Много често се смята, че веднъж натрупана в артериите, плаката остава там завинаги, което води до бавен и необратим процес към сърдечно-съдови заболявания. Лекарите обикновено предписват доживотно лечение с медикаменти или дори операция като единствен начин за лечение.

Но според експерта по дълголетие д-р Вас, обучен в университета Корнел, това може да не е напълно вярно. Той твърди, че науката вече показва възможност артериалната плака да бъде контролирана, намалена и дори стабилизирана, ако се насочим към основните причини за нейното възникване, пише TOI.

Как се формира артериалната плака?

Артериалната плака се образува, когато холестеролът започва да се натрупва по стените на кръвоносните съдове. В отговор, имунната система изпраща бели кръвни клетки да се справят с проблема, но това води до създаването на пенести клетки, които всъщност влошават възпалителния процес.

Снимка: Canva

С течение на времето около натрупванията се формира фиброзна капачка, която покрива по-меката плака под нея. Истинската опасност възниква при разкъсване на тази капачка, която води до внезапен скок на кръвното налягане и може да я разруши, което води до образуване на съсирек и често до сърдечен пристъп.

Особено важно е да се отбележи, че не винаги най-големите запушвания са най-опасни. Едно на пръв поглед леко 30% запушване от нестабилна мека плака може да се окаже много по-рисково от 70% стабилно запушване.

Може ли артериалната плака да изчезне напълно?

Според д-р Вас, напълно премахване на плаката не е възможно, но тя може да се свие и да стане стабилна с правилния подход. Меките плаки, в частност, могат да намалят размера си, когато LDL холестеролът, преносителят, който отлага мазнини в стените на артериите е агресивно понижен.

Реалистична цел е например намаляването на 30% мека плака до 15%. Това прави артериите значително по-безопасни и драстично намалява риска от разкъсване на плаката.

Алтернативният подход според д-р Вас

За разлика от традиционното схващане, че плаката е постоянна и веднъж запушени артериите, увреждането не може да бъде отменено, д-р Вас твърди, че плаката не трябва да бъде статична.

Според него, с прецизна грижа, понижаване на ApoB частиците, успокояване на съдовото възпаление и подобряване на функцията на азотния оксид, плаката може да се свие или стабилизира. Това не означава, че артериите могат да бъдат почистени по магичен начин, но означава, че резултатите могат да се променят без инвазивни процедури.

Ролята на холестерола, не всичко е лошо

Холестеролът често се демонизира, но в действителност е от съществено значение за организма. Той участва в производството на витамин D, хормони и защитния слой на клетките.

Снимка: Canva

Проблемът възниква при натрупването на LDL холестерола (лошия холестерол) в кръвта. От друга страна, HDL холестеролът (добрия холестерол) активно помага за отстраняването на излишния холестерол от плаките.

Научните проучвания показват оптимални стойности:

HDL холестерол: над 60 mg/dL

LDL холестерол: под 70 mg/dL за хора с висок риск

Някои кардиолози препоръчват още по-ниски нива - под 55 mg/dL

Доказани стратегии за здрави артерии

Хранителни подходи

Фокусът трябва да бъде върху плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови култури и храни, богати на омега-3 мастни киселини, като мазна риба, ленено семе и орехи. Важно е ограничаването на наситените мазнини, транс мазнините, рафинираните въглехидрати, добавените захари и излишната сол.

Здравословните мазнини от зехтин, ядки и авокадо са предпочитани. Средиземноморската и DASH диетите са научно доказани за понижаване на холестерола, намаляване на възпаленията и поддържане здравето на артериите.

Средиземноморската диета - златен стандарт

Богата на зехтин, ядки, зеленчуци, риба и пълнозърнести храни, тя намалява риска от сърдечни заболявания с до 30%.

Физическа активност

Аеробните тренировки подобряват кръвообращението, понижават кръвното налягане, повишават HDL холестерола и помагат за регулиране на теглото. Златният стандарт е около 150 минути умерена физическа активност седмично.

Отказване от тютюнопушенето

Цигареният дим уврежда стените на артериите, правейки ги по-уязвими към натрупване на плака. Отказването значително подобрява здравето на артериите и повишава HDL холестерола.

Контрол на основните заболявания

Високото кръвно налягане и неконтролираният диабет ускоряват нестабилността на плаката и изискват задължителен медицински контрол.

Какво действително работи: Начин на живот с лекарства

Според експерти от Харвард, макар лекарства, като статините да остават високо ефективни за понижаване на LDL и намаляване на риска от плаки, начинът на живот е също толкова важен.

Снимка: Canva

Мнението на д-р Вас предизвиква интересен дебат в медицинската общност. Вместо да приемаме артериалната плака като неизбежна съдба, той предлага активен подход за нейното намаляване и стабилизиране чрез комбинация от правилно хранене, редовна физическа активност и при необходимост, подходящо медикаментозно лечение.

Въпреки че традиционните медицински схващания подчертават необратимостта на процеса, подходът на д-р Вас предлага надежда за по-активно управление на сърдечно-съдовото здраве.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.