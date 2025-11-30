Може ли дехидратацията да причини сърцебиене?

Въпреки че сърцето бие около 60 до 100 пъти в минута, палпитациите са усещане за по-бърз, по-силен или неравномерен сърдечен ритъм.

Може да се усеща като пулсиране или учестено биене в гърдите, гърлото или врата или сякаш сърцето е прескочило един удар.

Сърцето ви може да бие по-бързо от нормалното поради няколко причини. Една от тях е липсата на течности. Дехидратацията може да доведе до ускорен сърдечен ритъм, тъй като сърцето ви трябва да работи по-усилено, за да пренесе кръв в цялото тяло.

Как дехидратацията причинява сърцебиене?

Дехидратацията настъпва, когато има намаляване на общото съдържание на вода в тялото. Намаляването може да се дължи на загуба на течности, липса на прием на течности или комбинация от двете.

По време на дехидратация сърцето трябва да работи усилено, за да изпомпва кръв. Без подходяща хидратация е трудно за сърцето ви да пренася кръв през кръвоносните съдове до мускулите и да подпомага ефективните мускулни функции.

Дехидратацията понякога може да бъде придружена от електролитен дисбаланс, като например ниски нива на калий. Този електролитен дисбаланс е друга причина за сърцебиене.

Снимка: iStock

Важно е да се отбележи, че ускореното сърцебиене е симптом на тежка дехидратация. Тежката дехидратация изисква незабавна медицинска помощ.

Какво друго може да причини сърцебиене?

В повечето случаи палпитациите не са признак за нещо сериозно. Може да има основен проблем, който трябва да се реши, или фактори, свързани с начина на живот, които могат да ги причинят, като например:

Консумация на алкохол или кофеин

Тревожност или стрес

Някои състояния, като анемия, сърдечни заболявания и хипертиреоидизъм

Физически упражнения

Ниски нива на кръв, кръвна захар или кислород

Лекарства като деконгестанти и лекарства за дефицит на вниманието/хиперактивност

Какви са признаците на дехидратация?

Леките или умерени признаци на дехидратация са:

Тъмножълта урина

Намалено уриниране

Главоболие

Мускулни крампи

Суха и хладна кожа

Лепкава или суха уста

Жажда

Освен ускорен сърдечен ритъм, признаците на тежка дехидратация са следните:

Объркване, дезориентация, делириум

Замайване или световъртеж

Раздразнителност

Апатичност

Учестено дишане

Шок, което означава, че кръвообращението в тялото е слабо

Суха, но изсъхнала кожа

Хлътнали очи

Загуба на съзнание

Много тъмножълта урина

Снимка: iStock

Как да спрете сърцебиене вследствие на дехидратация?

Спирането на сърцебиенето, причинено от дехидратация, започва с лечение на дехидратацията, а пиенето на вода може да помогне за рехидратацията като цяло. Все пак, тъй като сърцебиенето е типично за тежки случаи на дехидратация, се налага медицинска помощ.

Тежката дехидратация изисква хоспитализация, където ще ви бъдат вливани интравенозно електролити (течности, съдържащи вода и соли за бързо възстановяване на обема на течностите и баланса на солите в организма.)

Какво трябва да направите, ако сте дехидратирани?

Нивото на дехидратация, което изпитвате, ще определи какво трябва да направите. Пиенето на много вода – или спортни напитки за електролити – може да помогне за разрешаване на леки случаи на дехидратация, докато хоспитализацията е най-добрият начин на действие при тежка дехидратация.

Как да предотвратите сърцебиене

Не всички случаи на сърцебиене могат да бъдат предотвратени, но има практики за потенциално избягване или предотвратяване на ускорен сърдечен ритъм. Можете да проследите кога сърдечната ви честота се увеличава, за да определите дали това се случва след определени части от рутината ви или дали има някакъв модел.

Снимка: Canva

Можете също да поговорите с лекар за лекарствата или хранителните добавки, които приемате, ако смятате, че те са свързани с сърцебиенето ви. Освен това, ограничаването на алкохола и кофеина може да бъде от полза за намаляване на сърцебиенето, ако и когато то се появи.

Кога да потърсите лекар заради сърцебиене

Консултирайте се с медицински специалист, ако за първи път изпитвате сърцебиене. Той може да се увери, че няма нищо сериозно, което да причини това сърцебиенето. Ако сте имали сърцебиене в миналото и сега то е различно, това е още една причина да посетите лекар.

Потърсете незабавна медицинска помощ при тежки симптоми на дехидратация и при сърцебиене, ако е придружено от симптоми като:

Болка в гърдите Замаяност Светкавост Загуба на съзнание Недостиг на въздух Необичайно изпотяване

Има няколко различни причини за сърцебиене, като една от тях е дехидратацията. По-конкретно, сърцебиенето е свързано с по-тежка дехидратация.

Време е да посетите лекар, ако сте загрижени за сърцебиенето, независимо дали е свързано с потенциална дехидратация или не. Тревожни признаци като припадък или почти припадък, дискомфорт в гърдите или задух са причини да потърсите незабавна медицинска помощ.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

