Периферната артериална болест (ПАБ) е сериозно заболяване, което засяга милиони хора по света. Докато повечето от нас свързват проблемите с артериите с болки в гърдите или проблеми със сърцето, истината е, че ранните симптоми често се проявяват в по-неочаквани места, като ръцете и предмишниците.

Когато артериите се стеснят или запушат, кръвният поток към крайниците се намалява, което означава, че тъканите не получават достатъчно кислород и хранителни вещества. Това може да доведе до редица симптоми, които лесно могат да бъдат пренебрегнати или отписани като нещо незначително, пише онлайн изданието TOI.

Внезапна интензивна болка в ръката

Един от най-тревожните симптоми е внезапната, остра болка в едната ръка, която може да бъде сигнал за кръвен съсирек или запушена артерия. Тази болка обикновено:

Снимка: Canva

Засяга само една ръка.

Е остра, дълбока и понякога непоносима.

Може да бъде придружена от изтръпване или усещане за "мравучкане"

Възниква внезапно без очевидна причина.

Това състояние се нарича критична исхемия на крайниците и изисква незабавна медицинска помощ.

Промяна в цвета на пръстите

Намаленият кръвен поток често се проявява чрез видими промени в цвета на кожата, особено на пръстите. Може да забележите:

Синкав, бял или лилав оттенък на пръстите.

Промени в цвета, които не са свързани със студ или стрес.

Трайно посиняване на ръцете (акроцианоза).

Тези промени в цвета са резултат от недостатъчно кислородно снабдяване на тъканите.

Умора в предмишниците и крампи в ръцете

Медицински познато като клаудикация на горните крайници, това състояние се характеризира с:

Усещане за тежест и умора в предмишниците при активност.

Крампи или схванатост в ръцете.

Дискомфорт, който се подобрява при почивка.

Затруднения при извършване на обичайни дейности с ръцете.

Това се случва, когато мускулите не получават достатъчно кислородна кръв по време на активност поради атеросклероза.

Бавно растящи или чупливи нокти

Лошото кръвоснабдяване засяга здравето на всички тъкани, включително ноктите. Симптомите включват:

Снимка: Canva

Забавен растеж на ноктите

Чупливи, слаби нокти

Обезцветяване на ноктите

В напреднали случаи - пълно спиране на растежа

Тези промени са резултат от недостатъчно хранене на ноктовите тъкани.

Мускулна слабост в ръцете

При продължителна недостатъчност на кръвоснабдяването може да се развие:

Постепенна загуба на сила в хватката.

Бърза умора при извършване на основни задачи с ръцете.

В тежки случаи - мускулна атрофия (свиване на мускулите).

Затруднения при хващане и задържане на предмети.

Какво да правите при подозрение за запушени артерии

Незабавна медицинска консултация е от първостепенно значение, особено при внезапна силна болка или промени в цвета на пръстите.

Снимка: Canva

Описанието на симптомите трябва да бъде точно и подробно, кога са започнали, какви са обстоятелствата, дали се подобряват или влошават.

Промени в начина на живот могат значително да помогнат:

Спиране на тютюнопушенето.

Редовна физическа активност (след консултация с лекар).

Здравословна диета, богата на плодове и зеленчуци.

Контрол на кръвното налягане и холестерола.

Периферната артериална болест на горните крайници е сериозно състояние, което често остава недиагностицирано. Ранното разпознаване на симптомите и навременната медицинска намеса могат да предотвратят развитието на тежки усложнения. Не пренебрегвайте необичайните симптоми в ръцете, те могат да бъдат първите предупредителни сигнали за проблеми с кръвообращението.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.