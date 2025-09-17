Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в световен мащаб. Сред най-често срещаните състояния е коронарната болест на сърцето, хронично увреждане на артериите, които снабдяват сърдечния мускул с кръв. Когато тези съдове се стеснят или блокират, рискът от инфаркт или инсулт рязко нараства.

Една от ключовите опасности за пациентите е образуването на кръвни съсиреци (тромби). За да намалят този риск, лекарите предписват т.нар. антитромбоцитни лекарства, медикаменти, които възпрепятстват слепването на тромбоцитите и по този начин намаляват вероятността от съдови запушвания.

Снимка: iStock

Нов мащабен мета-анализ, публикуван в списанието The Lancet, разкрива, че активното вещество клопидогрел намалява риска от сърдечни заболявания по-ефективно от аспирина, съобщава Fitbook.

Какво установява проучването

Екип от учени от няколко големи медицински университети в света (Италия, Швейцария, Южна Корея и Ирландия) анализират данни от общо 28 982 пациенти с диагностицирана коронарна болест на сърцето. Във входа на проучването всички от участниците са разделени на две основни групи според медикамента, който употребяват, аспирин или препарати, съдържащи клопидогрел, и са проследявани средно от 2 до 5,5 години.

Наблюдава се дали по време на периода пациентите развиват сериозни здравословни проблеми, като инфаркт и инсулт (фатален или нефатален) или други сериозни сърдечно-съдови заболявания. Също така е проследяват броят на тежките кръвоизливи като ключов показател за безопасността на терапията.

При пациентите, лекувани с препарати на база клопидогрел, са настъпили 929 инфаркта, инсулта или сърдечно-съдови смъртни случаи, значително по-малко от 1062-та, регистрирани в групата с аспирин. Заключението е, че рискът за сърцето е приблизително с 14% по-нисък при лечението с терапии с активното вещество клопидогрел.

Защо това е важно

Ацетилсалициловата киселина (АСА), известна най-вече като аспирин, е не просто болкоуспокояващо, но и лекарство, което специалистите препоръчват за редовен прием при повишен риск от инфаркт или инсулт.

Безопасността на дългосрочната терапия с аспирин не е изследвана достатъчно, особено по отношение на риска от тежки кръвоизливи, заявяват експертите.

Новият мета-анализ обединява данни от седем проучвания и включва по-съвременни изследвания, проследяващи ефектите на лекарствата за поне 5 години. Това означава, че за пръв път се оценява ефективността на двата медикамента в условия, близки до днешната клинична практика.

Снимка: iStock

Особено важно е, че честотата на тежките кръвоизливи, основното притеснение при дългосрочната терапия, е почти еднаква при двете групи (256 срещу 279 случая), което означава, че лечението с препарати на база клопидогрел не носи по-голяма опасност от сериозно кървене.

Какво означава това за пациентите

Ако тези резултати бъдат отразени в следващите медицински препоръки, милиони пациенти с коронарна болест могат да преминат от аспирин към препарати с клопидогрел, като основна профилактика.

Кардиологът д-р Кристофер Шнеевайс коментира, че новите данни вероятно ще променят официалните насоки: „В последните години се натрупаха доказателства, че клопидогрел превъзхожда аспирина при коронарна болест. Сега вече разполагаме и с данни".

Снимка: iStock

Авторите на анализа настояват резултатите да бъдат взети предвид при следващи актуализации на международните ръководства. Те подчертават, че предимството на това антитромбоцитно вещество е последователно във всички групи пациенти, включително тези с генетични особености, които биха могли да намалят ефекта на медикамента.

-------------------------------------------------

Често задавани въпроси

Каква е разликата между клопидогрел и аспирин?

И двете лекарствени вещества правят кръвта по-малко склонна да образува съсиреци, но го постигат по различен начин:

Аспиринът спира действието на ензим (циклооксигеназа), който стимулира тромбоцитите да се слепват

Клопидогрелът, от своя страна, „изключва" рецептор на тромбоцитите (P2Y12), който също задейства процеса на съсирване

Кой може да приема клопидогрел?

Обикновено се предписва на пациенти, които вече са имали инфаркт, инсулт, периферна артериална болест или поставен стент. Важно е да се отбележи, че решението за преминаване от аспирин към препарати с клопидогрел трябва да се вземе от кардиолог.

Има ли странични ефекти?

Както всички антитромбоцитни лекарства, клопидогрелът може да повиши риска от кървене. Други често срещани нежелани реакции са синини, кървене от носа или венците. В по-редки случаи може да се появят стомашно-чревни кръвоизливи.

Може ли клопидогрел да се комбинира с аспирин?

В определени ситуации, например след поставяне на стент, се назначава т.нар. комбинирана антитромбоцитна терапия (приема се клопидогрел и аспирин) за ограничен период от време. Това обаче трябва става само под лекарски контрол, защото рискът от кървене значително се повишава, подчертават експертите.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.