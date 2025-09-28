Тя е дипломиран лекар. Невролог. Специализирала е във Weill Cornell Medical College, Ню Йорк и Hôpital Européen Georges-Pompidou, Париж.

Тя е създател на първото телевизионно предаване за проактивна здравна култура в България и основоположник на научно-базираната здравна журналистика у нас. Вече 25 години е автор и водещ на собствени телевизионни формати, които променят представата за здраве, знание и отговорност.

Тя е д-р Неделя Щонова. 25 години д-р Щонова проповядва ползите на профилактиката, проактивните здравословни избори и интегралния житейски подход в постигането на пълноценен и дълголетен живот.

Тя защитава научен дисертационен труд към Катедра по неврология на тема: „Ролята на психосоциалните рискови фактори за поява и развитие на атеросклероза”. Научните ѝ ръководители са проф. д-р Лъчезар Гроздински и акад. проф. д-р Лъчезар Трайков.

Д-р Щонова налага стандарти в съвременната здравна журналистика, базирани на научни факти, и вдъхновява хората да осъзнаят потенциала и психичната сила на дисциплинирания ум.

Заедно със своя танцов партньор Атанас Месечков, д-р Щонова стана големият победител в Dancing Stars Bulgaria 2024, за да докаже, че годините не са пречка, травмите не са спирачки, а победата е резултат от здрав дух, дисциплина и неуморен труд.

На международни събития не само в България, но и далеч извън границите на родината ни д-р Щонова ни среща с Тони Робинс, проф. Брус Липтън, проф. Даниел Голман, Робин Шарма, Сет Годин, Дийпак Чопра, проф. Хелън Фишер, д-р Рюдигер Далке, Боб Дойл, Нийл Доналд Уолш, д-р Пол Клейтън, Дейвид Хамилтън, Жозе Родригеш душ Сантуш, Грант Кардоне, Гай Кавазаки, Робърт Чалдини, Брене Браун, проф. Ювал Ноа Харари и още много други значими личности.

Д-р Щонова направи редица впечатляващи интервюта с пациенти от 4 континента, преборили трудни диагнози, световноизвестни лекари, писатели и личности. Сред тях знакови са разговорите и с д-р Марк Уолин, д-р Габор Мате, както и това с главния медицински кореспондент за CNN и многократен носител на награда „Еми”, д-р Санджай Гупта.

Д-р Щонова е носител на множество журналистически награди, както по света, така и у нас. „Златно перо“, „Будител на годината за здраве и духовност“, „Чудотворният просветител”, „Социално отговорна медия в условия на здравна пандемия”, „Успехът в различни роли“ и др.

През 2010 г. в Стокхолм, в конкуренция с 22 страни и участието на водещи световни медии, предаването на д-р Щонова печели голямата награда – златна статуетка и се превръща в номер едно медицинско предаване в света на тема захарен диабет за 2010 г.

Със своята активна просветителска дейност д-р Неделя Щонова успя да наложи „Светът на здравето” като основен източник за научно-базирана здравна информация.

