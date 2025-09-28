След като ви запознахме с Мирослав Станев, пациент с коарктация на аортата, нека видим как продължи приключението му в поредицата „Лекар у дома“.

Макар мотото на световния ден на сърцето тази година да е „Don’t miss a beat“ – „Не изпускай нито един удар“, нашият герой пропуска цели 30 години без профилактика. На скенера с контраст се разкри, че Миро има доказана аневризма на аортата.

Според специалистите изходите в този случай са два, или извършване на хирургична интервенция от кардиохирург, или провеждане на миниинвазивна хирургия. При избора на подход се взема предвид коя от възможностите ще бъде по-щадяща за пациента.

Тъй като Мирослав не е бил проследяван дълго време, от дете, се предполага, че успоредно с растежа на организма е започнала да расте и аортата, което е довело до настоящата находка. „При образно изследване по друг повод се открива случайно, че има голяма аневризма“, казва кардиохирургът проф. д-р Иво Петров, дмн. И допълва, че ако заболяването не бъде открито навреме, пациентът може да разбере за него, когато се стигне до съдов инцидент.

Това се случва най-често ако аневризмата руптурира. За съжаление, шансът за преживяване на подобен инцидент е много малка. „Ако имаме пълна руптура, пациентът не може да бъде спасен“, казва специалистът. Но понякога се получава т.нар. задържана руптура, при която има шанс при спешна оперативна интервенция или ендоваскуларна такава животът на пациента да бъде съхранен.

В случая на Мирослав, златният стандарт е провеждането на т.нар. ендоваскуларно лечение.

„Към днешна дата се чувствам много добре, зареден с енергия, нямам никакъв проблем да извършвам обичайните си ежедневни дейности, включително и ходене по 5 км. всеки ден“, споделя Миро след операцията.

Апелът му към останалите е повече от ясен – навременната превенция е изключително важна и спасява животи.

Гледайте видеото, за да разберете повече.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!