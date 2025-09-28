Срещаме ви с проф. Кенан Коч, световноизвестен неврохирург, извършил над 10 000 операции на мозъка. Той може нещо, което изглежда на пръв поглед доста интригуващо, може да премахва мозъчни тумори... през носа. Ето как комбинацията от технологии, опит и смелост създават истински чудеса.

Как еволюира неврохирургията с течение на времето?

„Преди години неврохирургията се основаваше на класически подходи – отваряне на черепа отгоре или отзад под микроскоп. Неврохирургията вече е в друга ера. Една операция в Сеул може да промени подхода в Ню Йорк още на следващия ден“, казва проф. Кенан Коч.

„Технологиите вече са не просто инструмент, а съавтор на хирурга. Микрохирургията и ендоскопията разшириха хоризонта ни толкова, че операции, смятани за невъзможни през 70-те, днес са ежедневие“, допълва той. Ерата на ендоскопа позволява на хирурга да работи под различни ъгли, което позволява достъп през носа или устата.

Кои са основните рискови фактори за развитие на мозъчни тумори?

„Всъщност няма специфичен фактор, за който да знаем, че може да предотврати мозъчните тумори. За здравето на мозъка като цяло е важно да пазим кръвоносните съдове, т.е. да не пушим, да избягваме заболявания като хипертония и диабет. Един от малкото доказани рискови фактори е излагането на йонизираща радиация“, казва проф. Кенан Коч.

Благодарение на високотехнологичното оборудване днес все повече лекари могат да разгърнат потенциала си, осигурявайки оптимални резултите за своите пациенти.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!