Сърдечно-съдовите заболявания продължават да бъдат водеща причина за смъртност в световен мащаб, като коронарната артериална болест (КАБ) е сред най-разпространените форми на исхемична болест на сърцето.

Това състояние, известно още като коронарна болест на сърцето, засяга основните кръвоносни съдове, които доставят кръв и кислород до сърдечния мускул. Когато тези артерии се стеснят или блокират, последствията могат да бъдат сериозни - от хронична болка в гърдите до животозастрашаващ сърдечен удар.

Как да разпознаем симптомите, кои са рисковите фактори и какви са съвременните подходи за диагностика, лечение и превенция на сърдечни заболявания.

Снимка: Canva

Какво е коронарна артериална болест?

Коронарната артериална болест възниква, когато коронарните артерии, съдовете, които снабдяват сърцето с кръв, се стеснят или блокират поради натрупване на плака в артериите. Според проучвания, публикувани от водещи медицински институции, този процес, наречен атеросклероза, се развива в продължение на години.

Плаката представлява натрупване на мазнини, холестерол и други вещества по стените на артериите. С течение на времето тези отлагания втвърдяват и стесняват съдовете, което ограничава притока на богата на кислород кръв към сърдечния мускул. При пълна блокада настъпва сърдечен удар.

7 ранни признака на коронарна артериална болест, които повечето хора пропускат

Коронарната артериална болест може да се развива години наред без очевидни симптоми. Експертите от Mayo Clinic предупреждават, че разпознаването на ранните признаци може да спаси живот. Ето седемте най-важни симптома, на които трябва да обърнете внимание:

1. Дискомфорт в гърдите при физическо усилие

Често хората описват усещане за лек натиск или тежест в гърдите, която изчезва след почивка. Това не е силна болка, поради което много я пренебрегват, мислейки, че е просто умора. Този симптом обикновено се появява при изкачване на стълби, бързо ходене или друга физическа активност.

Снимка: Canva

2. Необяснима умора и изтощение

Ако се чувствате изненадващо изтощени след обичайни дейности, които преди не са ви уморявали, това може да сигнализира, че сърцето ви не изпомпва достатъчно кръв. Жените особено често съобщават за необичайна умора седмици преди сърдечен удар.

3. Недостиг на въздух при лека активност

Задух при минимално физическо натоварване - като обличане, вървене до кола или разговор - може да бъде ранен признак. Ако забелязвате, че ви липсва въздух по-често от обикновено, не го игнорирайте.

4. Дискомфорт в челюст, шия или гърба

Според проучвания болката от ангина пекторис не винаги се усеща в гърдите. Тя може да се прояви като болка или напрежение в долната челюст, врата, раменете или горната част на гърба. Този симптом е особено често срещан при жени и често се бърка с мускулно напрежение.

5. Често главозамайване или замаяност

Периодично главозамайване, особено когато ставате внезапно или при физическа активност, може да показва недостатъчен кръвоток към мозъка поради намалена сърдечна функция.

6. Студени изпотявания без причина

Внезапни студени изпотявания, които не са свързани с горещо време, физическа активност или менопауза, могат да бъдат признак на сърдечен проблем. Ако се появяват заедно с дискомфорт в гърдите, потърсете незабавна медицинска помощ.

Снимка: Canva

7. Сърцебиене или неравномерен пулс

Усещане, че сърцето ви "прескача удари", бие твърде бързо или неритмично, може да сигнализира за недостатъчно кръвоснабдяване на сърдечния мускул. Макар че повечето случаи на сърцебиене са безобидни, редовното им появяване изисква консултация с кардиолог.

Важно: Ако изпитвате комбинация от два или повече от тези симптоми, особено ако имате рискови фактори за коронарна артериална болест, като високо кръвно налягане, диабет или фамилна анамнеза за сърдечни заболявания, незабавно се консултирайте с лекар.

