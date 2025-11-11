Ако имате проблеми със сърдечния ритъм и лекарят ви е казал да се откажете от кафето, може би тази новина ще ви зарадва.

Ново мащабно изследване преобръща убеждението, че кафето е враг на хората с аритмия, всъщност може да се окаже точно обратното, съобщава The Guardian.

Какво представлява аритмията и кога е опасна?

Аритмията, или нередовният сърдечен ритъм, е състояние, при което сърцето бие в неправилен, твърде бърз, твърде бавен или трептящ ритъм, а често срещан симптом е усещането за „пърхане“ или прескачане на сърцето.

Снимка: Canva

Не всички аритмии са причина за безпокойство. Например, дихателната аритмия, при която пулсът се ускорява при вдишване и забавя при издишване (често срещана при младите хора), или спорадичните екстрасистоли (единични допълнителни удари), са нормални и често срещани явления.

Въпреки това, други видове, като предсърдното мъждене, честа форма, при която пулсът е неравномерен и обикновено много бърз, могат да бъдат признак за по-сериозен сърдечен проблем, тъй като значително повишават риска от инсулт и изискват задължителна медицинска консултация.

Сред най-честите причини за появата на нередовен ритъм са външни фактори като стрес, прекомерна консумация на кофеин или алкохол, както и приемът на някои лекарства, но състоянието може да бъде предизвикано и от нарушен електролитен баланс (например на калий и магнезий), високо кръвно налягане или вече съществуващи сърдечни заболявания, включително проблеми с клапите или коронарните артерии.

Какво установява проучването за аритмията и кафето

Клинично проучване с интригуващото име DECAF (Does Eliminating Coffee Avoid Fibrillation – „Отказът от кафе избягва ли фибрилацията?") проследява 200 пациенти с хронични проблеми със сърдечния ритъм в продължение на шест месеца. Резултатите, публикувани в престижното списание Journal of the American Medical Association и представени на конференцията на Американската кардиологична асоциация в Ню Орлиънс, са наистина впечатляващи.

Участниците, които продължават да пият кафе, имат значително по-нисък риск от повторна поява на аритмия в сравнение с тези, които се въздържат от него, 47% срещу 64%. С други думи, кафето сякаш предпазва сърцето, вместо да го уврежда, както се смяташе досега.

Защо това е толкова важно

Над 11 млн. души в Европа страдат от предсърдно мъждене (аритмия).Това състояние не е просто неприятно, а причинява сърцебиене, може да доведе до сърдечна недостатъчност, образуване на кръвни съсиреци и дори инсулт. Затова всяка информация за това как да го управляваме по-добре има огромно значение за милиони хора по света.

До този момент съветът на много лекари е категоричен, ако имате проблеми със сърдечния ритъм, се откажете от кафето до края на живота си. Кофеинът може да ускори сърцебиенето, а това 3 последното нещо, от което се нуждае човек с аритмия. Новото изследване обаче поставя под въпрос тази дългогодишна препоръка.

Как протича изследването

В продължение на шест месеца възрастни хора от САЩ, Канада и Австралия, които пият кафе редовно през последните пет години, са разделени на две групи по случаен принцип. Едните елиминират кофеина напълно, докато другите продължават да пият по една чаша дневно. Участниците докладват за консумацията си чрез видео прегледи, а лекарите следят сърдечния им ритъм с електрокардиограми и носими монитори.

Резултатите показват, че хората, които продължават да пият кафе, имат със 17% по-нисък риск от повторна атриална фибрилация, най-сериозната форма на аритмия, през периода на изследването. Още по-интересно е, че първият епизод на нарушение на сърдечния ритъм се появява значително по-късно при тях в сравнение с въздържащите се.

Какво казват експертите

Д-р Грегъри Маркъс, водещ кардиолог и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциско, който ръководи изследването, е категоричен, че резултатите показват, колко защитно действие има кафето срещу атриалната фибрилация. Това е смело твърдение, което може да промени начина, по който лекарите съветват пациентите си.

Не всички обаче са готови да отидат толкова далеч в изводите си. Д-р Джоана Контрерас, кардиолог в болница Маунт Синай Фъстър Харт в Ню Йорк, приема резултатите с повече предпазливост. Според нея изследването определено показва, че хората с аритмия могат спокойно да си позволят чаша кафе сутрин, без да се притесняват. Тя обаче не е готова още да нарече кафето защитно средство за сърцето.

Има ли слаби места в изследването

Всяко научно проучване има своите ограничения, и това не прави изключение. Изследователите не са проследили кофеина от други напитки освен кафе, нито са отчели различията в храненето и физическата активност на участниците. Тези фактори също могат да повлияят на резултатите, така че е важно да се интерпретират находките с известна доза предпазливост.

Въпреки тези ограничения обаче, изследването е достатъчно мащабно и добре проведено, за да предизвика сериозна дискусия в медицинската общност.

Снимка: Canva

Ако имате аритмия и обичате кафето, това изследване е обнадеждаващо, няма нужда да се отказвате напълно от любимата си сутрешна напитка. Разбира се, умереността остава ключова дума.

Все пак е важно да обсъдите всяка промяна в диетата си с личния си лекар, особено ако приемате медикаменти за сърцето или имате други здравословни проблеми. Всеки организъм е различен, и това, което работи за повечето хора, не винаги е подходящо за всички.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.