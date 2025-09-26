Световният ден на сърцето е глобална инициатива, създадена от Световната кардиологична федерация за повишаване на осведомеността относно сърдечно-съдовите заболявания. Тази година кампанията се провежда под мотото „В ритъма на сърцето“ с цел предотвратяване на милиони случаи на преждевременна смърт.

Според данни за Европейския съюз, сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност, като през 2022 г. са били причина за 32,7% от всички смъртни случаи в ЕС.

Особено тревожно е, че България заема първо място в ЕС по преждевременна смърт от сърдечно-съдови заболявания, средно 160 души на 100 000 население под 65-годишна възраст губят живота си годишно поради тази причина.

Рискови фактори за сърцето

Основните рискови фактори се разделят на модифицируеми (които могат да бъдат променени) и немодифицируеми.

Модифицируеми фактори:

Високо кръвно налягане

Висок холестерол

Тютюнопушене

Затлъстяване

Диабет

Липса на физическа активност

Нездравословно хранене

Прекомерна употреба на алкохол и стрес

Немодифицируеми фактори:

Възраст

Пол

Наследственост

Профилактиката остава най-ефективният начин за борба със сърдечно-съдовите заболявания, а безплатните прегледи в Деня на сърцето са отлична възможност за всеки да провери здравето си и да получи професионални съвети от специалисти.

Защо са важни профилактичните прегледи

Кардиологията е специалност, в която могат да се постигнат отлични резултати при ранна диагностика. Профилактичните прегледи за сърдечно-съдови заболявания се препоръчват:

Веднъж годишно от 45-годишна възраст при мъжете

Веднъж годишно от 50-годишна възраст при жените

При наличие на повече от два рискови фактора, годишно изследване на липиден профил и ЕКГ

Безплатни прегледи във ВМА

Специалисти от Военномедицинската академия (ВМА) ще извършват безплатни кардиологични консултации на 29 септември от 09:00 до 14:00 часа в кабинет №234 на втория етаж в поликлиниката на ВМА в София.

Условия за записване:

Предварително записване на тел.: 02/92 25 682

Не се изисква направление от личен лекар

Препоръчително е пациентите да носят медицинска документация за сърдечно заболяване и лекарства

„Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат причина № 1 за предотвратима смърт, намалена продължителност и качество на живота. Тази година фокусът е насочен към превенцията чрез здравословно хранене, увеличаване на физическата активност и намаляване на вредните навици“, коментира полк. проф. Ивайло Даскалов, началник на Клиника по кардиология на ВМА.

Безплатни прегледи в УМБАЛ „Софиямед“

УМБАЛ „Софиямед“ също отбелязва деня с безплатни кардиологични прегледи, включващи ЕКГ изследване и измерване на кръвно налягане. Прегледите ще се проведат от 09:00 до 13:00 часа в БЛОК1 (бул. Г.М.Димитров 16). Записване: тел. 0895 555 444 и 02 465 00 00

Безплатни прегледи в в ИСУЛ

Клиниката по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" с ръководител проф. д-р Асен Гудев също се включва в кампанията с безплатни кардиологични прегледи на 2 и 3 октомври 2025 г. от 13:00 до 17:30 часа в кабинет 206 (ет. 1, над Спешно отделение).

Задължително предварително записване от 29 септомври на тел. 94 32 332 (между 10:00 и 14:00 часа)

на тел. 94 32 332 (между 10:00 и 14:00 часа) Прегледите са насочени към пациенти след преживян миокарден инфаркт или с рискови фактори (повишен холестерол и триглицериди, наднормено тегло, диабет, тютюнопушене и др.)

Консултациите ще провеждат д-р Людмил Шопов, специалист кардиолог с над 10 години опит в неинвазивната диагностика, и д-р Румена Савова, специалист кардиолог с интереси в областта на сърдечната недостатъчност и кардиомиопатиите.

В светлината на тревожната статистика за България, където сме на първо място в ЕС по преждевременна смърт от сърдечно-съдови заболявания, профилактичните прегледи придобиват критично значение.

Ранното откриване на рискови фактори може да предотврати развитието на сериозни усложнения и да спаси хиляди животи ежегодно.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.