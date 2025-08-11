Динамичното утро често ни кара да посягаме към бързи и на пръв поглед безобидни храни. Но ако в тях се крие твърде много сол, се оказва, че могат да допринесат за постепенното подкопаване на здравето на сърцето, казва д-р Робърт Сийгъл, кардиолог.

Според данни на Световната здравна организация (СЗО), сърдечните заболявания са отговорни за 32% от смъртните случаи по света. Това прави съзнателната им превенция ключова за воденето на здравословен и дълъг живот.

Изборът на подходяща закуска е добро начало, пише онлайн изданието Eating Well.

Как натрият в закуската застрашава сърцето

Повишава кръвното налягане

„Високият прием на натрий задържа течности, повишава кръвното налягане и увеличава риска от сърдечна недостатъчност“, обяснява д-р Сийгъл.

Изследванията показват, че хората, чиято диета е богата на сол, имат 19 % по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания в сравнение с онези, които ограничават натрия.

Сегашният среден прием на сол се равнява на над 3300 мг на ден, значително по-висок от максималния прием, определен от СЗО – до 2000 мг дневно.

Снимка: iStock

Съдържа наситени мазнини

Обработените месни продукти, които често присъстват в чинията сутрин, като бекон, наденици или дори „постни“ варианти като пуешки бекон, са богати както на натрий, така и на наситени мазнини, които повишават холестерола.

Проучване установява, че консумацията на над 140 гр обработено месо седмично увеличава риска от сериозни сърдечно-съдови състояния с до 46%.

Ето защо експертите препоръчват консумацията на по-малко преработени продукти за закуска, тъй като те могат да осигурят необходимите протеини без натрупването на натрий и наситени мазнини. Яйцата, неподсладеното кисело мляко, слабо осолената извара и дори рибата тон са подходящи алтернативи.

Свързва се с диабет тип 2

Хронично високата кръвна захар уврежда кръвоносните съдове и удвоява риска от сърдечни заболявания. Това прави вниманието към нивата на кръвната захар ключова за понижаването на риска от сърдечни състояния.

Въпреки популярното мнение, че това може да се постигне лесно чрез избягването на сладките изделия, се оказва, че солта също може да е основен фактор за повишаването на захарта, твърдят експертите.

Проучване установява, че хората, чиято диета съдържа най-много натрий, са с 80% по-голяма вероятност да развият диабет в сравнение с хората, които избягват консумацията на сол.

Снимка: Pexels

Бедна е на фибри

Фибрите се съдържат в растителни храни като плодове, зеленчуци, пълнозърнести продукти, бобови растения, ядки и семена. Макар че се свързват най-често с поддържането на нормалната функция на храносмилателната система, те също така допринасят за предпазването от сърдечни заболявания и диабет. Това се дължи на факта, че разтворимите фибри подпомагат изхвърлянето на холестерола в червата.

Повечето хора не успяват да достигнат препоръчителния дневен прием от около 28 грама. Причината е, че обичани храни, като бекон, наденица и бял хляб, не съдържат фибри, обясняват специалистите.

Това означава, че богатата на натрий диета не само повишава риска от сърдечни заболявания, но и пречи на функциите на организма, които го предпазват от тях.

Сутрешни навици за по-здраво сърце

Хидратация е важна: Започнете деня с чаша вода, преди кафето.

„Дори леката дехидратация натоварва сърцето“, пояснява диетологът Кийрън Кембъл.

Приемайте Фибри: Целете да консумирате минимум 5 г фибри на закуска. Може да е под формата на овес, пълнозърнест хляб, плодове или зеленчуци.

Качествен протеин: „20–30 g протеин сутрин стабилизират кръвната захар и засилват ситостта“, допълва диетоложката Блеър Пърсин.

Без добавена захар: Прекомерната захар повишава риска от инсулт и сърдечна недостатъчност. Използвайте цели плодове за сладост и пропуснете захарта в кафето.

Движение: 10–15 минути разтягане, йога или разходка подобряват кръвното налягане и холестерола. Разходката след хранене е чудесен начин за допълнително понижава кръвната захар, твърдят експертите.

Момент на тишина: „Само 60 сек. дълбоко дишане може осезаемо да намали стреса“, напомня Пърсин.

Сутрешна светлина: Експертите, подкрепени от клинични проучвания, казват, че естествената светлина рано сутрин подпомага понижаването на нощното кръвно налягане.

Снимка: Unsplash

Примери за балансирана закуска

Овесена каша с нарязана ябълка и канела

Смути от кисело мляко, манго, ягоди и чаена лъжичка чиа (съдържа около 10 гр фибри)

Купичка неподсладено кисело мляко или извара с горски плодове и шепа овесени ядки

Редовната консумация на храни с високо съдържание на натрий може неусетно да увреди сърцето чрез повишаване на кръвното налягане, покачване на холестерола и увеличаване на риска от диабет тип 2. Промяната започва с малки стъпки: по-малко сол и захар, повече фибри и протеин, достатъчно вода, движение и миг спокойствие. Това води до подобряване на сърдечно-съдовото здраве и намаляване на риска от свързани заболявания.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.