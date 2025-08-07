Три на всеки четири деца никога не използват конец за зъбите си или не получават помощ от родител за това, показва специално проучване. Много от участниците в анкетата смятат, че това излишно за млечните зъби.

Традиционно не е лесно едно дете да бъде накарано да измие зъбите си два пъти на ден, какво остава за допълнителен продукт, какъвто са конците за зъби.

И така, как всъщност да накарате децата си да използват дентален конец и Защо изобщо е необходимо?

Защо децата трябва да използват конец за зъби?

Конецът за зъби достига до места, където четките за зъби не могат. Той премахва меките хранителни остатъци и биофилма, слузест слой върху зъбите, който приютява микроби, и по този начин намалява риска от кариес и заболявания на венците.

Така че използването на конец за зъби е от съществено значение веднага щом зъбите на децата поникнат и влязат в контакт със следващите.

Това обикновено е на възраст от шест до осем месеца, когато долните предни зъби започват да поникват през венците им, пише The Coversation.

Ролята на млечните зъби за развитието на челюстта

Почистването с конец за зъби сякаш не си струва времето и труда, особено за по-малките деца, които така или иначе ще загубят млечните си зъби след няколко години.

Млечните зъби обаче играят жизненоважна роля за това как се развиват челюстните кости на децата и как изглежда лицето им.

А ранната загуба на млечни зъби, поради зъбния кариес, който може да възникне от липсата на конец за зъби, може да има няколко ефекта.

В детството това може да промени речта и външния вид на детето. Това може да повлияе на самочувствието му, както и на поведението му на последваща възраст.

Ранната загуба на млечни зъби може да ги засегне и като тийнейджъри или възрастни. Млечните зъби действат като ориентир за това къде трябва да изникнат постоянните зъби, така че ранната им загуба може да доведе до струпване на зъбите, което се нуждае от ортодонтско лечение.

Всъщност, преждевременната загуба на млечни зъби може да увеличи риска от малоклузия или проблеми с позицията на постоянните зъби с повече от 2,5 пъти.

Почистването между зъбите е жизненоважно и за тийнейджърите, за да се намали рискът от гингивит (възпаление на венците). Това е много често срещано в тази възрастова група поради промени в хормоналните нива.

Проблемът със създаване на рутина

Създаването на редовна рутина за почистване с конец за зъби може да е предизвикателство за много семейства. Това е още едно нещо, което трябва да се вмести в ежедневните задачи. А уморените деца трудно може да бъдат мотивирани да използват конец за зъби в края на деня.

Снимка: iStock

Самата техника също изисква ниво на сръчност за самите деца или за родителите, които почистват зъбите на по-малките си деца.

Проблем при създаване на такава рутина може да има от някаква форма на дентална тревожност поради предишни негативни преживявания при посещения при зъболекар.

Всички тези фактори могат да доведат до липса на мотивация или нежелание за почистване с конец и по този начин увеличават риска от кариес и заболявания на венците при децата.

Практични съвети за родители

Има начини да помогнете на вас и вашите деца да се придържате към режим на почистване с конец за зъби. Междузъбните четки изглеждат като мини четки за шишета. Те са по-ефективни за по-големи пространства между съседни зъби или ако детето ви има брекети.

Конецът за зъби или клечките с конец за зъби са ефективни само за области с по-малки или никакви пространства между съседни зъби.

Подходящи за деца дизайни, като например конец за зъби с форма на животно и цветни конци, могат да бъдат отличен вариант, за да направят тази рутина по-приятна.

Ароматизиран конец за зъби или конец, който мирише на плодове или шоколад, също може да бъде доста привлекателен. Включването на децата в избора на конец за зъби или клечки с конец може да повиши мотивацията им.

За малки деца и деца в предучилищна възраст, използването на награди, като например стикери или златни звезди, може да ги държи мотивирани да използват конец за зъби.

След това изберете времето си за почистване. Почистването с конец за зъби е най-добре да се случва веднъж на ден, сутрин или преди лягане. Това е така, тъй като използването му може ефективно да премахне биофилма между зъбите в продължение на 24 часа.

Родителите трябва да мият зъбите на бебета и деца до петгодишна възраст с четкане и конец, докато децата развият собствена ръчна сръчност.

За бебетата е по-лесно, ако един възрастен ги държи изправени или в скута си, докато другият използва конец за зъби. За малки деца и деца в предучилищна възраст може да е по-лесно да използват конец за зъби, ако седят на тоалетната или стоят до мивката с наклонена назад глава.

И накрая – бъдете личен пример. Децата, чиито родители редовно използват конец за зъби, са склонни по-бързо да усвоят тази рутина.

Още няколко съвета

Почистването с конец за зъби е само една част от предотвратяването на кариес и зъбни заболявания, като например заболявания на венците. Важно е също така децата да:

Избягват храна с високо съдържание на захар

Избират обикновена вода пред плодови сокове или газирани напитки

Избягват да заспиват с шише за хранене, съдържащо мляко, плодов сок или сладки течности

Избягват да използват биберон, потопен в сладки течности или мед

Почистват езика си, докато си мият зъбите

Посетят зъболекар или специалист по орално здраве много преди да им поникне първият зъб, за да могат да свикнат с идеята за зъболекарски преглед.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.