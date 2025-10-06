Как да си помогнем сами при аритмия

Аритмията е състояние на нарушен нормален сърдечен ритъм. Въпреки че някои аритмии са безобидни, други могат да се влошат с времето или да доведат до животозастрашаващи състояния като сърдечен арест, инсулт и сърдечна недостатъчност.

За щастие на хората с аритмии, съществуват много безопасни и ефективни медицински терапии. Но освен това, което може да ви предпише вашия лекар, има други допълнителни начини, които да допълнят конвенционалното лечение, пише MassGeneralBrigham.

Експертите напомнят, че преди да предприемете, какъвто и да е алтернативен начин за справяне с аритмията, включително холистичен подход, е добре да го обсъдите с вашия лекар.

Акупунктура за аритмия

„Има някои малки обещаващи проучвания за акупунктурата като допълнителна терапия, която може да помогне на някои хора, живеещи с аритмия“, казва Линдзи Харис от Mass General Brigham. И напомня, че „допълнителната терапия е лечение, използвано в допълнение към основното лечение.”

Проучване в Journal of Cardiovascular Electrophysiology доказва потенциалната полза от акупунктурата при хора с предсърдно мъждене след електрическа кардиоверсия, лечение, което помага за регулиране на сърдечния ритъм.

Практики за ума и тялото при аритмия

„Терапиите за ума и тялото, като йога и медитация, могат да помогнат на хора със сърдечни аритмии“, казва още Харис.

Снимка: iStock

Стресът създава хормона адреналин, а адреналинът може да допринесе за аритмии. Някои хора могат да намерят следните техники за релаксация за полезни:

Медитация

Дълбоко дишане

Водене на дневник

Практикуване на йога

Прекарване на време на открито

Упражняване

Кратки почивки от работа или училище

Хранителни добавки за аритмия

Тук специалистите предупреждават, че повечето не са регулирани конкретно за лечение на състояния на аритмия. И това изисква повишено внимание. Експертите съветват, че две добавки могат да бъдат полезни за сърдечното здраве и да намалят риска от аритмични събития:

Омега-3 мастни киселини

Коензим Q10 (CoQ10)



Тези добавки имат противовъзпалителни свойства, които предпазват от оксидативен стрес, който може да допринесе за аритмии и други сърдечни проблеми.

Снимка: Canva

Хранителните добавки обаче не са лечение за аритмия и не може да предотврати аритмия.

Електролити при аритмия

Електролитите, сред които калий и магнезий, са важна част от сърдечния цикъл. Когато са небалансирани, могат да възникнат сърдечни аритмии. Но за да бъде постигнат правилен баланс, първо трябва да бъде проверено нивото им в организма.

Повишаването на грешните електролити може да бъде опасно за здравето на сърцето. „Не искаме да приемате електролити, освен ако нивата ви наистина не са небалансирани. Това е една от областите, в които е най-добре да работите с вашия лекар“, казва експерт.

Намалете или спрете приема на стимуланти

Сърцебиенето може да стане забележимо след употреба на стимулант, като например:

Тютюневи изделия

Наркотици, като кокаин, амфетамини и др.

Някои лекарства

Кофеинови напитки, сред които дори кафе, чай и газирани напитки

Някои лекарства за психично здраве

Променете начина си на хранене

Здравословната за сърцето диета е от решаващо значение за овладяване на аритмията. Тя трябва да включва:

Храни, богати на фибри: Пълнозърнестите храни, плодовете и зеленчуците са отлични източници на фибри, които насърчават здравето на сърцето.

Омега-3 мастни киселини: Те могат да бъдат намерени в мазните риби като сьомга и орехи, като помагат за намаляване на възпалението и подобряване на сърдечната функция.

Антиоксиданти: Храни като горски плодове и тъмен шоколад са богати на антиоксиданти, които могат да предпазят сърцето от увреждане.

Намалете приема на натрий

Намаляването на приема на натрий е от изключителна важност, тъй като прекомерната консумация на сол може да причини високо кръвно налягане, което може да увеличи риска от предсърдна аритмия, предупреждава кардиологът д-р Рохит Курана.

Високото кръвно налягане оказва допълнителен натиск върху сърцето, което може да влоши неравномерния сърдечен ритъм.

Следователно диетата с ниско съдържание на натрий е от решаващо значение за ефективното управление на аритмията и проучване на възможностите за лечение за тези, които са изложени на риск от развитие на такива състояния.

Поддържане на адекватна хидратация

Поддържането на правилна хидратация е от решаващо значение за цялостното ви здраве, особено за сърцето ви. Когато не пиете достатъчно вода, това може да влоши сърдечната аритмия.

Поддържането на добра хидратация е жизненоважно, за да се помогне на сърцето ви да работи гладко и да се намали вероятността от неравномерен сърдечен ритъм.

Поддържайте добра физическа активност

Физическата активност е най-добрият приятел на сърцето ви, когато става въпрос за справяне с аритмията. Затова се уверете, че се движите редовно, но не забравяйте да се консултирате с вашия лекар, преди да започнете каквато и да е нова тренировъчна програма, за да сте сигурни, че е безопасна за вас.

Снимка: Canva

Редовните упражнения за здравето на сърцето ви помагат на сърдечно-съдовата система да стане по-ефективна.

Сърцето ви става по-способно да изпомпва кръв, което означава, че не е нужно да работи толкова усилено. Тази подобрена функция се изразява в намален риск от аритмия и по-здраво сърце като цяло.