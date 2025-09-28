На 29 септември отбелязваме Световния ден на сърцето. Нови проучвания показват, че мозъкът и сърцето са в постоянен диалог – стресът, мислите и емоциите променят структурата на артериите, а здравото сърце подобрява когнитивната ни устойчивост.

Знаете ли, че над 80% от сърдечносъдовите заболявания могат да бъдат предотвратени? С малки, ежедневни избори – как се храним, колко се движим, кога проверяваме кръвното и холестерола... можем да променим посоката на живота си.

Кои са най-големите рискови фактори за здравето на сърцето ни и защо толкова често ги подценяваме? В студиото е проф. Иво Петров, един от водещите кардиохирурзи у нас, човекът зад някои от най-иновативните и животоспасяващи операции в България.

Защо преждевременната смъртност от сърдечносъдови заболявания в България все още е толкова висока?

„Има множество фактори, но стресът и възпалението са ключови“, заявява проф. Иво Петров в студиото на „Светът на здравето“. Липсата на двигателна активност и невъзможността стресът да бъде „изразходен“ повишават значително риска от развитие на сърдечносъдови заболявания.

Дори при нормален липиден профил и стойности на кръвното налягане в референтните граници, ако човек е стресиран, неговият риск за съдов инцидент се повишава между 27 и 34%.

Към методите, които доказано намаляват стреса, се нареждат редовните физически усилия и посвещаването на културни и социални дейности, които да разсеят човека от всекидневните му проблеми. Има и вредни начини за справяне със стреса – например чрез прекомерно хранене.

Как любовта и подкрепата влияят на сърдечното здраве?

„Може би най-важното е да бъдем сред близките си и да имаме тяхната подкрепа, както и те нашата“, убеден е проф. Петров. Проучванията показват, че когато човек е сред важните за него хора, той получава и излъчва любов, а освен това се отделя и окситоцин, а той е важен кардиопротектор.

