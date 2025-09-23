Ново изследване открива как кафето блокира възпалението и образуването на белези в черния дроб, част от процеса наречен фиброза, който при напреднал стадий води до цироза. 

Редовната консумация на кафе може да намали риска от чернодробни заболявания с до 40%, сочи обширният научен преглед, публикуван в списание Biochemical Pharmacology. 

Изследването синтезира десетилетия данни и обяснява точните механизми, чрез които любимата напитка на милиони защитава един от най-важните органи в тялото, съобщава News Medical.

Защо черният дроб се нуждае от защита

Черният дроб функционира като метаболитен команден център на организма, отговорен за обработката на хранителни вещества, филтрирането на токсини и синтеза на жизненоважни протеини.

Снимка: Canva

 

Съвременният начин на живот обаче създава заплаха за този оргаn, като вирусни инфекции, прекомерна консумация на алкохол и метаболитни разстройства водят до драматично увеличение на чернодробните заболявания.

Хроничното възпаление на черния дроб може да прогресира към фиброза (образуване на белези), цироза и в крайна сметка към хепатоцелуларен карцином, най-честия тип чернодробен рак.

Кафето като защита на черния дроб

Проучването установява, че хората, които редовно консумират кафе имат:

  • 29% по-нисък риск от развитие на метаболитно-дисфункционално стеатозно чернодробно заболяване (MДСЧЗ), най-честото хронично чернодробно заболяване в света
  • 30% намаление на риска от чернодробна фиброза при пациенти с (MДСЧЗ)
  • До 40% по-нисък риск от развитие на чернодробен рак

Най-голяма полза се наблюдава при консумация на три или повече чаши дневно.

Как работят защитните механизми

Изследователите идентифицират пет основни начина, по които кафето защитава черния дроб:

Снимка: Pexels

Антиоксидантно действие

Кофеинът и хлорогеновите киселини активират протеин Nrf2, който укрепва естествените антиоксидантни защити на организма.

Противовъзпалително въздействие

Биоактивните съединения потискат възпалителния път NF-κB, намалявайки производството на вредни цитокини.

Антифибротичен ефект

Кафето директно инхибира активирането на хепатните звездни клетк, основният тип клетки, отговорни за образуването на белези на черния дроб.

Модулиране на чревно-чернодробната ос

Напитката стимулира полезни бактерии като Bifidobacterium и намалява чревната проницаемост, ограничавайки достъпа на токсини до черния дроб.

Епигенетично регулиране

Нови данни сочат, че кафето може да влияе на microRNA-122, регулирайки мазния метаболизъм и възпалението.

Важни предпазни мерки

Въпреки доказаните ползи, изследователите подчертават, че кафето трябва да се консумира с мярка като част от здравословен начин на живот. 

Снимка: iStock

Потенциалните рискове включват:

  • Тревожност или аритмия при чувствителни към кофеин лица.
  • Повишен холестерол от нефилтрирано кафе (например френска преса).
  • Възможни взаимодействия с лекарства, метаболизирани от ензими цитохром P450.

Кафето се утвърждава като  функционална част от балансираното хранене за превенция и управление на хронични чернодробни заболявания. Докато не може да замени здравословния начин на живот или медицинското лечение, ежедневната чаша кафе представлява достъпна и ефективна диетична стратегия за защита на черния дроб.

Необходими са още клинични изпитвания за валидиране на резултатите, но настоящите данни превръщат простия ежедневен ритуал в научно обоснована здравна интервенция.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.