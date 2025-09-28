На 21 септември отбелязахме Световния ден за борба с Алцхаймер. Днес над 55 милиона души по света живеят с деменция, а болестта започва десетилетия преди първите симптоми.

При нас в студиото е първият гост в юбилейния ни сезон – академик Лъчезар Трайков, водещ български експерт в областта на невродегенеративните заболявания. С него ще коментираме темата – можем ли да се предпазим от болестта на Алцхаймер?

Кои фактори ускоряват най-много мозъчното стареене?

Съдовите рискови фактори като повишено артериално налягане, повишен холестерол, наличие на наднормено тегло и захарен диабет увеличават шанса за развитие на болест на Алцхаймер. Заболяването може да се развива между 15 и 20 години, а засегнатият да няма никакви клинични симптоми.

„Депресията в късна възраст, особено първият голям депресивен епизод, който се е появил след 60-годишна възраст, е изключителен рисков фактор за развитие на Алцхаймерова и Паркинсонова болест“, заявява акад. Лъчезар Трайков.

Положителните емоции, за разлика от негативните, оказват благоприятно влияние върху мозъчното здраве. „Общуването със съседи, с които имаш неприятни отношения, е рисков фактор за развитие на дегенеративно заболяване като Алцхаймеровата болест“, коментира в студиото на „Светът на здравето“ специалистът.

Как се открива болестта на Алцхаймер?

Промените в настроението, дори и леките, не трябва да бъдат умаловажавани. По-бързата уморяемост, неувереността, натрапливото проверяване за допуснати грешки също са симптоми, които трябва да бъдат проверени.

Най-добрият начин за установяване на заболяването е чрез скрининг, който е достъпен в голяма част от окръжните градове и университетските болници.

При откриване на отклонения се прилагат невроизобразителни методи като компютърна томография или ядрено-магнитен резонанс. Известни са и определени биомаркери, които показват дали човекът е рисков за развитие на Алцхаймерова болест.

Гледайте видеото, за да научите повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!