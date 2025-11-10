Достатъчният прием на витамин D не е важен само за здравето на костите и мускулите.

Според ново проучване, добавките с витамин D3 биха могли да намалят риска от втори инфаркт наполовина при хора, които вече са преживели такъв, съобщава Euronews.

Изследването обхваща над 600 пациенти, които наскоро са преживели инфаркт. Те са разделени на две групи, едната получава стандартно лечение, а другата добавки с витамин D3, целящи повишаване на нивата на витамина в кръвта над 40 нанограма на милилитър (ng/mL).

Снимка: Canva

Резултатите са впечатляващи. Докато при сърдечна недостатъчност, инсулт и смъртност не е установена съществена разлика между двете групи, пациентите, приемащи витамин D3, имат приблизително двойно по-нисък риск от втори сърдечен инфаркт.

Високи дози на витамин D при недостиг

Човешкото тяло произвежда витамин D естествено при директно излагане на слънчева светлина, но около 13% от хората в Европа страдат от сериозен дефицит.

В изследването повече от половината пациенти, получаващи добавки с витамин D3, се нуждаят от начална доза от 5000 международни единици (IU), шест до осем пъти повече от общоприетите препоръки от 600 до 800 IU, за да достигнат необходимото ниво.

"При по-целенасочено лечение, когато проверявахме точно как работи добавянето и правехме корекции, открихме, че рискът на пациентите от втори инфаркт се намалява наполовина", обяснява д-р Хайди Мей, един от авторите на изследването и сърдечно-съдов епидемиолог в американската болнична система Intermountain Health.

Изследването не установява негативни странични ефекти от приема на витамин D3. Въпреки това здравните експерти препоръчват възрастните да не приемат повече от 4000 IU витамин D дневно, тъй като това може да доведе до бъбречни камъни или високи нива на калций в кръвта.

Защо този подход е различен

Други рандомизирани изследвания не откриват полза за сърдечното здраве от добавки с витамин D. Изследователите обаче отбелязват, че в тези проучвания на пациентите е предписвана еднаква доза витамин D, независимо от техните базови нива. Те вярват, че техният целенасочен подход, при който последователно проверяват и коригират нивата на витамин D е това, което прави разликата.

Екипът наблюдава нивата на витамин D при пациентите годишно, за да гарантира, че остават над 40 ng/mL.

Резултатите, които все още не са публикувани в рецензирано научно списание, са представени на конференция, организирана от Американската кардиологична асоциация. Изследователите подчертават, че са необходими допълнителни проучвания за потвърждаване на откритията.

"Развълнувани сме от тези резултати, но знаем, че имаме още работа, за да валидираме тези открития", казва д-р Мей.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.