Колагеновите напитки и добавки са навсякъде в социалните мрежи, рекламирани от знаменитости и инфлуенсъри като чудотворно средство за млада кожа, здрава коса и нокти.

Но какво казва науката за тези популярни продукти?

Какво е колаген?

Колагенът е основен структурен протеин в тялото ни. Той се намира в кожата, косата, ноктите, сухожилията, хрущялите и костите. Работи заедно с други вещества като хиалуронова киселина и еластин, за да поддържа еластичността, обема и хидратацията на кожата.

Нашите тела естествено произвеждат колаген, използвайки аминокиселините от богати на протеини храни като костен бульон, месо и риба. Проблемът е, че стареенето, слънчевите увреждания, тютюнопушенето и консумацията на алкохол намаляват производството на колаген, обясняват от Harvard Medical School.

Какво показват изследванията хранителните добавки с колаген?

Колаген за кожата

Преглед на 19 проучвания с общо 1,125 участници, публикуван в International Journal of Dermatology, показва подобрение в стегнатостта, гъвкавостта и хидратацията на кожата при хора, приемащи хранителните добавки с колаген. Бръчките също изглеждали по-малко забележими.

Звучи обещаващо, но има уловка, повечето от тестваните продукти съдържат не само колаген, но и витамини, минерали, антиоксиданти, коензим Q10, хиалуронова киселина и други съставки. Следователно не е ясно дали подобренията са заради самия колаген.

Няколко контролирани проучвания показват, че напитки с високо съдържание на специфични пептиди (пролилхидроксипролин и хидроксипролилглицин) могат да подобрят хидратацията на кожата, еластичност и бръчки. Но все още са необходими мащабни, качествени изследвания.

Колаген за коса и нокти

Тук доказателствата са още по-оскъдни. Едно малко проучване от 2017 г. с 25 участници установява, че приемането на 2.5 грама колаген дневно за 24 седмици подобрява чупливостта и растежа на ноктите. Но в изследването липсва контролна група с плацебо.

Що се отнася до косата, няма нито едно изследване на хора, което да потвърждава маркетинговите обещания за по-здрава, гъста и блестяща коса.

Мнението на дерматолозите за хранителните добавки с колаген

Д-р Шилпи Кетарпал, дерматолог от Cleveland Clinic, е категорична: „Много от колагеновите добавки са скъпи, съдържат добавки и не са регулирани. Обикновено казвам на пациентите си да си спестят парите, по-добре е да защитите колагена, който вече имате.“

Тя обяснява, че организма естествено произвеждат колаген, но след 25-годишна възраст производството намалява всяка година.

Какво работи наистина?

Вместо колагенови добавки, специалистите препоръчват доказани методи:

За стимулиране на колагена:

Витамин C и ретиноиди (доказано ефективни).

Топични продукти с ретинол.

За защита на съществуващия колаген:

Ежедневна защита от слънце с широкоспектърен слънцезащитен крем.

Носене на шапки и защитно облекло при излагане на слънце.

Антиоксиданти като витамин C и E.

Здравословен начин на живот:

Балансирана диета, богата на протеини.

Отказване от тютюнопушене.

Ограничаване на алкохола.

Редовна грижа за кожата.

Ако все пак решите да пробвате хранителни добавки с колаген

Преди да започнете прием на колагенови добавки:

Консултирайте се с лекар - особено ако имате медицински състояния като подагра или трябва да ограничите протеините.

Прегледайте съставките - избягвайте продукти с много добавки.

Търсете качествени пептиди - продукти с високо съдържание на пролилхидроксипролин и хидроксипролилглицин са по-ефективни.

Имайте реалистични очаквания - тялото ни разгражда колагена до основни аминокиселини, които може да се използват за различни тъкани, не задължително за кожа и коса.

Въпреки масовата популярност, липсват мащабни клинични проучвания, които да потвърждават ползите от орални колагенови добавки за кожата, косата и ноктите.

Ако се притеснявате за състоянието на кожата, косата или ноктите си, най-добрият подход е да се консултирате с дерматолог, който може да ви предложи доказани и ефективни решения, базирани на индивидуалните ви нужди.

Най-ефективното решение за здрава коса, кожата и нокти остава комбинацията от здравословен начин на живот, слънцезащита и доказани активни съставки като ретиноиди и витамин C.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.