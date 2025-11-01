Когато мислим за най-важните показатели за риск от инфаркт, холестеролът е първото нещо, което ни идва наум.

Въпреки това, съществува друг кръвен тест, който всъщност може да надмине холестерола в оценката на риска, високочувствителният CRP тест (hs-CRP), който измерва протеин, сигнализиращ за възпаление в организма. Този показател може да разкрие опасности, които обикновеното измерване на холестерола би пропуснало, пише TOI.

Какво е CRP и как предсказва инфаркт

CRP означава C-реактивен протеин, който черният дроб произвежда, когато има възпаление в тялото.

Снимка: Canva

Възпалението е естествен отговор на организма при нараняване или инфекция, но когато стане хронично, то може да увреди артериите, обяснява д-р Дмитрий Яранов, кардиолог. Увредените артерии са по-склонни да развият плаки, които блокират кръвния поток или се разкъсват, причинявайки инфаркти или инсулти.

Резултатите от теста се групират в три категории според нивото на риск. Нисък риск е всичко под 1.0 mg/L, умерен риск е между 1.0 и 3.0 mg/L, а висок риск е над 3.0 mg/L. Тези граници помагат на лекарите да оценят колко сериозна е заплахата за сърдечното здраве на пациента.

Защо само холестеролът не е причината за инфаркта

Въпреки че холестеролът остава част от мозайката на сърдечно-съдовите заболявания, той определено не обяснява всеки случай. Много хора с нормални нива на холестерол все пак получават инфаркт, докато някои с висок холестерол никога не изпитват такъв. CRP разкрива нивото на възпаление, което може да направи плаките в артериите нестабилни и опасни.

Самото натрупване на плаки не е достатъчно, за да причини инфаркт, когато плаките се възпалят, те могат внезапно да се разкъсат. Това разкъсване провокира кръвни съсиреци, които блокират артериите. Повишеното ниво на CRP сигнализира за продължително възпаление и крехка плака, нещо което обикновеният тест за холестерол би могъл да пропусне. Използването му заедно с hs-CRP теста дава на лекарите по-пълна картина на сърдечното здраве и помага за по-точна превенция и лечение.

Снимка: Canva

Как хроничното възпаление уврежда сърцето

Възпалената артериална стена преклонява баланса към разкъсване на плаката, точно този тип събитие може да предизвика инфаркт или инсулт в един миг. Паралелно с това, същото продължително възпаление е свързано с периферна артериална болест (PAD), състояние, което стеснява артериите в краката, причинявайки болка и ограничавайки подвижността.

Чрез измерване на C-реактивния протеин, лекарите могат да открият това възпаление много преди да се появи сърдечен епизод, което отваря вратата за навременна целенасочена интервенция.

Използване на hs-CRP теста заедно с други показатели

Лекарите обаче не поставят диагноза само въз основа на CRP, обикновено го оценяват заедно с резултатите от холестерола, варианта Lp(a), кръвното налягане, статуса на тютюнопушене и множество други рискови фактори.

Снимка: Canva

Тази комбинация помага да се идентифицират хора с умерен риск, които биха се възползвали от превантивни лечения, дори ако техният холестерол е нормален.

Множество изследвания показват, че добавянето на високочувствителното измерване на CRP към инструментариума за оценка на риска изостря способността да се предвиди кой ще получи инфаркт или инсулт. Тестът също така сочи пациентите, които най-вероятно ще се възползват от статинова терапия, която намалява както холестерола, така и възпалението.

Как естествено да намалите нивата на CRP

Има няколко начина да контролирате възпалението чрез промени в начина на живот. Диета, богата на пълноценни растителни храни, плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, ядки и бобови растения, тъй като те доставят смес от антиоксиданти и противовъзпалителни хранителни вещества.

Поддържайте тялото си в движение, дори обикновена 30-минутна разходка всеки ден може да помогне за успокояване на възпалението и намаляване на CRP.

Снимка: Canva

Откажете се от цигарите, тъй като тютюнопушенето е една от водещите причини за сърдечни заболявания. Намалете стреса, защото постоянният стрес може да провокира възпаление. Тези промени не само понижават CRP, но и подобряват цялостното ви здраве.

Медикаментозни опции за намаляване на CRP

В ситуации, когато просто промяната на навиците не е достатъчна, лекарите често се обръщат към статини, които не само намаляват холестерола, но и оказват ефекти, които понижават CRP.

Нови медикаменти, специално насочени към възпалението, също се изследват за сърдечно-съдова защита. Ако вашият hs-CRP излезе повишен, обсъдете с лекаря си план за лечение, който ви подхожда най-добре. Поддържането на последващи лабораторни изследвания позволява на вас и вашия лекар да видите как нещата напредват и да коригирате режима, когато е необходимо.

Кой се нуждае от hs-CRP тест

Намаляването на CRP е част от цялостен подход за намаляване на общия риск от инфаркт и инсулт. Ако имате рискови фактори, като фамилна история на сърдечни заболявания, затлъстяване, високо кръвно налягане или гранично ниво на холестерол, hs-CRP тестът може да се окаже изключително полезен.

Той може да разкрие скрита заплаха, която рутинните прегледи често пропускат. Получаването на вашия hs-CRP резултат често дава тласък да прегърнете здравословни навици за сърцето, насърчава промени в начина на живот и предоставя на вашия лекар данните, необходими за прецизно персонализиране на грижите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.