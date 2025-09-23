Разкриват скрити причини за инфаркт при по-млади жени

Ново проучване установява, че много инфаркти при хора под 65 години – особено при жени, са причинени от фактори, различни от запушени артерии. Анализът на клиника Майо оспорва дългогодишните предположения за причините, които водят до инфарктите в по-ранна възраст.

Резултатите от проучването, публикувани в Journal of the American College of Cardiology, разглеждат данни от над 15 години. Това е най-изчерпателната база данни за причините за инфаркт при хора под 65 години.

Повече от половината инфаркти при жени под тази възраст са причинени от нетрадиционни фактори, като спонтанна дисекация на коронарната артерия (SCAD), емболия и други състояния, несвързани с плака, която запушва артериите.

Снимка: iStock

Честотата на инфарктите е значително по-ниска при жените, отколкото при мъжете. Оказва се, че когато жените претърпяват инфаркт, основните причини често са били погрешно диагностицирани.

Какво причинява инфаркт при по-млади хора?

Спонтанната дисекация на коронарната артерия (SCAD), която обикновено засяга по-млади, иначе здрави жени, често се пропуска и погрешно класифицира като типичен инфаркт поради натрупване на плака.

Най-честата причина за инфаркт и при двата пола е атеросклероза или плака, запушваща артериите. Това е причина само за 47% от инфарктите при жените, в сравнение със 75% при мъжете.

Смъртността в рамките на следващите 5 години е най-висока при хора, които са претърпели инфаркти, предизвикани от стресови фактори като анемия или инфекция, въпреки че тези пациенти имат по-ниски нива на сърдечно увреждане.

По-добра диагноза води до по-добро лечение

„Това изследване насочва вниманието към причините за инфаркт, които до момента исторически са били недостатъчно разпознавани, особено при жените“, казва авторът д-р Клеър Рафаел.

„Когато основната причина за инфаркт е погрешно разбрана, това може да доведе до лечения, които са по-малко ефективни - или дори вредни.“

Тази нова информация и начин на разчитане на причините може да спаси животи. Погрешно диагностициран SCAD, например, може да бъде лекуван със стент ненужно, увеличавайки риска от усложнения.

Разпознаването и правилното диагностициране на тези нетрадиционни инфаркти позволява по-подходяща грижа и по-добри дългосрочни резултати.

Ключови открития от проучването

Със сигурност причините за получаване на сърдечния удар е също толкова важно, колкото и лечението му. Това може да означава разликата между възстановяването и рецидива.

Снимка: iStock

От проучването става ясно, че:

От 1474 пристъпа, 68% са причинени от типично натрупване на плака (традиционно сърдечно заболяване), но нетрадиционните причини съставляват по-голямата част от инфарктите при жените.

Сърдечните пристъпи, причинени от стресови фактори като анемия или инфекция, са втората най-честа причина като цяло и най-смъртоносните, с петгодишна смъртност от 33%.

Наистина необяснимите инфаркти са рядкост, съставлявайки по-малко от 3% от случаите след експертен преглед.

Повече за SCAD

Спонтанната дисекация на коронарната артерия (SCAD) е спешно състояние, което възниква, когато се образува разкъсване в стената на сърдечна артерия. Това води до остър коронарен синдром (ОКС). SCAD може да забави или блокира притока на кръв към сърцето, причинявайки инфаркт, проблеми със сърдечния ритъм или в най-лошия случай внезапна смърт.

Снимка: Canva

Най-често са засегнати жени в 40-те и 50-те си години, въпреки че може да се появи на всяка възраст и при мъже. Хората, с това заболяване, често нямат рискови фактори за сърдечни заболявания, като високо кръвно налягане, висок холестерол или диабет.

Симптоми на SCAD

Aко имате болка в гърдите или смятате, че може да получите инфаркт, веднага се свържете с лекар. Ако нямате достъп до спешна медицинска помощ, помолете някой да ви закара до най-близката болница. Не шофирайте сами, освен ако нямате друг избор. Симптомите може да са:

Болка или напрежение в гърдите.

Болка в ръцете, раменете, гърба или челюстта.

Недостиг на въздух.

Необичайно изпотяване.

Прекомерна умора.

Разстроен стомах.

Ускорен пулс или усещане за трептене в гърдите.

Чувство за замаяност.

Причини и рискови фактори

Причината за спонтанна дисекация на коронарната артерия е неизвестна. Рисковите фактори включват:

Женски пол . SCAD може да се случи на всеки. Но засяга по-често жените, отколкото мъжете.

Раждане . SCAD може да се появи при родилки. Това вероятно се дължи на промени в хормоните и стрес върху кръвоносните съдове. Установено е, че се появява най-често през първите няколко седмици след раждането. Но може да се появи и по време на бременност.

Екстремен стрес . Това включва интензивни физически упражнения и тежък емоционален стрес.

Фибромускулна дисплазия (FMD). Това състояние може да доведе до артериални проблеми като аневризма или дисекация. Жените са по-склонни да я развият, отколкото мъжете.

Генетични заболявания, засягащи съединителната тъкан . Синдромите на Елерс-Данлос и Марфан са установени при хора, които са имали SCAD.

Много високо кръвно налягане. Силно високото кръвно налягане може да повиши риска от СДКА.

Незаконна употреба на наркотици . Употребата на кокаин или други незаконни наркотици може да увеличи риска от SCAD.

Възможни усложнения

Възможно усложнение на SCAD е инфаркт. Спонтанната дисекация на коронарната артерия забавя или спира кръвния поток през артерията. Това отслабва сърцето и може да доведе до инфаркт.

Снимка: iStock

Инфарктът от SCAD е различен от инфаркт, причинен от натрупване на мазнини, холестерол и други вещества във и върху стените на артериите. Това състояние се нарича атеросклероза.

При някои хора със SCAD вътрешният и външният слой на артерията могат да се разслоят. Кръвта може да се събере между тези слоеве. Налягането от натрупаната кръв може да влоши SCAD.

Дори при успешно лечение, SCAD може да се случи повече от веднъж. Може да се случи скоро след първия епизод или години по-късно. Хората, които имат това състояние, са подложени на евентуален по-висок риск от други сърдечни проблеми.