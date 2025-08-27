Наистина ли дехидратацията причинява високо кръвно налягане

Дехидратацията не означава само недостатъчно пиене на течности или временно им намаляване в организма след изтощителна тренировка или от прекалено горещо време.

Според статистика от 2023 година около 24% от нехоспитализираните възрастни хора в Европа са дехидратирани, като процентът варира и стига до около 34%. Това прави средно всеки трети човек в Европа с проблеми от това естество.

Същевременно възрастните хора са изложени на по-висок риск от високо кръвно налягане (хипертония) – рискът, който се увеличава с напредване на възрастта.

Може ли да има връзка между състоянието на хидратация и кръвното налягане? Изследванията показват, че да, и че честото дехидратиране може да увеличи риска от развитие на високо кръвно налягане, информира специализираното издание EatingWell.

Дехидратация и кръвно налягане

Когато хомеостазата, която е състояние на равновесие, е дори леко нарушена, вашето тяло има хиляди резервни сценарии, които да задейства, за да стабилизира незабавно ситуацията и да поддържа нещата в равновесие. Реакцията на тялото на ранна дехидратация е чудесен пример.

В ранните етапи на дехидратация, обемът на кръвта (количеството кръв, циркулиращо в тялото) намалява. Това е така, тъй като водата съставлява над половината от обема на кръвта.

Намаленият обем на кръвта също води до повишена концентрация на натрий в кръвта. За справка – нормален диапазон на нивата на натрий в кръвта се счита за 136 до 151 mmol/L.

Стойност в горния край на този диапазон или по-висока би се считала за лека дехидратация.

Снимка: Canva

Тялото прави две неща, когато усети промени в обема на кръвта и нивата на натрий. Първото е да предизвика жажда с надеждата да бъдете подтикнати да намерите известна хидратация, а второто е да задейства секрецията на антидиуретичен хормон (АДХ).

Увеличението на АДХ (известен също като вазопресин) кара бъбреците временно да задържат вода, за да предотвратят загубата на течности (например от уриниране) и да предотвратят по-нататъшното повишаване на концентрацията на натрий.

То също така свива кръвоносните съдове, което причинява временно повишаване на кръвното налягане.

Тъй като обемът на кръвта е нисък, това повишаване на налягането е от съществено значение, за да се подпомогне кръвообращението. След като започне процесът на рехидратация, нивата на АДХ бавно спадат и налягането се връща към предишното си ниво.

Кръвно налягане при честа или хронична дехидратация

По този начин кръвното налягане се повишава при краткотрайна дехидратация, но какво ще стане, ако сте хронично или често дехидратирани?

Проучване установява, че високите нива на натрий в кръвта, дължащи се на честа дехидратация, могат да увеличат риска от сърдечна недостатъчност с 39%.

А според Американската сърдечна асоциация, високото кръвно налягане е една от най-честите причини за сърдечна недостатъчност.

Друго проучване потвърждава тези открития. Хората с по-високи нива на натрий в кръвта имат от 13% до 29% по-висок риск от хипертония, с 20% по-висок риск от сърдечна недостатъчност.

Снимка: Canva

А как да разберете дали кръвното ви налягане е високо? Според лекарските стандарти има два етапа на хипертония: етап 1 и етап 2.

Етап 1 е, когато кръвното ви налягане редовно варира между 130-139/80-89, докато етап 2 е, когато кръвното ви налягане е 140/90 или по-високо.

Как да се хидратирате

Вода: Обикновената вода е може би най-очевидният начин да останете хидратирани. За да се хидратират добре, жените трябва да се стремят към 11,5 чаши вода на ден, а мъжете - към 15,5 чаши. Не сте фен на обикновената вода? Опитайте да внесете вкус във вашата вода с цитрусови плодове, горски плодове или билки, като мента. Или комбинирайте няколко вкуса, като например вода с лимон, краставица и мента.

Храна: Ако ви е трудно да пиете достатъчно вода всеки ден, трябва да знаете, че можете увеличите течностите в организма си и с храната. Горските плодове, динята, портокалите, краставиците, чушките и целината са продукти, пълни с течности, които ще ви помогнат да постигнете целите си за хидратация.

Снимка: iStock

Електролитни напитки: Когато чуете за електролитни напитки, вероятно веднага се сещате за спортни напитки в ярки цветове и плодови вкусове. И макар че те имат своето място – например, ако работите в екстремни горещини и се потите много, използването им просто за задоволяване на ежедневните ви нужди от хидратация може да не е най-доброто нещо, тъй като твърде много електролити могат да бъдат вредни.

Въпреки това, ако искате да изпиете нещо различно от обикновената вода, но в същото време хидратиращо, може да прибегнете към кокосовата вода. Тя естествено съдържа калий, натрий, магнезий и калций – всички основни минерали и електролити.