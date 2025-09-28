В поредицата „Лекар у дома“ ще ви срещнем с Мирослав Станев. Човек, в чиито гърди години наред тиктака бомба с часовников механизъм.

Какво се случва, когато Мирослав научава, че бомбата може да избухне във всеки един момент?

Каква е историята на първия герой в „Лекар у дома“ за новия сезон на „Светът на здравето“?

„По рождение имам коарктация на аортата“, започва своя разказ Мирослав. Това е доста рядка вродена аномалия – среща се при 1-2% от децата и представлява вид стеснение.

Първата операция на Миро се случва едва когато е на 11-годишна възраст. След това спира да следи състоянието си. „Не знаех как трябва да се проследи всъщност това заболяване след това“, обяснява той. Преди две седмици усеща болка и задух в областта на гърдите. Изпитва и задух при по-интензивно физическо натоварване.

„Имам нужда от проекта „Лекар у дома“. Мисля, че е крайно време да обърна сериозно внимание на здравето си“, мотивира участието си в проекта младият мъж.

