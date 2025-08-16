Познат главно като популярна подправка в индийската и скандинавската кухня, кардамонът привлича все по-голямо внимание от страна на медицинските изследователи.

Последните проучвания разкриват обещаващ потенциал на подправката в борбата срещу високото кръвно налягане, състояние, засягащо милиони хора по света, пише TOI.

Научните доказателства зад кардамона

Клинични изследвания демонстрират, че редовният прием на кардамон може да окаже измеримо въздействие върху кръвното налягане. В проучванеto пациенти с хипертония от първа степен, които приемат 3 гр.кардамонов прах дневно в продължение на 12 седмици, отбелязали понижение на кръвното си налягане до нормални стойности.

Снимка: Canva

„Резултатите показват понижение както на систоличното, така и на диастоличното налягане“, обяснява изследователският екип. Този ефект прави кардамона особено интересен като естествена алтернатива или допълнение към конвенционалното лечение.

Как действа кардамонът в организма

Механизмът на действие на кардамона включва няколко биологични процеса:

Съдоразширяващ ефект: Естествените съединения в кардамона помагат за отпускане на кръвоносните съдове, подобно на действието на калциевите канални блокери - група лекарства, широко използвани при лечение на хипертония.

Стимулиране на азотния оксид: Подправката подпомага производството на азотен оксид, което подобрява кръвообращението в артериите и намалява натоварването на сърцето.

Антиоксидантно действие: Богатият антиоксидантен профил на кардамона защитава кръвоносните съдове от увреждане и поддържа тяхната здрава функция.

Противовъзпалителен ефект: Изследванията показват, че кардамонът може да намали маркерите на възпаление като CRP, IL-6 и TNF-алфа, които често са повишени при сърдечносъдови заболявания.

Диуретичният ефект на кардамона

Кардамонът притежава и леки диуретични свойства, което означава, че помага на организма да се освобождава от излишната сол и вода. Този механизъм допълнително подпомага понижаването на кръвното налягане чрез намаляване на обема течност, който сърцето трябва да изпомпва.

Практически съвети за употреба

Експертите препоръчват следните начини за включване на кардамона в ежедневието:

Ефективна доза: Клиничните проучвания използват около 3 гр. кардамон на прах дневно, разпределени в две или три дози, приблизително половин до една чаена лъжичка.

Форми на употреба:

Прясно смлян кардамонов прах

Цели шушулки за дъвчене или заваряване в чай

Качествени капсули с кардамон

Начини на приложение:

Добавяне към чай, златно мляко или смутита

Включване в къри, оризови ястия и десерти

Смесване с овесена каша или кисело мляко

Дъвчене на шушулки като естествен освежител за дъха

Важни предупреждения

Въпреки че кардамонът е безопасен при умерена употреба, специалистите подчертават необходимостта от медицинска консултация, особено за пациенти, които вече приемат лекарства за кръвно налягане или антикоагуланти.

Снимка: Canva

„Важно е да се избират висококачествени източници, органичен кардамон или тествани добавки от надеждни производители“, препоръчват експертите.

Допълнителни ползи за здравето

Освен въздействието върху кръвното налягане, кардамонът предлага и други здравословни ползи:

Подобрява храносмилането и намалява подуването.

Освежава дъха по естествен начин.

Намалява възпаленията в организма.

Може да понижи холестерола.

Подобрява инсулиновата чувствителност.

Кардамонът представлява обещаващ естествен подход за управление на лекото високо кръвно налягане. Въпреки че не може да замени конвенционалното медицинско лечение, той може да бъде ценно допълнение към здравословния начин на живот при борбата с хипертонията.

Важно е да се подчертае, че всяко изменение в терапевтичния режим трябва да се обсъди с лекар, особено при наличие на съществуващи заболявания или прием на медикаменти.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.