Ново мащабно изследване открива изненадващи факти за това как обичайните напитки влияят върху продължителността на живота.

Учените установяват, че правилната комбинация от кафе, чай и вода може да намали риска от смърт с до 28%, съобщава News Medical.

Ключовите открития на изследването

Анализът на данни от над 182 000 британски възрастни в продължение на 13 години показва ясна формула за оптимално хидратиране:

Снимка: Canva

7-8 чаши дневно е идеалното количество течности, което трябва да консумираме всеки ден за максимални здравни ползи.

2:3 e най-защитаващата комбинация, която се състои от 2 части кафе към 3 части чай, допълнени с вода.

Защо комбинацията е по-важна от отделните напитки

Изследването установява, че нито кафето, нито чаят поотделно не са толкова ефективни за намаляване на смъртността, колкото тяхната комбинация. Когато се консумират заедно в правилните пропорции, те:

Намаляват риска от смърт от всички причини с 45%.

Понижават смъртността от рак с 41%.

Намаляват сърдечно-съдовата смъртност с 31%.

Драстично понижават риска от респираторни заболявания с 72%.

Намаляват смъртността от заболявания на храносмилателната система с 65%.

Практически съвети за ежедневието

За начинаещи (под 4 чаши дневно): Първо се фокусирайте върху достигане на минимум 4 чаши течности дневно. На този етап замяната на водата с кафе или чай не носи особени ползи.

За редовни консуматори (4-8 чаши дневно): Това е зоната на максимална полза. Стремете се към балансираната комбинация 2:3 между кафе и чай, допълнена с чиста вода.

За любителите на големи количества (над 9 чаши): При прекомерна консумация учените отбелязват възможно увеличение на сърдечносъдовия риск.

Какво означава това в практиката

Ето как може да изглежда идеалният ден:

Сутрин: 2 чаши кафе

Обяд: 2 чаши чай

Следобед: 1 чаша чай

През деня: 2-3 чаши чиста вода

Важни уточнения за проучването

Изследователите подчертават няколко важни момента:

Това е наблюдателно изследване - не може да докаже причинно-следствена връзка, а само асоциации.

Начинът на приготвяне има значение - изследването не взема предвид дали напитките се консумират със захар, мляко или други добавки.

Индивидуалните особености са важни - хората с определени заболявания или чувствителност към кофеин трябва да се консултират с лекар.

Това изследване предлага нова перспектива за ежедневните ни навици. Вместо да се фокусираме единствено върху отделни напитки, по-мъдро е да мислим за общия баланс на течностите, които консумираме.

Простата формула от 7-8 чаши дневно в комбинация от кафе, чай и вода може да се окаже ключ към по-дълъг и здравословен живот. И най-хубавото? Това са напитки, които повечето от нас вече консумират всеки ден.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.