Колко бързо старее сърцето ви и кога има причина за безпокойство

На колко години е сърцето ви? И неговата възраст може ли да се различава сериозно от действителната ви възраст. Ако е така, кога има повод за безпокойство?

В ново проучване, публикувано на 30 юли в JAMA Cardiology, изследователи споделят новоразработен инструмент за „възраст на сърцето“, който изчислява вероятността всеки човек да развие сърдечно-съдова болест като относителна възраст, а не като процент на риск.

Калкулаторът за възрастта на сърцето може да помогне на хората да разберат по-добре (и да дадат приоритет на) здравето на сърцето си, казват експертите.

Ако възрастта на сърцето ви е значително по-висока от хронологичната ви възраст, това трябва да е повод да поговорите с вашия лекар, казва за Health авторът на проучването д-р Садия Хан, професор по сърдечно-съдова епидемиология в Медицинския факултет към Северозападния университет.

Нов начин за изчисляване на риска за сърдечното здраве

Този калкулатор за сърдечна възраст не е нов начин за тестване на общия риск от Сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) – по-скоро той се базира на инструмента за прогнозиране на риска от сърдечно-съдови събития (PREVENT) на Американската сърдечна асоциация.

Той представя на човек риска от развитие на сърдечен удар, сърдечна недостатъчност или инсулт през следващото десетилетие като процент, обясняват експертите.

Въпреки това, този „10-годишен риск може да бъде доста абстрактен. Ние разработихме уравнението за сърдечната възраст, за да превърнем този риск в по-разбираемо число“, допълва експертът.

Например, за 45-годишна жена с диабет и гранично висок холестерол:

Според инструмента PREVENT, тя може да има 3,9% 10-годишен риск от сърдечно-съдови заболявания.

Според калкулатора за сърдечна възраст, прогнозираната й сърдечна възраст е 60 години.

Както PREVENT, така и калкулаторите за сърдечна възраст са предназначени за хора, които понастоящем не страдат от сърдечна недостатъчност или сърдечно-съдови заболявания, и се базират на следните показатели:

Пол

Възраст

HDL и общ холестерол

Систолично кръвно налягане

Диагноза за диабет

Статус на тютюнопушене

Прогнозна скорост на гломерулна филтрация (eGFR) (маркер за здравето на бъбреците)

Прием на антихипертензивни и липидопонижаващи лекарства

Индекс на телесна маса

Ако сърцето ми е по-старо?

Какво представлява „добра“ или „лоша“ сърдечна възраст зависи от човека. Но като цяло, ако сърдечната ви възраст е по-млада от действителната ви възраст – или само с няколко години по-възрастна, това е добър знак, казва още д-р Садия Хан.

Но ако сърцето ви е с 5 или 10 години по-старо от хронологичната ви възраст, това може да показва, че се нуждаете от лечение, добавят експертите.

В повечето от тези случаи много по-високата сърдечна възраст е свързана с неоптимално кръвно налягане и холестерол – фактори, които могат да бъдат променени както с начин на живот, така и с лекарства.

Използване на калкулатора за сърдечна възраст в реалния свят

Въпреки че има много калкулатори за риск от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), много експерти са на мнение, че такъв калкулатор за сърдечна възраст може да бъде особено полезен.

Възможността да се виждат сърдечната възраст и хронологичната възраст една до друга прави здравето на сърцето по-лесно за разбиране, аргументира се Нур Макарем, доктор по медицина и сърдечно-съдов епидемиолог към Колумбийския университет.

Използването на сърдечната възраст и относителния риск от сърдечно-съдови заболявания заедно може да бъде „най-ефективният начин“ за комуникация на здравето на сърцето на човек, допълват учените.

Инструментът за определяне на възрастта на сърцето ще бъде особено „полезен, ако може да бъде интегриран в електронни здравни досиета“, така че лекарите да могат да го проследяват във времето, коментира д-р Кийт Фердинанд, директор на превантивната кардиология в Медицинския факултет на университета Тулейн.

Възрастта на сърцето може да не е перфектният показател

Някои експерти обаче са по-скептични относно подобни измервания.

Първо, може да отнеме известно време, преди подобен инструмент като този да бъде лесно използван в клиничната практика в световен мащаб. Освен това, лекарите вече разполагат с множество други показатели за оценка на здравето на сърцето.

Няма и конкретни доказателства, че представянето на риска от сърдечно-съдови заболявания под формата на възраст на сърцето всъщност прави хората по-склонни да подобрят здравето си.

„Знаем, че лечението на високо кръвно налягане, висока глюкоза и висок холестерол е важно, независимо от възрастта на сърцето“, казва кардиологът Майкъл Милър. Тя добавя, че има вариант по-ниска от очакваната възраст на сърцето да даде на пациента фалшиво чувство за сигурност относно здравето му.

Още експерти допълват, че подобен инструмент поне на този етап не включва фамилна анамнеза, фактори, свързани с бременността, индекс на телесна маса (ИТМ) и други биомаркери за здравето на сърцето, което „може да доведе до значително по-ниска или по-висока възраст на сърцето от очакваната.“

Първи грижи за сърцето

Ако все пак имате приблизителни данни за възрастта на сърцето ви и то е доста по-старо от хронологичната ви възраст, може би е добре да получите лекарско мнение. Със сигурност обаче си струва да се обърнете към рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания, които включват:

Високо кръвно налягане

Висок холестерол

Тютюнопушене

Бъбречни заболявания

Затлъстяване

Висок прием на алкохол

Липса на сън

Диета с високо съдържание на добавена захар, мазнини и сол

Заседнал начин на живот