Експертите от Mayo Clinic отбелязват, че при жени, възрастни хора и диабетици симптомите могат да бъдат нетипични, например кратка болка във врата или гърба.

Причини и рискови фактори за коронарната артериална болест

Възпалението на кръвоносните съдове играе ключова роля в развитието на коронарна артериална болест. Фактори като тютюнопушене, висок холестерол, диабет и високо кръвно налягане причиняват хронично възпаление, което уврежда и отслабва съдовете.

Основни рискови фактори за коронарната артериална болест:

Възраст и фамилна анамнеза - рискът нараства с годините и при наличие на сърдечни заболявания в семейството

Тютюнопушене - един от най-сериозните рискови фактори

Високи нива на холестерол и триглицериди

Хипертония (високо кръвно налягане)

Диабет тип 2

Затлъстяване и физическа неактивност

Нездравословна диета - богата на наситени мазнини, трансмазнини и сол

Хроничен стрес

Според медицински проучвания хора от афро-американски и южноазиатски произход са изложени на по-висок риск от развитие на коронарна болест.

Диагностика на сърцето

Ранната диагностика на сърцето е от съществено значение за предотвратяване на усложнения. Лекарите използват различни методи:

Физически преглед и кръвни изследвания - измерване на холестерол и други маркери на възпаление.

Електрокардиограма (ЕКГ) - проследява електрическата активност на сърцето и разкрива увреждания.

Ехокардиограма - използва ултразвук за създаване на образи на сърцето и оценка на кръвния поток.

Стрес тест - измерва сърдечната функция при физическо натоварване на бягаща пътека.

Компютърна томография (КТ) - визуализира калциеви отлагания в артериите, признак за атеросклероза.

Сърдечна катетеризация - инвазивна процедура, при която тънка тръбичка (катетър) се въвежда в артерия за директно наблюдение на кръвния поток и откриване на блокади.

Лечение и управление на коронарна артериална болест

Медикаментозно лечение

Лекарствата могат значително да подобрят кръвния поток и да намалят риска от усложнения:

Статини - намаляват холестерола

Антикоагуланти и аспирин - предотвратяват образуването на кръвни съсиреци

Бета-блокери и АСЕ инхибитори - контролират кръвното налягане

Нитрати - облекчават симптомите на ангина пекторис

Хирургични процедури

При тежки случаи може да се наложи интервенция:

Балонна ангиопластика - малък балон се въвежда в стеснената артерия и се надува, за да разшири съда.

Поставяне на стент - метална мрежеста тръбичка се поставя в артерията, за да я поддържа отворена.

Байпас хирургия - създава се заобиколен път за кръвта чрез присаждане на нови кръвоносни съдове.

Превенция на сърдечни заболявания

Здравословният начин на живот е най-ефективната защита срещу коронарна артериална болест:

Спрете тютюнопушенето - веднага намалява риска

Балансирана диета - богата на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и нискомаслени протеини

Редовна физическа активност - поне 150 минути умерена аеробна активност седмично

Поддържане на здравословно тегло

Контрол на стреса - чрез медитация, йога или други техники за релаксация

Управление на хронични заболявания - редовен мониторинг на кръвното налягане, холестерола и кръвната захар

Снимка: Canva

Експертите подчертават, че умереното консумиране на алкохол може да помогне за намаляване на плаката в артериите, но това трябва да се обсъжда с лекар.

Коронарната артериална болест е сериозно състояние, но при ранна диагностика и адекватно лечение прогнозата може да бъде благоприятна. Разпознаването на симптомите като болка в гърдите, недостиг на въздух и умора е от ключово значение. Промяната на начина на живот - здравословно хранене, редовна физическа активност, отказ от тютюнопушене и управление на стреса - може драстично да намали рисковите фактори за коронарната артериална болест.

При съмнение за сърдечно заболяване незабавно потърсете медицинска помощ. Сърдечната рехабилитация и редовното наблюдение от кардиолог са важни елементи от живота с коронарна болест.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

----------------------------------------------

Източници