан.

Снимка: Unsplash

Причината, поради която глицинът е толкова достъпен, е лесното му производствот. Това е най-малката аминокиселина в човешкото тяло и може лесно да се синтезира в лабораторни условия. За разлика от скъпите козметични серуми и инжекции, глицинът се продава под формата на прах или капсули на достъпни цени.

Как глицинът подобрява здравето на кожата?

1. Стимулира синтеза на колаген

Според проучване, публикувано в Journal of Clinical Medicine, наличието на достатъчно глицин е критично за фибробластите, клетките, които "строят" новата кожа. С възрастта способността на тялото да произвежда достатъчно глицин намалява, което води до по-слаб синтез на колаген и появата на бръчки.

Приемът на глицин като добавка осигурява на организма необходимите градивни елементи за производството на нов колаген, което прави кожата по-стегната, здрава и млада.

2. Увеличава еластичността и намалява фините линии

Изследвания потвърждават, че глицинът увеличава еластичността на кожата при по-възрастните жени. Това означава, че редовният прием може да намали видимостта на фините линии и да забави появата на нови бръчки.

3. Подобрява хидратацията

Глицинът стимулира биосинтезата на собствената хиалуронова киселина на кожата. По този начин кожата задържа повече влага, изглежда по-пълна и по-сияйна.

Снимка: Canva

4. Антиоксидантна защита

Глицинът е един от трите основни компонента на глутатиона, един от най-мощните антиоксиданти в тялото. Глутатионът предпазва клетките от оксидативен стрес, причинен от свободните радикали, които ускоряват стареенето на кожата.

Без достатъчно глицин, производството на глутатион намалява, което може да влоши способността на тялото да се справя с увреждащите фактори като UV лъчение и замърсяване.

Как да приемаме глицин?

Глицинът може да се получи от храната, особено от месо (говеждо месо, пилешки бульон), желатин и колагенови добавки. Въпреки това, за оптимални резултати много хора се обръщат към добавки под формата на прах или капсули.

Препоръчителна доза

Според научни проучвания, стандартната доза е 3-5 грама дневно, но проучвания са използвали до 90 грама без сериозни странични ефекти. Глицинът има сладък вкус и може лесно да се добавя към:

Кафе и чай

Протеинови шейкове

Кисело мляко

Овесена каша

Супи

Реалистични очаквания: глицинът не е магия

Важно е да се подчертае, че глицинът не може буквално да замести ботокс или дермални филъри. Тези процедури предлагат незабавни, драматични промени във вида на кожата.

Снимка: Canva

Вместо това, глицинът действа превантивно и дългосрочно, той подпомага естествените процеси на тялото за регенерация и поддържане на кожата, което може да забави нуждата от инвазивни процедури.

Глицинът може значително да подобри здравето и външния вид на кожата. Тази проста аминокиселина стимулира производството на колаген, увеличава еластичността, подобрява хидратацията и предпазва кожата от оксидативен стрес.

Въпреки че не може да замести професионалните естетични процедури, редовният прием на глицин може да бъде инструмент в борбата срещу стареенето на кожата и да спести значителни разходи в дългосрочен план.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници